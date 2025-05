Ministro de Transportes elogió a César Acuña durante encuentro de APP: "Soy tu discípulo, señor presidente"

Un video difundido recientemente muestra al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, participando en una actividad política del partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el actual gobernador regional, César Acuña. En las imágenes, el ministro aparece vistiendo un polo con el logo de APP y, al tomar la palabra, lanza una impactante frase: “Soy tu discípulo, señor presidente”.

"¿Cuántos jóvenes quieren ser como César Acuña? (...) ¿Cuál es la doctrina de APP? Nosotros decimos la mejor ideología es el ejemplo de vida de César Acuña Peralta"

Aunque la fecha exacta del evento no ha sido confirmada, el registro muestra un ambiente claramente partidario, con otros dirigentes y simpatizantes presentes. Durante su intervención, el ministro no escatima en halagos hacia Acuña, a quien reconoce como referente y líder político, en medio de los aplausos del público.

La cercanía mostrada con APP incrementa las dudas sobre la independencia del gabinete frente a los intereses de los partidos con representación parlamentaria como la tiene el de César Acuña.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga habría contratado con empresa fantasma para aprobar el traslado de trenes contaminantes a Lima

Ministro de Transportes niega ser cuota de APP, pero su hermano trabajó en el GORE La Libertad

El pasado 16 de mayo, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, negó ser una cuota política de Alianza para el Progreso (APP) dentro del Gobierno de Dina Boluarte, pese a que milita en dicha agrupación desde 2023. No obstante, La República accedió a la declaración jurada que presentó al asumir el cargo, en la que consigna que su hermano, Ricardo Roger Sandoval, trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por el propio César Acuña.

En una entrevista para Canal N, Sandoval Pozo declaró: “Yo no soy cupo, ni cuota de nadie. He sido designado para servir al país y poner en práctica mi experiencia; tengo más de veinte años en el sector público. Voy a trabajar por la patria, no por ningún partido político. (…) Estoy con licencia del partido”.

Pese a ello, el portal de transparencia del GORE La Libertad confirma que Ricardo Roger Sandoval laboró como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) entre enero de 2023 y noviembre de 2024, con un salario mensual de S/6.000, aunque su primer pago fue de S/3.600.

Antes, entre 2015 y 2017, ocupó el cargo de director de Programa Sectorial IV (Gerente Regional de Energía y Minas), dependiente de la presidencia regional, con un sueldo de S/3.464,91. Un mes después, fue incorporado al régimen CAS, donde su remuneración se duplicó a S/8.000 mensuales, tras una resolución emitida por el entonces gobernador regional, Luis Valdez Farías, también miembro de APP.