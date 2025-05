Congreso perfila a sucesor de Dina Boluarte en elección de nueva Mesa Directiva

La elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2025 - 2026 ha tomado un giro inesperado. Ya no se trata de elegir a quienes dirigirán el Parlamento en su último año, sino de definir a un posible presidente de la República que asuma un gobierno de transición capaz de recuperar la gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía en cara a las Elecciones Generales de 2026.

Ante esta posibilidad, parece que las piezas dentro del hemiciclo empiezan a moverse. Bancadas que antes veían con recelo el desgaste que supone presidir un Congreso con tan solo un 4% de aprobación, ahora analizan con otros ojos la oportunidad de posicionar a uno de los suyos en un cargo que podría escalar directamente a Palacio de Gobierno.

En declaraciones a La República, el congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, confirmó lo que se espera para el último periodo de legislatura de este Congreso. “Probablemente, el próximo presidente del Congreso sea el presidente de la República”, declaró. Además, señaló esperar de la nueva Mesa Directiva la no continuación de blindaje a la gestión de Boluarte. “Sí, quisiera que la nueva mesa no continúe esta línea de blindar y proteger a este Gobierno incapaz”, añadió.

En este difícil contexto, surge la posibilidad de que la Mesa Directiva sea presidida por un grupo parlamentario sin partido político. Los integrantes de las bancadas, como Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y Honor y Democracia, serían los más voceados para liderar las futuras listas con intenciones de liderar al parlamento.

El nombre de Gladys Echaíz cobra fuerza

En medio de este contexto, se abre la posibilidad de una fórmula atípica: una Mesa Directiva encabezada por una bancada que no es un partido político. En este marco, empieza a sonar con fuerza el nombre de Gladys Echaíz, actual congresista e integrante del grupo parlamentario Honor y Democracia y exfiscal de la Nación.

El parlamentario José Cueto, compañero de bancada de Echaíz, dejó en claro su respaldo: “Si la proponen, yo estaría a favor de eso, pero yo no sé si la doctora quiera”. Agregó que, hasta el momento, no hay una decisión tomada sobre presentar una moción de vacancia contra Boluarte. “Tengo entendido que ningún partido ha hablado algo de eso”, señaló.

El perfil técnico de Echaíz, su experiencia dentro del sistema de justicia y lo más importante, su independencia partidaria, puede llegar a generar consenso en sectores del fujimorismo y otras bancadas afines. Gladys Echaíz ha impulsado iniciativas polémicas, como el proyecto de ley que busca la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que demuestra su perfil conservador y alineado a ciertos intereses parlamentarios.

Aunque las negociaciones formales aún no comienzan, estas se activarán de forma oficial a mediados de junio, cuando la actual legislatura termine. Mientras tanto, las conversaciones y alianzas se mueven en total silencio. Porque, aunque no se diga abiertamente, los congresistas saben que esta elección podría cambiar el rumbo del país.

Bancadas aliadas al Gobierno no se presentarán como candidatos

Las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), reconocidas por su constante apoyo al Gobierno de Boluarte han dejado en claro sus nulas intenciones de presentar candidatos a la presidencia del Congreso. Por otro lado, Podemos Perú podría intentar ocupar el lugar, pero no cuenta con los votos necesarios para alcanzar su objetivo.

El origen de este rechazo es la baja popularidad del Congreso. Ningún partido desea cargar con el costo político que supone presidir el hemiciclo de cara a los comicios del 2026. La campaña electoral, para ellos, ya empezó, y no piensan arriesgar las posibilidades de ser elegidos nuevamente como integrantes del Parlamento o nuevo Senado.

La oposición buscaría formar un bloque

El parlamentario Jaime Quito opinó que considera importante que las bancadas de oposición al Gobierno crean una lista candidata a la Mesa Directiva frente a las bancadas de derecha.

"Creo que es importante que las bancadas que somos oposición podamos crear una alternativa frente a todo este andamiaje que ha construido las bancadas de derecha durante 4 años. Más que alinear, conversar con otras bancadas y de esta manera el bloque que ha tenido por 4 años el Congreso no dejemos a ninguno de ellos", indicó.

Al consultarle si propondrían a alguien de su bancada como candidato a presidir el Congreso en el último año, comentó que sería muy atrevido, considerando que solo son 5 los congresistas que integran el grupo parlamentario. "Sería atrevido de parte nuestra, somos 5 y se necesita 66 votos", señaló.

Renovación Popular no tiene apuro

Por su parte, la bancada de Renovación Popular parece no tener indicios de querer incluir a alguien de sus filas a las listas que postularían a la Mesa Directiva. Alejandro Muñante, integrante de la bancada, señaló que de forma interna consideran que pensar en la próxima elección es prematuro, y que de momento no han tenido una aspiración al cargo.

"Creemos que todavía es muy prematuro, como renovación no hemos tenido una propuesta o aspiración a la próxima mesa directiva", dijo.

Lo que sí dejó bien claro, es que la postura del grupo parlamentario es no volver a elegir a alguien perteneciente a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), ya que consideran que en dos años liderando la Mesa Directiva no han mostrado resultado. "Creemos que no debe ser alguien de Alianza para el Progreso, ya son 2 años en la presidenta y ni han dado buenos resultados", afirmó.

Muñante finalizó indicando que Renovación Popular no piensa en presentar una moción de vacancia en contra de la mandataria Dina Boluarte, uniéndose así a las filas de Honor y Democracia respecto al tema.