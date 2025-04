Presidente de Juntos por el Perú confirma alianza con Antauro Humala: "Estamos realizando actividades conjuntas"

Roberto Sánchez, actual congresista y presidente del partido Juntos por el Perú, se pronunció sobre la alianza entre su agrupación política y el líder etnocacerista Antauro Humala. En declaraciones a este medio, confirmó que su partido viene realizando actividades en conjunto con seguidores del hermano del expresidente Ollanta Humala. Además, se refirió a las expresiones de su nuevo aliado, asegurando que, pese a las reiteradas declaraciones homofóbicas de Humala, Juntos por el Perú no discrimina a ningún ciudadano.

"Venimos desarrollando actividades conjuntas entre su militancia (la de Antauro) y la nuestra (la de Juntos por el Perú). Respecto a sus declaraciones, nuestro partido no politiza los actos de la vida privada ni discrimina a ningún militante por su raza, sexo, orientación sexual o religión; por el contrario, defendemos esos derechos humanos en la sociedad", declaró a La República.

Sánchez reiteró que estas actividades conjuntas continúan realizándose. También reconoció que no todos los sectores dentro de su partido están completamente de acuerdo con el programa político del nuevo aliado. No obstante, se mostró optimista y señaló que, en los próximos meses, podrían alcanzarse acuerdos para presentar la alianza de manera formal con miras a una candidatura en el Gobierno.

"Contamos con una militancia activa que realiza actividades conjuntas con las bases etnocaceristas. Por ello, venimos organizando a nivel nacional eventos de carácter académico, político y recreativo. Si bien existen consensos en varios puntos, también hay disensos que se irán superando conforme se elabore un programa de gobierno unificado con todo el bloque patriótico. Disponemos de más de 90 días para alcanzar esa meta democrática", afirmó.

Guillermo Bermejo critica la alianza entre Juntos por el Perú y Antauro Humala

Otro personaje vinculado a Juntos por el Perú es el congresista Guillermo Bermejo, líder de Voces del Pueblo, quien actualmente comparte bancada con el partido de Roberto Sánchez. Bermejo ha declarado que se encuentra en conversaciones con Juntos por el Perú con miras a postular como candidato a la presidencia en 2026. Sin embargo, al ser consultado sobre los acercamientos entre la agrupación y Antauro Humala, advirtió que esta nueva alianza podría convertirse en un obstáculo para consolidar un frente común.

"Hemos conversado con Juntos por el Perú en varias oportunidades para iniciar el proceso de alianza electoral, y nos queda pendiente una última reunión la próxima semana. El problema para concretar dicha alianza es el acercamiento de JP con Antauro. Nosotros no compartimos las ideas del señor Humala porque, además de ser inviables, son discriminadoras y violentas contra varios sectores de la sociedad. Tanto en lo personal como en lo partidario, apostamos por la participación de todos los que cumplan con los requisitos, pero eso no significa que irán con nosotros ni que simpaticemos con sus ideas. En concreto, si JP insiste en ir con Antauro, no habrá alianza electoral", explicó Bermejo a La República.