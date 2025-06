El doble discurso de Keiko Fujimori: entre el intento de “humanizarse” en redes y su respaldo a políticas impopulares

Maquillar la imagen de un partido repudiado por la opinión pública y política es una tarea difícil. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, carga con un gran pasivo: el férreo antifujimorismo, quizás la actitud más persistente del electorado peruano y que la ha hecho perder en tres segundas vueltas. En su intento por humanizarse, Fujimori ha optado por apelar a plataformas comunicacionales alternativas, especialmente aquellas más consumidas por el público joven. A través de formatos adaptados a estas plataformas, la todavía potencial candidata busca diluir las acciones que han llevado a que su bancada registre altos niveles de desaprobación nacional.

El reciente lanzamiento de un nuevo canal en YouTube —donde publica una serie de videoblogs que intentan mostrar su lado más “humano”— es la muestra más reciente de esta estrategia. Keiko Fujimori lo sabe: explotar estos canales comunicacionales podría ser su última carta para cambiar la percepción de sus opositores. Las opciones son escasas si la lideresa fujimorista no quiere repetir los resultados electorales que ha venido obteniendo en los últimos 14 años.

PUEDES VER: Dina Boluarte: ciudadanos de Huancavelica pifian al escuchar el nombre de la presidenta durante un evento

Keiko Fujimori es YouTuber (sí, como se lee)

“Muchos piensan que mi única ambición era participar en política, pero no es así”: con esa línea comienza la primera edición de Konfesiones, el nuevo podcast de Keiko Fujimori publicado en YouTube. Con este inicio aparentemente inofensivo, busca distanciarse de la clase política más impopular del país. La intención es clara: presentar su incursión en política como una carga impuesta por las circunstancias, más que como un proyecto guiado por vocación o ambición de poder. En efecto, despolitizarse también es una forma de hacer política. Así lo explica Jhimer Monzón, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) especializado en análisis crítico del discurso.

“Hay que entender que todo lo que ella dice no es improvisado. (...) Más que un material autobiográfico, estamos ante propaganda pura y dura. Keiko busca ejecutar una estrategia mediática diseñada por su partido. Esto se nota desde el nombre del podcast. Todo lo que dice está guionado, responde a una narrativa con un objetivo definido. Incluso sus gestos: vestir de blanco, apartarse de los colores tradicionales del fujimorismo, incluir una fotografía de su madre; todo forma parte de un discurso que intenta desvincularla de las aspiraciones políticas que ha perseguido en los tres procesos electorales que ha perdido”, señala el analista.

Su videoblog continúa con una misión: describir aspectos íntimos de su vida familiar. Relata sus vivencias académicas, cómo conoció al padre de sus hijas, y, entre ello, la participación de su padre, Alberto Fujimori, durante la cumbre APEC, momento en el que renunció a la presidencia. Keiko aprovecha esa escena para afirmar que, al enterarse de la decisión de su padre, ella “decide quedarse en el Perú para defender su apellido”. Sin embargo, omite el contexto real de esa renuncia: la difusión de los vladivideos y la presión popular de la ciudadanía. Para Monzón, esto forma parte de su estrategia narrativa.

“La descontextualización también es una herramienta discursiva. Narrar un hecho sin su contexto permite que el oyente se concentre en detalles específicos del narrador y no en el marco general en el que ocurrió. Es claramente una omisión deliberada. Pasa por alto con agilidad todos los sucesos previos y menciona directamente la renuncia. Incluso omite su rol dentro de ese gobierno: si bien no tomó decisiones ejecutivas, era una figura visible con cierta influencia”.

Más adelante, al abordar su paso por la política formal, Keiko narra su candidatura al Congreso para el periodo 2006-2011, asegurando que aceptó postular a pedido expreso de su padre. Una vez más, presenta la política como una carga heredada, una responsabilidad que asume por el peso de su apellido, no por vocación. Añade que lo hace por su país, aunque esa afirmación carece de contenido concreto: no detalla de qué manera su labor política ha contribuido a mejorar la vida de la ciudadanía. Según Monzón, esta visión responde a la necesidad de mantener la coherencia del discurso que intenta construir.

“Ella sabe que existen episodios conflictivos ligados a su etapa como congresista. (...) Quienes diseñaron el guion que hoy reproduce decidieron omitir los escándalos de sus inicios. Para Keiko, es preferible presentarse como víctima de las investigaciones y el asedio mediático, en lugar de rendir cuentas por sus acciones políticas, algo que, en cualquier otra figura pública, sería uno de los primeros elementos para solicitar el voto popular”.

Un detalle no menor es el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial a lo largo de su videoblog. Keiko evita mostrar fotografías reales, ya que estas podrían contradecir el relato que intenta imponer. “Estas imágenes se adaptan a lo que uno desea mostrar. Detrás de su creación hay comandos que calculan milimétricamente qué incluir. Una foto real de aquellos tiempos del régimen no sería conveniente para sus fines. Lo que se puede controlar es lo que beneficia al discurso. No se puede manipular lo que aparece en una fotografía de hace 20 o 30 años, pero sí en una imagen generada según las necesidades del relato. Cada imagen ha sido pensada para reforzar la narrativa. Estas imágenes son creación de quien controla el discurso”, concluye Monzón.

PUEDES VER: Viceministro emitió 17 resoluciones a favor de empresa que gerencia su exesposa

Keiko Fujimori: política fuera de cámaras

Fuera de sus Konfesiones, Keiko Fujimori ha tenido otros formatos de presentación a través de sus plataformas de TikTok y el mismo canal de Youtube donde publicita su podcast. Mientras que en la primera plataforma se limita a hacer videos cortos donde habla de cuestiones desligadas a la política (la relación con sus hijas, sus preparativos para correr una maratón, etc) en línea con el plan de "humanizarse"; es en la segunda donde ha publicado otros videos que ameritan también el análisis. Hablamos de sus incursiones en campaña no anunciada por las provincias del país.

Entre sus viajes a ciudades como Ica y Tarapoto, destaca su visita a Cajamarca: la ciudad del norte de la sierra peruana. Mimetizada entre la comunidad y utilizando los trajes característicos entre las mujeres de la zona, Keiko muestra así una faceta de ella que sigue la misma línea de sus videos: hacerla pasar por una ciudadana de pie y despojarla de esa caracterización especial que carga sobre sus anchas debido a su actuación política.

"Claramente, hay una intención de desligarse del fuerte antivoto que posee. Keiko parece estar mostrando que está en una nueva etapa de su vida, una que puede resultar más atractiva para otros públicos. (...) No creo que esto sea suficiente como tal. Evidentemente, podrá optar con ello a ocupar los curules en el Poder Legislativo que ha venido ganando, pero en última instancia, no creo que le sea suficiente para lograr su objetivo final: ocupar el sillón presidencial", opina Jose Alejandro Godoy, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Y es que la actuación política de Keiko Fujimori ilustra otra faceta: una poco preocupada por las comunidades provinciales que dice defender. Con apoyo de la bancada fujimorista, este congreso aprobó una serie de reformas relacionadas con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según expertos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) estas reformas traían consigo un fuerte impacto negativo sobre el patrimonio forestal y la diversidad biológica del país.

PUEDES VER: Intento de golpe al Ministerio Público buscaría afectar las Elecciones 2026

Pero no son las únicas acciones negativas que Fujimori ha mantenido en este periodo. Fuerza Popular fue una de las agrupaciones congresales que apoyaron también reformas controvertidas y poco populares dentro de la ciudadanía, como por ejemplo la contrarreforma educativa, la ley de amnistía a militares procesados por delitos durante la época del Conflicto Armado Interno y la ley APCI, que prohibe que personas puedan asumir defensas judiciales financiadas a través de organizaciones no gubernamentales.

Fuera de la actuación de Fuerza Popular, Keiko Fujimori también ha tenido más de un momento cuestionable en este periodo. Su caracterización obstruccionista y su posterior apoyo al Gobierno de Dina Boluarte la han pintado como un personaje agradable para cierto mínimo establishment político en contraposición a las grandes mayorías ciudadanas.

Godoy considera que estas acciones configuran también argumentos a favor del antifujimorismo, ya que este periodo ha pintado varias actitudes negativas de parte de la lideresa de Fuerza Popular: "Ella fue una de las propulsoras principales de la narrativa de que detrás de la Elección de Pedro Castillo hubo un fraude. Esto fue, sin lugar a dudas, un fuerte golpe para la democracia nacional. (...) Luego, ya en el Gobierno de Boluarte, su bancada ha sido uno de los principales sostenes del Gobierno, un Gobierno que, dicho sea de paso, carece de bastante legitimidad. Todos estos actos claramente tendrán repercusión dentro de una eventual elección en la que ella participe", indicó a La República.

Memorex: No es la primera vez que Keiko Fujimori regula su discurso

Poco antes de postularse a las Elecciones Generales del 2016, en su segundo intento por llegar a la presidencia, Fujimori ya había intentado moldear bajo otra forma su discurso. En su recordada intervención en la Universidad de Harvard, la lideresa fujimorista inclusive halago el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), donde se investigaron los abusos realizados durante la dictadura de su padre.

"Mi grupo político ha sido muy crítico del proceso que se hizo. Y fuimos críticos porque no se tomó en cuenta la opinión de policias y militares. Pero rescato el trabajo bien hecho de diagnóstico y creo que ha sido un avance para el país. Y sobre la base de lo que construyeron, creo que hay que trabajar en el siguiente paso: que es las reparaciones del Estado", indicó la entonces candidata presidencial.

Para Godoy, esto era parte de un proceso por desligarse de esa herencia política configurada alrededor de la figura de su padre: "Era un momento muy distinto al que vive ahora. En ese entonces, la lección del 2011 había sido que Keiko necesitaba "desalbertizarse", quitarse el peso del legado de su padre. Y claro, con base en esos argumentos, Keiko optó por modular su discurso. Evidentemente, según cada tiempo, ella ha mostrado una tendencia a modular el discurso como tal", indicó el politólogo.