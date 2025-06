Martha Moyano: "Una persona, así sea Abimael Guzmán, no puede estar procesada 20 años"

La fujimorista Martha Moyano aseguró que un terrorista no puede estar procesado 20 años. Foto: Composición LR.

La fujimorista Martha Moyano aseguró que un terrorista no puede estar procesado 20 años. Foto: Composición LR.

Ayer 11 de junio el Congreso aprobó la ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones de los derechos humanos. Durante su intervención en la sesión del pleno, la congresista fujimorista Martha Moyano intentó justificar la aprobación de la norma: “Este debate es ideológico, porque la ideología la están planteando los del al frente. Lo que estamos haciendo aquí es plantear un tema de justicia: una persona, así terrorista; así sea Abimael Guzmán, no puede estar procesada 20 años”.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Impunidad total. Con la luz verde del Congreso, ahora los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP involucrados en crímenes durante el conflicto interno serán beneficiados, lo cual generó un amplio rechazo por parte de organismos internacionales y de derechos humanos.

¿En qué consiste la ley de amnistía para policías y militares procesados?

La propuesta plantea otorgar amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa denunciados o procesados por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, siempre que no cuenten con sentencia firme. Según el documento, muchos casos no han sido investigados ni resueltos en más de 25 años. La norma señala que estas personas "no deben vivir bajo la amenaza constante de procesos penales sin fin". Además, Martha Moyano sentenció: "Piden al Ejecutivo que saquen a los militares para resguardar la seguridad ciudadana...¿para qué?¿para después juzgarlos y acusarlos?".

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Fernando Rospigliosi, intentó justificarse asegurando que la medida no implica impunidad, sino que responde a una “necesidad histórica, justa y humanitaria”. Argumentó que los uniformados han sufrido una “persecución implacable” promovida por la “mafia caviar” dentro del sistema judicial. Añadió que el pleno del Congreso debe "discutir y aprobar esta propuesta con urgencia".

La parlamentaria de Fuerza Popular tildó de "malagradecidos" a aquellos que se manifestaron en contra de la norma y agregó "Qué vergüenza escuchar a esos malagradecidos contra esa pobre gente que ahorita está sufriendo, procesados 20 años y escuchando de todo basándose en ese discurso medio estúpido".

Organismos de DDHH advierten sobre la ley aprobada

La fiscal Delia Espinoza había advertido que, de aprobarse la norma, el Perú podría incumplir compromisos internacionales y enfrentar sanciones por desacato. Recordó que “la Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles”. El Ministerio Público expresó su preocupación ante los posibles efectos legales y diplomáticos de esta iniciativa. Además, durante su intervención, la congresista Moyano se dirigió a sus colegas que "gracias a los policías y militares ustedes están sentados aquí".

Organizaciones de derechos humanos también criticaron la propuesta. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó que representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y contradice obligaciones asumidas por el Estado peruano. Según la institución, "no se deben ignorar delitos" como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o torturas cometidas desde el poder.

¿Quiénes apoyaron la ley que brinda impunidad a policías y militares procesados?

La iniciativa, que tuvo nombre de "amnistía" y fue aprobada en horas de la madrugada en el Congreso, contó con el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y sus aliados. Además, las bancadas de Podemos Perú, Honor y Democracia y Somos Perú votaron a favor del predictamen diseñado por el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi.