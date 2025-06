Eduardo Arana: 52 congresistas en contra del voto de confianza y solo dos bancadas lo apoyan

Cada vez con menos probabilidades de quedarse en el cargo. A menos de 4 días para que asista al Congreso a solicitar la cuestión de confianza (12 de junio), el primer ministro Eduardo Arana no cuenta con el respaldo suficiente para obtener el visto bueno del Parlamento: 52 congresistas están en contra, solo uno confirmó su apoyo, ni siquiera los aliados del Gobierno de Dina Boluarte: Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El principal motivo del rechazo es porque, según cuenta los legisladores, "es más de lo mismo" con respecto al gabinete anterior, en la que se reciclaron a la mayoría de ministros en sus cargos.

PUEDES VER: PPK: Poder Judicial rechaza la recusación y juzgado resolverá el impedimento de salida del país del expresidente

Eduardo Arana: seis bancadas en contra de darle el voto de confianza, 52 votos menos

Durante la semana, las bancadas del Congreso, Podemos Perú, Bancada Socialista, Perú Libre y Bloque Democrático rechazaron reunirse en una mesa de diálogo con el primer ministro y la presidenta Dina Boluarte para tratar de ser persuadidos para otorgar el voto de confianza.

En comunicación con La República, el integrante de la Bancada Socialista, Jaime Quito, calificó al actual gabinete como la continuidad de la gestión de Gustavo Adrianzén, en el que no hay ninguna modificación y políticas públicas a favor de la ciudadanía. La bancada cuenta con 5 votos, los cuales no serán en favor del gabinete Arana.

"No de ninguna forma. Creo que está claro. Incapacidad total. El único plan de este régimen es el plan viaje", dijo.

"Para nosotros simplemente lo que estamos viendo es el episodio de la continuidad de un gabinete que debió haber sido censurado, un gabinete totalmente reencauchado en la que no vemos modificación respecto a las políticas que se vayan a plantear. Lo único que vemos de este Gobierno es eso: todo un plan de viajes, un plan de ver impunidad, un plan de apoyarse entre las bancadas de derecha del Congreso y este régimen", dijo.

Por su parte, la agrupación de Podemos Perú resaltó que "la presidenta solo busca asegurar votos a cambio de prebendas, estas son negociaciones políticas disfrazadas de diálogo". De esta manera, descartó dar el voto de confianza a Arana. La bancada es integrada por 14 congresistas.

En tanto, Ruth Luque (Bloque Democrático) confirmó que no le darán el voto de confianza a Arana; sin embargo, teme que sus colegas de otras bancadas sí le otorguen el visto bueno. Su bancada cuenta con 5 integrantes. "Tengo la impresión que sí le van a dar el voto de confianza. (…) Para mí, no se merece el voto de confianza, no hay manera de sostener a este Gobierno".

Mientras tanto, en Perú Libre tampoco le darán el voto de confianza a Eduardo Arana. El congresista Flavio cruz sostuvo es "peligroso" acercarse al Gobierno de Dina Boluarte. De esta manera, Arana pierden 11 votos.

"Hoy por hoy acercarse, relacionarse, pegarse como ha ocurrido al principio a la señora Boluarte es bastante peligroso, digamos, en términos políticos, electorales, a futuro. (…) no reconocemos al Gobierno, consideramos que es un Gobierno usurpador de la victoria popular del 2021. Así que no hay nada que hablar".

En comunicación a la prensa, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, descartó dar el voto de confianza a Arana porque"es más de lo mismo". Con ello, son otros 9 votos menos para el titular de la PCM.

"No podríamos dar el voto de confianza a un gabinete que no representa mayores cambios y está, básicamente, integrado por personas que, creemos, no han estado a la altura de los grandes retos que tiene el país".

En la misma línea, la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, indicó que votarán en contra del voto de confianza. El parlamentario Guillermo Bermejo declaró a este diario que en su bancada votarán en bloque y que espera que se mantengan firme, "como siempre ha sido en oposición a este Gobierno". Con la decisión, Arana pierde otros 8 votos.

PUEDES VER: López Aliaga y testaferro de Montesinos en la fiesta del abogado Wilber Medina

"Creemos que es un reciclaje lo que ha hecho el Gobierno de Dina Boluarte y sentimos que, en políticas públicas, están jalados. No esperamos nada nuevo de este Gobierno, no merecen el voto de confianza, ni de la bancada, ni de la ciudadanía".

Somos Perú otorgará confianza a Eduardo Arana

En comunicación con este diario, el vocero de Somos Perú, Héctor Valer, confirmó que su bancada votará a favor de la confianza de Eduardo Arana porque, según dijo, "es de concertación". Además, enfatizó que la decisión fue tomada en conjunto en su partido político. Con ello, el titular de la PCM solo tiene asegurado 7 votos.

"Sí, le vamos a otorgar, porque es un Gabinete de Concertación y están recogiendo nuestras propuestas. Es el acuerdo del Partido y de la Bancada", dijo.

Pese a que la bancada aún no ha comunicado su decisión final sobre si apoyará o no a Arana, el congresista Edward Málaga declaró a un medio local que, a título personal, está en contra de respaldar al nuevo gabinete ministerial e instó a Boluarte a renunciar del cargo de presidenta. Los votos de la agrupación son claves: suman 7 votos en total.

"De ninguna manera. Es más, le pediría la renuncia a la presidenta o que evalúe la posibilidad dar un paso al costado porque si no va a poner un gabinete que solucione los problemas y que nos lleve a un proceso electoral claro limpio, transparente, genera mucha incertidumbre", enfatizó.

PUEDES VER: Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial adelanta audiencia de impedimento de salida del país contra expresidente

El silencio del fujimorismo y APP, factor clave en las votaciones: 35 votos en juego

Tras la reunión con la presidenta y el primer ministro, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta dijo que esperarán hasta que Eduardo Arana y sus ministros expongan su plan de trabajo.

"Eso se decide después de que se presenta el Gabinete. Lo correspondiente es esperar que el gabinete, lo que nos han contado una parte ahora, lo desarrollen en la presentación que tenga el ministro Arana con sus ministros y ahí nuestra bancada se reunirá y tomará una decisión como siempre lo hace", señaló Galarreta.

En tanto, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, aseguró que si, en el Ejecutivo, se compromete en realizar gestiones y esfuerzos en materia de seguridad y educación, le darán el voto de confianza a Arana. Sin embargo, Soto evitó confirmar la decisión de la bancada. Sin embargo, el actual gabinete cuenta con dos ministros afiliados al partido de César Acuña.

Tanto fujimorismo como acuñismo los aliados de Boluarte, suman 35 votos.

El detallado