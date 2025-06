Alcalde de Miraflores minimiza protestas de vecinos contra su gestión

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, minimizó los reclamos de los vecinos del distrito contra su gestión. Las principales críticas apuntan a la eliminación de áreas verdes, el aumento del tráfico vehicular y la falta de consulta ciudadana en los proyectos de remodelación urbana. Ante los cuestionamientos, Canales respondió, en una entrevista para El Comercio, que los vecinos no son técnicos y que los plantones realizados son autoría de un grupo minúsculo que solo buscan su revocatoria.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"A ver, ¿los vecinos son técnicos? No son técnicos, pues. Y sigo diciendo: es un grupo minúsculo de vecinos que nosotros sabemos que son promotores de la revocatoria" dijo al ser consultado sobre las obras que su gestión impulsa en avenidas como Larco o Pardo, que han sido cuestionadas por colectivos vecinales.

El alcalde aseguró que los plantones no tienen una base vecinal amplia, y cuestionó que la recolección de firmas para su revocatoria no haya logrado el apoyo necesario. “Son un pequeño grupo que promovió la revocatoria, que no alcanzó ni las 4 mil firmas de las 35 mil que se solicitaban y que son promotores del odio permanente”, afirmó.

Restricciones y molestias temporales por obras en Miraflores

El alcalde Canales admite que las obras en Miraflores han provocado serias molestias para los vecinos, pero su respuesta minimiza la gravedad de la situación. Culpa a la naturaleza técnica de los trabajos y a terceros como Luz del Sur y Sedapal, sin asumir responsabilidad por la falta de coordinación que ha generado congestiones, cortes y malestar generalizado.

"Pese a las convocatorias que hacemos permanentemente a las empresas de servicio público para terminar la obra, hay demoras que escapan de nuestro manejo. Esa percepción es real: hay muchos cortes en vías que no son municipales, son obras de Calidda, Luz del Sur, Sedapal", comentó.

Retiro de la grúa en la bajada Armendariz

Al consultarle sobre los malestares generados por la grúa ubicada en la bajada Armendariz, Canales señaló el hecho como un gran logro de su gestión, pero la realidad es otra: dicha obra está paralizada desde hace semanas y el contratista abandonó la ejecución antes de terminarla, dejando en evidencia la falta de control y supervisión de la municipalidad. La excusa de que el avance llega al 92% no convence cuando el espacio sigue en condiciones precarias.

"Es un problema que nosotros no generamos. Es un contratista que debía hacer una obra. Apelaron a la OSCE y ellos nos dijeron que esa empresa, por los requisitos, debía ser la ganadora. Nosotros tuvimos que acatar y contratar a esa empresa. En el camino, en un avance de 70%, nos dice: “No puedo con mis contratistas y tengo que abandonar la obra”. Lo último que quiere el alcalde es paralizar una obra que además pensábamos inaugurar para el APEC", precisó.

Sobre el puente celeste y su continuidad

En cuanto al puente celeste, el burgomaestre señaló que fue un plan integral inconcluso de la gestión anterior que no pudo continuar debido a falta de recursos o porque primero decidieron hacer el Parque Bicentenario. Canales no dio explicaciones claras sobre cómo se solucionará los problemas estructurales ni garantizó que la obre no quede nuevamente inconclusa.

"Debía ser realizado primero el puente y segundo el parque Bicentenario. Por falta de recursos o gestión no pudieron hacer el puente y lo cambiaron por el parque. Los recursos tampoco los ejecutaron y se perdieron. Nosotros recuperamos los recursos porque no le costaba al distrito. Son recursos de un ministerio porque era una obra emblemática por el Bicentenario", aclaró.