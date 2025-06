La permanencia de Eduardo Arana en la presidencia del Consejo de Ministros no es segura. Las principales bancadas del Congreso aún no deciden si darán el voto de confianza al Gabinete el próximo jueves 12 de junio.

El primer ministro, junto a Dina Boluarte, se reunieron este lunes 2 para dialogar con los partidos e intentar obtener su favor, sin embargo, estos comunicaron que evaluarán su postura y que todo dependerá de si el Ejecutivo toma en cuenta sus pedidos.

Honor y Democracia presentó sus "reclamos" en la reunión de diálogo

La primera reunión de diálogo fue con la bancada Honor y Democracia y se extendió por casi tres horas. Boluarte asistió junto al primer ministro y los líderes de las carteras de Economía, Defensa, Interior y Educación.

De acuerdo con el congresista Héctor Acuña, en diálogo con La República, en la primera parte del encuentro, cada ministro presentó su plan de trabajo, mientras que en la segunda los parlamentarios expresaron su punto de vista, los cuales en su totalidad “fueron reclamos”. “Le hemos hecho ver deficiencias, no bondades”, dijo.

A título personal, el legislador indicó que observa que Arana seguirá una gestión similar a la de Adrianzén. “Dina busca operadores. Tienen diferentes formas de hablar o decir las cosas, pero al final será lo mismo”, expresó.

En el mismo sentido, otra de sus críticas hacia el nuevo Gabinete es el traslado de Raúl Pérez-Reyes de la cartera de Transportes a la de Economía.

“Pareciera que tiene una doble cartera. Hoy, incluso, la presidenta bromeó sobre eso. Le dijo, ‘a ver, usted exponga como ex ministro de Transportes y como ministro de Economía’. A mí eso no me parece. Él no tiene los pergaminos para ser de Economía. Se le ha premiado indebidamente”, manifestó.

Tomando en cuenta ello, Acuña comunicó que su bancada aún evalúa si otorgar o no el voto de confianza a Arana. “Nos vamos a reunir este jueves, seguro ahí definiremos. Por lo pronto, no confirmamos nada. Está en veremos”, indicó.

Voto de confianza de Somos Perú dependerá del plan de gobierno de Arana

Casi inmediatamente después de la reunión con Honor y Democracia, la jefa de Estado hizo lo mismo con Somos Perú. A su salida, los legisladores de esta bancada anunciaron que tampoco han decidido si darán o no el voto de confianza al Gabinete de Arana.

Al respecto, Héctor Valer explicó que su bancada presentó una serie de propuestas que esperan sean tomadas en cuenta el próximo 12 de junio. Depende de ello si deciden dar el visto bueno a Arana.

“La presidenta y los ministros que la acompañaron se han comprometido a recibir nuestras propuestas. El voto de confianza será a favor siempre y cuando se tome en cuenta nuestro pedido. Le hemos dicho (a la presidenta) que esto no es un cheque en blanco, sino que continuaremos luchando por la gobernabilidad y el servicio al país”, refirió a la prensa.

Por su parte, José Jerí Oré rescató la receptividad del Gobierno durante la reunión de diálogo. “Estamos sujetos al plan de gobierno. Nos abstendremos o votaremos en contra si no toman en cuenta lo que hemos pedido. No nos va a temblar el dedo para marcar en rojo si es necesario. No más discursos bonitos y sí acciones”, expresó.

Avanza País condicionó su voto a la presentación de Arana el 12 de junio

La tercera reunión fue con el partido Avanza País. Estuvieron presentes la mandataria, el primer ministro y los líderes de las carteras de Educación, Economía e Interior.

Al término del encuentro, el congresista José Williams informó que aún no deciden si darán el voto de confianza al nuevo Gabinete. Respondió que escucharán la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso para luego tomar una decisión.

Renovación Popular rechazó reunirse con Dina Boluarte

La cuarta reunión de diálogo fue con Renovación Popular. De todos los encuentros realizados este lunes, este fue el único que se desarrolló sin la jefa de Estado por pedido de la misma bancada. ¿La razón? consideran que el voto de confianza está dirigido al Gabinete, por ende, la conversación debe ser únicamente con ellos.

Una vez más, el voto de confianza está condicionado a sí Arana toma en cuenta las propuestas de este partido. Así lo confirmó el vocero Alejandro Muñante a la prensa: “El premier nos ha dicho que nuestros planteamientos coinciden mucho con lo que ellos quieren trabajar. Ojalá, yo espero que así sea. Nuestro voto está condicionado. Nosotros no hemos negado ni afirmado esto. Vamos a evaluarlo”, indicó.

La bancada Socialista y Podemos Perú rechazan reunirse con Dina Boluarte y su Gabinete

Por otro lado, la bancada Socialista y la bancada de Podemos Perú rechazaron tajantemente cualquier tipo de diálogo con Dina Boluarte y el nuevo Gabinete.

"El partido Podemos Perú no asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego", escribió Podemos en sus redes oficiales.

En tanto, la bancada Socialista calificó al actual régimen como un “gobierno corrupto y vendepatria”. Además, se refirieron a Dina Boluarte como una “usurpadora”.