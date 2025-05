Desde la bancada de Acción Popular, el congresista Wilson Soto informó a través de sus redes sociales que se alista una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por presuntos actos de favorecimiento, irregularidades administrativas y riesgos al patrimonio cultural. “Desde la bancada de Acción Popular preparamos una moción de interpelación al ministro de Cultura”, se lee en la publicación.

La moción está enfocada en tres cuestionamientos, según detalló el parlamentario: el supuesto vínculo sentimental del ministro con una persona que, sin contar con título profesional, habría recibido órdenes de servicio por más de S/127.500; el gasto millonario en concepto de alquiler en el IRTP; y la posible afectación a las Líneas de Nazca por la reducción de áreas protegidas.

Ministro de Cultura otorga S/127.500 a trabajadora sin título universitario

Según la investigación del portal 'Lima Gris', entre diciembre de 2023 y abril de 2024, Shirley Hopkins Cerna -una trabajadora del Ministerio de Cultura que no cuenta con título universitario- recibió cinco órdenes de servicio por un total de S/127.500. Lo cuestionable no solo es el monto acumulado en un corto periodo, sino que los servicios contratados requerían formación profesional, un requisito que Hopkins no cumpliría, según registros de SUNEDU.

Las contrataciones se dieron todas durante la gestión de Fabricio Valencia, quien asumió el Ministerio de Cultura en septiembre de 2024. La primera orden fue otorgada el 12 de diciembre por S/22.500, y en los meses siguientes se emitieron otras cuatro por montos entre S/25.000 y S/30.000. Las funciones que debía desempeñar eran de carácter técnico, como brindar asistencia en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes.

Pero el caso no se limita a las contrataciones. Testimonios recogidos por el medio indican que el ministro habría usado vehículos oficiales del ministerio para fines personales, específicamente para trasladarse a lugares donde coincidía con Hopkins. Trabajadores señalan haberlos visto juntos en horarios laborales, e incluso acompañándose en actividades oficiales.