Guillermo Bermejo rechaza aliarse con Antauro Humala: "Sus propuestas no son viables. (...) Él es fascista"

El congresista y candidato por el partido Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo, se refirió a su candidatura para las próximas Elecciones 2026, en las que rechazó una eventual alianza con el etnocacerista Antauro Humala —al que lo comparó con Adolf Hilter—, así como con el exrector de la UNI, Alfonso López-Chau. Por otro lado, comentó sobre las investigaciones en su contra por presunta apología al terrorismo y las declaraciones de testigos protegidos que lo acusan de, supuestamente, usar su semana de representación para hacer campaña presidencial. Bermejo aseguró que, en caso encuentren una 'viva' hacia su partido durante esta labor legislativa, renunciaría a ser candidato a la presidencia.

- ¿Cuáles son los valores que definen a su partido Voces del Pueblo y a Guillermo Bermejo?

Para nosotros la necesidad de la refundación de la patria. Creemos que en 200 años de vida republicana el Perú no va a cumplir con objetivos mínimos para integrarle a la población, desde temas de alimentación, salud, trabajo, vivienda, jubilación digna, por mencionar algunas. Y lo otro que creemos fervientemente es el tema de la industrialización del país, tarea que ha debido realizar la derecha peruana. (...) Son ellos los que nos han mantenido en esta etapa precapitalista realmente en la que tenemos una economía absolutamente extractivista y entendemos que la democracia que hoy es solamente valorada. Por eso una de las banderas principales nuestras es el tema de la Asamblea Constituyente.

-Al mencionar usted la Asamblea Constituyente, ¿iría en la misma línea que el expresidente Castillo?

Yo creo que muchos sectores han enarbolado la Asamblea Constituyente, pero no la han entendido. Nosotros creemos que es la forma de recuperar la legitimidad de la República.

- Entonces…

No es para, como algunos quieren sostener, generar un nuevo Estado socialista, totalitario, como han querido plantear algunos. La Asamblea Constituyente es el acto más democrático porque solamente se va a realizar si primero hubo un referéndum la gente dice sí o no. Castillo no tuvo la posibilidad de hacer la Asamblea Constituyente porque había cuatro mecanismos: Tres de ellos pasaban por el Congreso de la República donde Castillo no tenía la mayoría.

-¿Qué distinto tiene su partido, a diferencia de otros partidos de izquierda? Como ejemplo, Perú Libre, que hemos visto ya cuál es su papel dentro de este Congreso y al cual usted formó parte.

Sí, bueno, yo renuncié a Perú Libre porque yo creo que ser de izquierda, o lo que tú quieras ser, no es lo que tú dices, no es lo que tú pones en un papel, es lo que tú haces. Si tu comportamiento, como fue el de Perú Libre desde el inicio del Gobierno, era apretar al presidente Castillo por cupos de poder, pues tú no eres de izquierda, porque no estás entendiendo las prioridades en un sistema. (...) Si nosotros seguimos cayendo en la trampa de querer complacer a todos los sectores políticos y agarrar el Estado y repartirlo como si hubiéramos cazado a un animal, pues obviamente que los errores se van a repetir. Nosotros entendemos que una vez ganadas las elecciones, tenemos que ser muy amplios a la hora de escoger quiénes nos ayuden a resolver los problemas de la patria.

-¿Qué ha conseguido usted en el Congreso para el Bien del Perú? ¿Algún proyecto de ley que haya presentado de su propia autoría? Revisaba en el portal del Congreso este año en el que, de su propia autoría, en estos casi seis meses del 2025, solo hay dos proyectos de ley.

Claro, a ver, porque los proyectos de ley que yo he presentado, por ejemplo, tienen que ver con la segunda reforma agraria. Existen dos millones y pico de familias que hacen agricultura familiar, que necesitarían de una segunda reforma agraria para tirar adelante el país. Bueno, nosotros hemos planteado eso, pero lamentablemente en el Congreso nosotros somos minoría. Y proyectos como estos que beneficiarían a millones de personas, a millones de familias, ni siquiera son mirados en el Congreso de la República.

-Quería hacer un hincapié en esto, porque sólo presentó dos proyectos de ley que, pese a que son plausibles, como la ejecución de obras de irrigación en Olmos, o proteger a las comunidades indígenas, en ninguno fue por la región que usted representa en Lima. ¿Por qué?

Porque el Perú sufre un centralismo espantoso. Entonces, ciertamente en Lima hay una serie de necesidades que nosotros atendemos. Por ejemplo, lo que está pasando en las márgenes del río Rímac, en problemáticas con la municipalidad de Lima. Son diferentes, ¿entiendes? Pero las problemáticas del interior del país te congenian la sangre.

-Por otro lado, ¿ya cuenta con alguna alianza definida con miras a las elecciones 2026?

Nosotros nos inscribimos a finales del mes de octubre, hicimos un evento en noviembre, luego otro en marzo, y afinamos nuestras alianzas. Hemos decidido que nosotros podríamos ir solos si quisiéramos, pero que lo saludable y sobre todo bajo el espíritu mariateguista y barrantista que tenemos nosotros, es lo mejor que existan alianzas electorales. Hemos conversado ya con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ha llegado también Nuevo Perú y el Partido Primero de la Gente. Hemos conversado también con otros espacios, hemos conversado con Juntos por el Perú, con quienes compartimos bancada en el Congreso de la República, pero lamentablemente ahí el tema es que ellos han decidido hasta ahora tener una alianza con Antauro Humala.

-¿Cuál es el problema que tendría con Antauro Humala?

Es que sus propuestas primero que no son viables. Asesinar, fusilar expresidentes que han sido condenados, yo quisiera saber cuál es la fórmula legal para hacerlo, si no el mutuo propio, la decisión propia de un aspirante a dictador. Perseguir a las minorías, a nuestros hermanos de las comunidades de minoría sexual les parece que es una prioridad en nuestro país. Esos son crímenes. Y expulsar a los extranjeros me hace recordar las lógicas de Hitler. Cuando quería primero, bajo el motivo de atacar comunistas, terminó atacando gitanos, judíos y demás, expulsándolos, sacándoles.

Solo eso…

Y tampoco es viable. ¿Cómo sacas del país a un millón de personas? Quisiera que me lo expliquen. ¿Económicamente cómo lo haces? ¿Bajo qué mecanismos lo piensas hacer? Y esos tres enfoques, que son lo único que le hemos escuchado a ese sector, no nos interesan, siento que nos restan y siento que harían mucho daño a todo este esfuerzo que estamos tratando de hacer de mostrar una izquierda con propuestas en el país.

¿Tanto es un rechazo ante Antauro para compararlo con Hitler?

Es que él es fascista, él lo ha planteado. Si tú lees los libros de su autoría, ellos reconocen que lo principal es la raza. Es una especie de fascismo andino.

Eso en un país mestizo como el nuestro, no sé cómo plantearlo, pero tiene ese propio basamento, incluso simbólicamente lo hacen igual. Recuerda la esvástica hitleriana, tenía un halcón encima y la chacana que plantean los hemos de Antauro tiene un cóndor arriba. Ambos están con la lógica de la fuerza de los exsoldados y demás. Entonces no es una lógica que los socialistas, que la gente de izquierda nos estemos planteando nunca. Para nosotros no existen razas.

-Antauro Humala va en la misma partida de su colega Roberto Sánchez y ustedes comparten bancada también con Roberto Sánchez. ¿No estaría contradiciéndose un poco en ello?

Porque hemos separado muy bien las cosas. Cuando hubo rompimientos con otros sectores que estuvieron también con la bancada, yo dije, una cosa es la bancada, donde tenemos que ver temas exclusivamente legislativos y otra es la agenda política que cada sector tenga. Esa nosotros no la compartimos. Yo le tengo mucha estima a Roberto, es un gran compañero, pero creo que está equivocado en su alianza. Todo bien con ustedes, pero reaccionen porque ustedes están aupando a una posición fascista.

-La ciudadanía puede percibir que en el Congreso se unen solo para aliarse, para conseguir algo, pero en otro ámbito no…

Pero nosotros en el Congreso somos minoría.? Si tú revisas las votaciones, incluso lo que ustedes reclaman muchas veces dentro de sus páginas del diario. ¿Quiénes son? Y cometen el error de generalizar. ¿El Congreso propone tal cosa? A ver, un ratito. No, la mayoría del Congreso propone tal cosa. Nunca hacen hincapié de los que votamos en contra, de los que nos paramos a defender algo que está mal propuesto, que viola derechos humanos o laborales o de salud o demás. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo de conversar con todos para tener por lo menos un voto unánime en contra de algunas cosas, que nada tiene que ver con lo que va a pasar el 2026 para adelante.

-Pero en realidad sí lo hacemos. En la página web de la República colocamos a los congresistas que votan en contra, a favor o abstención de algo que es polémico o algo que pueda causar algún revuelo...

Te voy a pedir que me los pases más de día...

-Por eso nos genera esa curiosidad de por qué juntarse en el Congreso con un partido que está con Antauro...

Recuerda que ninguno de los dos ha oficializado como son los muchachos ahora. A nivel de bancada. Claro, es que todos venimos de la izquierda y es lo que hay en el Congreso.

A mí me encantaría que fuera otra realidad, te lo juro. A mí me encantaría que todo el sector de izquierda que llegó tuviera un nivel de madurez diferente, de consecuencia diferente, pero me toca maniobrar, remar contra corriente muchas veces y procurar que el daño no sea mayor en muchas de las cosas que se saca. O por lo menos dejar nuestra voz disonante en función a muchas de las políticas que se aplican.

-¿El ex-rector de la UNI, Alfonso López Chau, está dentro de esa alianza?

No. Yo tuve el honor de que el rector López Chau me llamara. Nosotros nos sentamos a conversar con él ya hace poco más de un mes. Pero su lógica iba más allá de la izquierda y el centro. Él proponía una alianza ya con sectores de derecha, con Libertad Popular. No recuerdo el candidato. Y nosotros le dijimos que hasta ahí nosotros no llegamos.

-¿Por qué?

Porque una cosa es la unidad, que tiene que ser basada en qué. En el programa. Todos tenemos que estar de acuerdo con el mismo programa. Luego iremos resolviendo el tema de quién es el candidato presidencial. Ahí no hay debate, por lo menos para Voces del Pueblo no hay debate. Nosotros vamos a consensuar qué es lo mejor para la alianza electoral y si me toca a mí lo encabezaré con toda la voluntad que ya me conocen. Y si no es así, apoyaré al que sea escogido. Pero no puedo armar un Frankenstein que no tiene programa.

-¿Hasta este momento usted no es confirmado para ser el candidato presidencial?

Por voces del pueblo sí. Nosotros vamos a empujar la unidad con todo el fervor político que tenemos. Y seguramente a la hora de negociar, a mí me parece genial, ya nuevo Perú propuso su candidato y tendremos que en algún momento todos los partidos de la alianza decir, bueno nuestros candidatos son estos.

-Usted formó parte de Perú Libre en su momento. ¿Qué opina de Vladimir Cerrón? ¿Hay una conversación quizás con este prófugo?

No, para nada. Yo el día que renuncié a Perú Libre, creo que un par de meses después tuve una llamada por parte de él para averiguar sobre un tema de votaciones en el Congreso.

Y no volvimos a hablar. (…) Lamentablemente ya en el Gobierno la actitud de la bancada me espantó. ¿Qué es lo que vemos ahora? La convivencia en la mesa directiva, el soporte al Gobierno de Boluarte, algunos amagues nada más, pero si son el soporte de Dina Boluarte.

-¿Sería candidato presidencial o usted se aliaría de ser posible con Izquierda de Perú Libre?

No, es una de las cosas que, por ejemplo, todos están de acuerdo. Están de acuerdo con Perú Libre, no. Porque jugaron mal sus cartas. Y creo que les estás pasando factura en todo el país.

-Usted ha sido parte de la bancada oficialista en su momento cuando Pedro Castillo era presidente. ¿Usted ha logrado conversar con él?

No, actualmente. Después de Castillo, no, yo lo visité después del 7 (de diciembre del 2022). Me parece que entre el 10 y el 11 de diciembre. Lo encontré muy afectado. Era evidente que estaba emocionalmente muy golpeado. Logramos inicialmente ponerle abogados, pero luego Castillo ha cambiado 20 veces abogado. Hablamos con Cruz Roja para que lo vaya a visitar. Hicimos las denuncias internacionales.

-¿Fue una denuncia porque está preso actualmente?

No, nos preguntaban qué pasó con él. Nosotros hemos sostenido de lo de siempre. Yo no voy a andar con cuentos.

-¿Fue un golpe de Estado?

No, yo creo que se quedó en proclama. En una proclama que nadie siguió. Porque un golpe de Estado significa que hubo una coordinación previa con las Fuerzas Armadas para, por lo menos, anular a las instituciones. Eso no se dio. Y la más grande prueba de todo esto fue que su propia guardia de seguridad lo detuvo. Esto estuvo tan mal elaborado, porque en algún momento se les ocurrió una cosa como esa, con lo que yo jamás pude estar de acuerdo. (…) Y su tarea era resistir. Pero Castillo en esos meses recuperó mucha popularidad. Ahora, su vacancia presidencial estuvo llena de irregularidades. Eso también lo hemos sostenido nosotros. Por eso yo no voté.

-Pero si no estaba de acuerdo, pudo haber votado en contra…

Fíjate, cuando te convocan a algo que está mal convocado, tu presencia va a ese espacio. Yo lo veo así. Fíjate, yo tuiteé a la hora y media. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas.Fue un error. Y los resultados los vimos después.

-Pero eso ya lo determinará en este caso los jueces.

Ahí tengo una duda. Yo no sé si, y no se trata de anular el juicio ni mucho menos, pero tener una jueza que adelantó opinión como miembro de la sala es un error. Nosotros como bancada hemos propuesto que la separen del caso. Hemos hecho una denuncia constitucional. Deberían separar, poner a otro juez. Nadie está hablando de anular el juicio. Nadie está hablando de anular el juicio, pero que el juicio no tenga esta carga que es muy notoria. Como que la sentencia ya está preparada y que lo van a condenar de todas maneras.

-¿Por qué desde el Congreso ustedes presentaron esta acusación contra los jueces y por qué no dejarlo a la Junta Nacional de Justicia?

Porque la historia te va a pasar factura. Te va a preguntar qué hiciste. ¿Qué pasa si mañana con esta jueza que adelantó opinión sentencian a Castillo? La gente nos va a preguntar, ¿y ustedes qué hicieron? Bueno, nosotros por lo menos presentamos un documento para pedir que se separe. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Es decir, queremos un juicio normal. Un juicio donde no se afecten derechos.

-¿Cómo considera usted que la ciudadanía, de cara a las Elecciones 2026, lo vea usted sabiendo que se está defendiendo a Castillo?

Yo defiendo lo correcto. Yo he sido muy crítico. La gente no se acuerda de eso. La gente no se acuerda de eso. Pero en las cosas que se hicieron mal, acuérdate que yo iba a Palacio más o menos una vez cada 10 días. Y a mí me invitaron a Palacio cada vez que había un desajuste, tanto que el presidente me decía bombero a mí, ¿no? Ya llegó nuestro bombero. Sí, yo he defendido a Castillo, porque él era el símbolo del inicio de un cambio en el país.

-Hubo un reporte periodístico en el que testigos protegidos declararon a la Fiscalía que usted utiliza su condición de congresista en su semana de representación para hacer campaña presidencial.

Que muestren una prueba. Una, todos mis, fíjate, a ver, muchos colegas, yo no voy a hacer acusete acá, pero muchos colegas, porque son parte de una bancada, cuando hacen un trabajo en semana de representación, llevan la banderita de su bancada, que suele ser la misma de la de su partido político. Si tú encuentras en algún lugar una viva, hacia mi postulación política, lo que sea, yo renuncio a ser candidato.

-Pero también hay testigos que señalan que usted viajó a provincias como Moquegua, Cusco, entre otros, para hacer campaña, pese a que usted representa solamente a Lima.

Es un absurdo, pues. ¿Congresistas de qué somos nosotros?

-Usted representa a Lima…

Pero eso está mal planteado…

-Según estos testigos es que los objetivos de su viaje eran para captar a dirigentes y también detalló que usted se reunía con expresidiarios que habían sido condenados por emerretismo

Pero que demuestren. Que lo demuestren. Me hace recordar a Karelim López y a Samir Villaverde. Ahora, una cosa que sí nos debería llamar la atención es la utilización de la Fiscalía de filtrar ciertos documentos no muy bien empaquetaditos a ciertos medios de comunicación de ultraderecha, periodistas de bajísima calidad en cuestión de credibilidad, para que simplemente...No. Entonces, ¿cuál es el trabajo del periodista? ¿Recibir un documento y disparar? Por eso te digo, ¿está cargado políticamente el Ministerio Público?

-Los periodistas no disparamos, los periodistas informamos

No generalizo.

-Lo digo porque, bueno, usted lo sabe mejor que yo desde el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para que se pueda hacer campaña política durante la semana de representación…

Nosotros estamos en contra. ¿Y de qué me serviría ahorita promocionar el símbolo de mi partido si al final, tú sabes que en una alianza va otro logo?

-En otra investigación que hizo un dominical, no revelaré el nombre, se señala que en el proceso judicial que se sigue en su contra por apología al terrorismo, usted pactó con el juez para que se archive el caso.

Es una barbaridad.

-¿No se reúne con el juez?

Jamás. Incluso la sala penal que vio el caso ha hecho un pronunciamiento en conjunto porque eso es afectar la trayectoria de jueces especializados en estos temas.

-¿Cómo considera usted que lo percibe ahora la ciudadanía, teniendo en cuenta que defiende a Castillo y que ha tenido investigaciones por apología?

Es mentira, ¿no? Tú sabes que la gente cuando ve estas cosas, si tú ves en los mismos portales donde publican estas cosas la gente, los comentarios, es evidente lo que pasa.

-Si es sentenciado, si llega a ser sentenciado y ya no pueda postular, ¿cuál sería su plan B?

No voy a ser sentenciado. Eso lo tengo clarísimo. Tendría que ser un atropello jurídico absoluto.

-¿Es crítico de Dina Boluarte pese a que antes trabajaron juntos?

No trabajamos. (...) Yo incluso me opuse a que ella sea candidata a la vicepresidencia.

-¿Por qué?

Porque no era de izquierda.

-¿Qué pasó?

Yo lo llamo a Cerrón, y le digo por que propones a una persona que no tiene ningún tipo de respaldo de ningún sector, porque la señora fue candidata por surquillo, no sacó ni 500 votos, ¿Y qué mérito tiene ella para estar como vicepresidente? ¿Tú sabes lo grave que es eso? Lo que pasa es que Cerrón no tenía confianza en el triunfo.(...) La doctorita, le decían en esa época.