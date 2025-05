Perú Libre no otorgaría cuestión de confianza al primer ministro Eduardo Arana: “Es un gabinete reciclado”

Adelantan su voto. El congresista e integrante de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se refirió al nuevo gabinete ministerial dirigido por Eduardo Arana tras la renuncia de Gustavo Adrianzén, en el que solo se realizó dos cambios de ministros. En ese sentido, Cruz criticó al nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Dina Boluarte al no contar con un plan a largo plazo.

En esa misma línea, el parlamentario también habló sobre la salida de José Salardi como ministro de Economía en lugar de Raúl Pérez-Reyes (exministro de Transportes y Comunicaciones) y calificó al nuevo equipo ministerial como "reciclado".

"Como peruanos siempre queremos que el país vaya bien, sobre todo, en materia de desarrollo, pero este gabinete no es eso lo que queremos todos los peruanos. Un cuadro dirigente de nuestro país en materia de gestión pública no lo es. Es un reciclado de bastantes cosas que, quizás, debieron modificarse, cambiarse", dijo.

En esa misma línea, el legislador de la bancada fundada por Vladimir Cerrón sostuvo que los integrantes gabinete de Eduardo Arana son "secos" y carecen de "toque popular".

"No hay un toque popular, es una clase académica, empresarial, no lo sé, han sacado al ministro de Economía (José Salardi) que nos parece que estaba dando la pauta para los nexos, las conciliaciones. Los puneños hemos logrado reunirnos con él, nos dio una propuesta de desarrollo para Puno a largo plazo, lo veíamos bien, abrió la puerta de sus despachos, porque los demás no son así: bastante cerrados, secos, no venden gestión pública", enfatizó.

"Para un año sería una medida cortoplacista, lo cual estaría mal. Es gestión pública, puedes hacer las cosas a mediano plazo, pero mejor si los haces a largo plazo. A corto plazo, ¿qué le debemos a la señora Boluarte? Dígame una obra, una decisión del cual tendríamos que agradecerle, nada", agregó.

Bancada de Podemos Perú no dará confianza a gabinete de Eduardo Arana

El último miércoles 14 de mayo, la bancada de Podemos Perú comunicó que no otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Eduardo Arana. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el partido sostuvo su postura señalando que el Gobierno ha fracasado y que la elección de Arana responde a una simple repartición política. Además, el partido instó a las fuerzas políticas a formar un gobierno transitorio.

"Podemos Perú no otorgará el voto de confianza al Gabinete de Eduardo Arana por ser parte del fracaso de este Gobierno y una vergonzosa repartija política (...) Hacemos un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso (...) Para establecer un gobierno transitorio", indicaron.