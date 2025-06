El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. La decisión fue anunciada por la jueza Margarita Salcedo en la audiencia del domingo 8 de junio tras ser reprogramada por pedido de la Fiscalía. Originalmente, el Ministerio Público solicitó 36 meses para la medida, sin embargo, la jueza Salcedo dosifico el tiempo a solo 18 meses.

La sesión estuvo programada para el lunes 9 de junio a las 9 de la mañana; sin embargo, el fiscal provincial Carlos Puma Quispe solicitó adelantarlo debido a que el intento de Kuczynski de viajar a Estados Unidos, a pesar de que no se concretó por contar con una alerta migratoria en su contra, constituye como un "inminente peligro de fuga".

El exmandatario es sindicado por la Fiscalía como el supuesto líder de una organización criminal que operó dentro del partido Peruanos por el Kambio en el que habría recibido aportes ilícitos para la campaña presidencial del 2016. Según la tesis fiscal, el exmandatario es sindicado por la Fiscalía como el supuesto líder de una organización criminal que operó dentro del partido Peruanos por el Kambio en el que habría recibido aportes ilícitos para los gastos de la campaña presidencial del 2016. Puma Quispe contó que el partido recibió US$100.000 por parte de la empresa CASA, sindicada como parte del Club de la Construcción, así como de la constructora brasileña Odebrecht.

De igual manera, el fiscal a cargo sustentó que se habría utilizado el método del 'pitufeo' y el cambio de dólares a soles, para evitar declarar el monto del dinero a la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE), así como la utilización de falsos aportantes. De acuerdo con representante del Ministerio Público, a través del 'pitufeo' supuestamente se ingresó más de S/1.5 millones, así como, a través del ingreso de dinero no notificado producto de cenas o eventos, por más de S/200.000 y el "préstamo" de PPK al partido de más de S/1.6 millones.

PPK intentó recusar a jueza que evaluó impedimento de salida

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia, bajo la presidencia de la jueza Margarita Salcedo, rechazó la solicitud de recusación presentada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Así, el juzgado evaluó y aprobó el impedimento de salida del país del exmandatario. La solicitud, que pedía un cambio de jueces en el proceso judicial contra Kuczynski, argumentaba que se estaba infringiendo su derecho a un juicio imparcial.

Durante la audiencia, el abogado Julio Midolo reclamó a la magistrada que fueron notificados sobre la audiencia de impedimento de salida del país a las 10:30 a.m., una hora y media antes de su inicio. Además, de resaltar que la sesión se realizó un día domingo no laborable.No obstante, la jueza Salcedo recordó que se había notificado a la defensa de la audiencia de evaluación del pedido fiscal con 3 días de anticipación, tal como lo estipula la ley. En tanto, elevó el caso a la Sala Penal de Apelaciones Nacional para que revoque o ratifique el fallo.

Sin embargo, la réplica no se hizo esperar. Frente a esta decisión, el abogado del exmandatario, Julio Midolo, informó que interpondrá un recurso de apelación, argumentando que la resolución se fundamentó en acciones anteriores que, según él, fueron arbitrarias. El letrado mencionó, entre otros puntos, que no se notificó la resolución que indica que no hay ninguna medida en su contra que le impida salir del país.

"En nuestro criterio, es evidente la parcialización de su despacho. Esta defensa está a la espera de que se notifique la resolución del 29 de mayo, la cual iba a servir como uno de los insumos para presentarla como un elemento de convicción que sustente que, en el presente caso, no existía vulneración alguna de las restricciones a la libertad del señor Pedro Pablo Kuczynski. Si no puede entenderse como legítimo que un señor de 87 años, que ha esperado siete años a que caduquen las restricciones en su contra para poder ver a su esposa, sin duda en este país no hay seguridad jurídica", enfatizó.

PPK se pronuncia: "Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad"

Previo a la audiencia del Poder Judicial, el expresidente Kuczynski se pronunció y calificó como "arbitraria" la actitud de Migraciones al no ser permitido de viajar a Estados Unidos. A través de un comunicado, señaló que presentará un habeas corpus.

"De manera arbitraria, Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una "alerta migratoria", que no tiene ningún asidero legal. Por tal motivo, he interpuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por este hecho arbitrario", comunicó.

"Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad", acotó.