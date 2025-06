Le dan la espalda. Falta más de una semana para que Eduardo Arana acuda al Congreso a pedir la cuestión de confianza para su Gabinete, pero ya cuenta con 35 posibles votos en contra. Si bien esa cifra resulta ínfima al tener en cuenta que son 130 los congresistas que votarán, las bancadas que no han negado su voto tampoco lo han confirmado.

El rechazo hacia el jefe de la PCM fue claro y quedó al descubierto este 2 y 3 de junio, fecha en la que Arana Ysa y Dina Boluarte organizaron reuniones de diálogo con las principales bancadas del Parlamento.

Cuatro bancadas rechazaron reunirse con Dina Boluarte y Eduardo Arana

Podemos Perú, Bloque Democrático Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista, se rehusaron a participar de los encuentros en Palacio. Estos partidos cuentan con 14, 5, 11 y 5 congresistas respectivamente, por lo que, Eduardo Arana tendría 35 votos en contra.

Respecto a las razones por las cuales rechazaron las reuniones de diálogo, el partido liderado por José Luna Gálvez señaló que “la presidenta no tiene un plan claro para el país" y "solo busca negociar prebendas a cambio de votos", por lo que no se iban a "prestar" para el juego.

A este anuncio se le sumó el de la Bancada Socialista, que, por medio de un comunicado, manifestaron que no apoyarían a un gobierno al que califican de “usurpador” y “corrupto”.

“Su gestión ha sido perjudicial para el Perú. Perpetró una masacre contra el pueblo movilizado, condujo al país al aumento de la pobreza y usa el estado como botín para sus lujos y banalidades. Exigimos la salida de Dina Boluarte del cargo presidencial y votaremos en contra de la confianza a su gabinete de escuderos”, manifestaron.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque de la bancada Bloque Democrática Popular expresó, durante entrevista a Canal N, que no le darán la cuestión de confianza. "Ellos han cursado un oficio a todas las bancadas. La nuestra tiene una posición muy clara respecto al pedido de vacancia. Yo he presentado cinco denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, entonces, sería incongruente sostener una reunión cuando nosotros tenemos una decisión política de su salida. Nosotros no vemos la posibilidad de la sostenibilidad de este Gobierno. No hay manera. Hay una precariedad absoluta", indicó.

Por su parte, Perú Libre publicó un afiche en su cuenta oficial de X en el que anunciaba que no participarían de ninguna reunión de diálogo con Dina Boluarte.

Fuerza Popular y Acción Popular sí participaron de reunión de diálogo

Por el contrario, las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular participaron este 3 de junio de la reunión de diálogo con la mandataria y el jefe de la PCM.