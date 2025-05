Tras confirmarse el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la minera Poderosa en un socavón de Pataz, La Libertad, el Ejecutivo organizó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno el lunes 5 de mayo. Participaron la presidenta Dina Boluarte, varios ministros y el gobernador regional César Acuña, entre otras autoridades.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del alcalde distrital de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien tras la masacre denunció públicamente lo ocurrido, exigió una respuesta urgente del Gobierno y criticó el silencio inicial de la jefa de Estado frente a la violencia en la zona.

"Un alcalde distrital no puede discutir temas nacionales", señala Manero

Respecto a la ausencia del alcalde de Pataz en la conferencia de prensa, el ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, la justificó durante una entrevista en Canal N. Señaló que al alcalde 'no le correspondía' estar en ese espacio, dado su nivel de representación. “Un alcalde distrital no puede discutir temas nacionales. No en el mismo espacio. Por eso, en la conferencia de prensa no le correspondía”.

Consultado sobre el hecho de que ni siquiera se le haya informado al alcalde sobre la conferencia ni sobre las decisiones que el Gobierno adoptaría en su jurisdicción, Manero respondió: “Son alcaldes distritales y tienen un nivel de interrelación. (…) Sí, debió tener una reunión, pero aparte, con toda la importancia que reviste el tema”.

Alcalde de Pataz sobre reunión con Dina Boluarte: "Desconocíamos de la conferencia (…) nos quitaron los celulares"

Por su parte, el alcalde de Pataz relató que llegó a Palacio de Gobierno el lunes 5 de mayo a las 10 de la mañana para una reunión previamente acordada con la presidenta Dina Boluarte sobre la construcción de la carretera nacional 10C. Sin embargo, señaló que la mandataria lo hizo esperar durante cuatro horas antes de recibirlo.

“Nosotros ingresamos a las 10 a.m. a Palacio de Gobierno y recién la presidenta nos atendió a las 2 de la tarde”, afirmó. Además, contó que al ingresar le confiscaron el celular, por lo que no tuvo acceso a información sobre lo que ocurría en ese momento.

Mariño aseguró que nunca fue informado sobre la conferencia de prensa convocada ese mismo día en Palacio y, por tanto, no fue invitado a participar. “Quiero rechazar porque no he estado en la conferencia de prensa, no me han invitado, no he participado de dicha reunión”, expresó.

Según el alcalde, ni él ni su equipo sabían que el Gobierno había declarado un toque de queda ni que se había ordenado la suspensión de actividades mineras en la zona, hasta después de salir de la casa de Pizarro.

"Cuando salgo de Palacio de Gobierno me hacen una entrevista, no sé de qué medio, y me dicen: ¿usted está de acuerdo con el toque de queda? Ni sabía yo del toque de queda, pero siento que el toque de queda va a ser algo así como el estado de emergencia, un papel firmado que al final no va a dar resultados", manifestó.