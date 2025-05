Ciudadanos cuestionan el aumento de sueldo de Dina Boluarte: "No solo es una verguenza, es una aberración"

La calle está hablando, y su voz es la que dictamina la legitimidad de las acciones de la presidenta Dina Boluarte. Los ciudadanos compartieron con las cámaras de La República sus impresiones sobre el intento de la mandataria de duplicarse el sueldo. La medida, todavía no ha aprobada, ha sido ampliamente criticada por la población, que considera que este aumento salarial no guarda relación lógica con el desempeño de Boluarte al frente del Gobierno peruano.

En la ciudad del Cusco, el periodista Luis Álvarez recorrió diversos espacios recogiendo opiniones sobre la iniciativa presidencial. Un ciudadano no dudó en expresar su insatisfacción con el desempeño de Boluarte y su intento de incrementarse el salario: “No solo es una vergüenza, es una aberración. Es cinismo. Cinismo del Ejecutivo, del Congreso, de la presidenta; todos se han olvidado de que el Perú es un país con más de 32 millones de habitantes, cuya gran mayoría carece de lo más básico. (…) Este detalle demuestra la mentalidad delincuencial de toda esa clase política que nos sigue gobernando hasta hoy”, señaló.

Un caso similar fue recogido por la periodista Cinthia Álvarez, quien obtuvo el testimonio de un ciudadano de Juliaca sobre el posible aumento de sueldo de Boluarte: “Aparte de que tiene incapacidad para gobernar, es una persona vaga, ociosa y holgazana. ¿Cómo quiere ganar un sueldo mayor si hasta ahora no se ha solucionado la delincuencia en el Perú? (…) La señora no está trabajando en mérito del país, ella solo busca operarse la cara (…) No es dable que una persona que no trabaja quiera aumentarse el sueldo. (…) Es injusto”, opinó.

En la capital, las voces críticas hacia la decisión de la jefa de Estado fueron unánimes. Nuestra corresponsal Grecia Infante captó distintas expresiones de protesta: “Tenemos un sueldo mínimo y no podemos vivir. Más aún, si ella lo llega a obtener, se irá con un sueldo vitalicio que no se podrá modificar”, señalaba con notable enojo uno de los entrevistados. Otros manifestaron que la medida no se ajusta a la realidad nacional: “Hay que ver cómo estamos los pobres, todo el pueblo, sobreviviendo. (…) Me parece ilógico. (…) Con esta presidenta no vamos para adelante, nos hemos estancado totalmente”, dijo otro de los ciudadanos.

Dina Boluarte quiere subirse el sueldo: recibiría hasta S/35.000

La nueva polémica contra Dina Boluarte. Se ha presentado una propuesta para incrementar la remuneración presidencial por encima de los S/35.000 mensuales, superando el tope fijado por la Ley 28212. Esta iniciativa, solicitada por la Presidencia del Consejo de Ministros y formulada en un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha despertado fuertes críticas tanto por su legalidad como por el momento en el que se plantea.

El documento del MEF, identificado como Informe N.° 0034-2025-EF/53.07, argumenta que el sueldo de la mandataria debe estar a la altura de su jerarquía como máxima autoridad del Estado, y apoya esta propuesta comparando salarios presidenciales en Latinoamérica ajustados por poder adquisitivo, así como con las remuneraciones de altos funcionarios peruanos como los magistrados del Tribunal Constitucional o miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la propuesta choca con la legislación vigente, que desde 2004 establece un límite de 10 Unidades de Ingreso del Sector Público, equivalente a S/26.000 para el año 2025.

Pese a las restricciones legales, el procedimiento para considerar el aumento contempla pasos formales: la evaluación técnica por el MEF, su revisión en el Consejo de Ministros y, de acuerdo con la Ley 30057, la emisión de un Decreto Supremo. SERVIR recordó que cualquier ajuste salarial debe respetar el marco legal del Servicio Civil y contar con un Cuadro de Puestos aprobado, lo cual ya se cumple en el Despacho Presidencial. Mientras tanto, figuras como el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y la congresista Patricia Juárez han expresado su respaldo, señalando que la medida responde a criterios constitucionales y de orden salarial. No obstante, la controversia se intensifica debido a las investigaciones abiertas contra la presidenta, entre ellas por el caso “Rolexgate” y cirugías estéticas impagas, lo que arroja más dudas sobre la pertinencia y legitimidad de este intento de incremento salarial.