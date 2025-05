Alcalde de Pataz critica a Dina Boluarte tras el asesinato de 13 trabajadores: "No hay ninguna banda criminal identificada"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, criticó duramente al Gobierno de Dina Boluarte tras el asesinato de trece trabajadores mineros en su localidad tras estar secuestrados desde el último 26 de abril y que hoy se confirmó sus decesos. En ese contexto, Mariño señaló que pese al estado de emergencia, no se ha capturado a ninguna banda crimina que causan terror a los ciudadanos.

"Mis condolencias a todas las familias de estos ciudadanos que, en busca de alimentación para sus hijos, vinieron a Pataz y encontraron la muerte. Hacer un pedido al Gobierno central que tiene que enviar servicio de inteligencia, la Depincri a la provincia de Pataz. Hasta la fecha, no tienen una banda criminal identificada, no han capturado. Llevamos más de un año en estado de emergencia. No hay miembros de bandas capturadas", solicitó.

Como se recuerda, el abril de este año, el primer ministro Gustavo Adrianzén viajó junto con su ministro de Defensa, Walter Astudillo, a Pataz para supervisar el fortalecimiento de la presencia militar y policial para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, menos de un mes después, ocurrió el atentado.

Asimismo, Mariño hizo un pedido a la Minera Poderosa y la empresa R&R para hacerse responsables de los hijos huérfanos de los trabajadores, debido a que "los que trabajaban para garantizar educación, alimentación y vestimenta ha sido asesinado.