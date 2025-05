Este domingo 4 de mayo, se confirmó el asesinato de 13 mineros de la empresa R&R de Minera Poderosa que habían sido secuestrados en Pataz, en la región de La Libertad, a mano de criminales. Tras este lamentable episodio, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, mostró su indignación a través de un video compartido en la red social X.

"Le damos el oro a este país, no dejen que nos sigan j**ndo la vida", precisó el burgomaestre de Pataz. Con lágrimas en los ojos, la autoridad de dicha región mostró su indignación y detalló su preocupación por los asesinatos."Esto jode, esto duele", agregó Mariños

Indignación por falta de pronunciamiento de Dina Boluarte

A través de las redes sociales, Aldo Carlos Mariños mostró su molestia por la falta de la empatía de la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento no se ha pronunciado por los 13 mineros fallecidos en Pataz. "Es increíble que no se haya pronunciado por los que ha ocurrido ayer en el distrito de Tallabamba", precisó.

Asimismo, hizo un llamado para que el Gobierno retorne a las rondas campesinas y puso de ejemplo de como estos combatieron contra criminales. "Desde acá un pedido a la presidenta de la República, es hora de ver a las rondas campesinas. Es hora de que les entregue los chalecos antibalas porque ellos se han enfrentado a los delincuentes con piedras en mano, con palos en mano", remarcó Mariños.

Critican falta de hospitales y carreteras en Pataz

En otro momento, el alcalde de Pataz se refirió al mal accionar que está ejecutando actualmente el gobierno central. "Basta ya, señores indolentes del gobierno central. Atiendan a esta provincia, no nos sigan jodiendo la vida. Como es posible que no tengamos hospital, como es posible que no tengamos nuestras carreteras ni 1 cm de carpeta asfáltica", expresó.

"Así nos olvidan, no hemos tenido con que evacuar a los heridos de bala. Ayer a las 6 de la tarde viendo ambulancias malogradas para que se vayan hasta la ciudad de Trujillo. Esto jode, esto tiene que parar", sentenció el alcalde de Pataz.

¿Quiénes son las 13 personas que fueron asesinadas en Pataz?

Nilver Joel Pérez Chuquipoma (25)

César Augusto Rospigliosi Arellano (40)

Frank Jesús Monzón Valeriano (24)

Jhon Cristian Facundo Inga (30)

Josué Carbonell Beltrán (33)

Juan Joel Ñaupari Salva (25)

Darwin Javier Cobeñas Panta (31)

Franklin Vicente Facundo Inga (24)

Mego Yumbato Huancho (34)

Deyther Abrahan Dominguez Ramírez (29)

Wilmer Manuel Chávez Mijahuanca (24)

Jefry Stive Padilla Hidalgo (22)

Alexander Domínguez (no precisa segundo apellido)

Canal de ayuda

