Fiscal rompe su silencio y asegura que peritaje de la Policía fue responsable de liberación de 'Cuchillo'

En entrevista con Epicentro Tv, el fiscal provincial del distrito de Santa, Edwin Ramos Herrera, relató que el criminal Miguel Rodríguez Díaz, alías 'Cuchillo', fue liberado en 2023 luego de que fuera capturado en un operativo en Pataz, debido a que el peritaje hecho por la Policía Nacional del Perú (PNP), calificó que el arma que se encontró en su posesión tenía "ausencia de la aguja percutora", por lo que no estaba operativa para disparar.

Asimismo, precisó que la PNP demoró en solicitar la presencia del fiscal de turno en el lugar. "La Policía tuvo su información y lo intervienen (a Cuchillo) a las afueras del hotel a las 10:30 a.m. Ya intervinieron, fueron a las habitaciones, revisaron y en todo ese tiempo no se tomaron la molestia de llamar al fiscal de turno para que participe en la diligencia. ¿Por qué no nos comunicaron? (...) Después de 4 horas recién llaman al fiscal de turno, a las 2:30 de la tarde", argumentó el fiscal Ramos Herrera.

Detención de 'Cuchillo' en 2023

De acuerdo con la descripción del fiscal Ramos, la captura del criminal 'Cuchillo' se dio con la detención de tres vehículos, en los cuales se halló un revólver calibre 22, municiones regadas y una granada tipo piña. Sin embargo, la policía había detallado que se le halló al criminal junto a armas de largo alcance, pero a la llegada de la Fiscalía, no encontraron dichas armas.

"Me sorprendió que se hablara de una muerte en Pataz, armas de largo alcance y se encontrara solo un revólver calibre 22. No era usual en personas que se dedican a ese tipo de actividades, pero aun así el arma se puso a un peritaje balístico por la propia policía y ¿qué me dicen ellos?, 'inoperativo'. Tanto el revólver como la granada", reveló.

A la investigación se suma que 'Cuchillo' no contaba con licencia para portar armas y que en la misma pericia se especifica que el arma "no tiene características de haber sido usada para efectuar disparos". Con las manos atadas, la Fiscalía mandó una solicitud a la Policía para solicitar la fuente que llevó a que realizaran el operativo, y mediante el mismo medio, la institución liderada por el Ministerio del Interior respondió: "No se tomó conocimiento mediante informe y nota de inteligencia que las personas intervenidas y detenidas en dicha intervención se encontraran involucradas en la ciudad de Pataz, Trujillo".

Agregó que como Fiscalía y entidad encargada de hacer cumplir la ley, no les quedó más que dejarlo en libertad al cumplir las 48 horas, en consecuencia al peritaje brindado por la policía, que indicaba que el arma se encontraba inoperativa.

Miguel Rodríguez Díaz, principal sospecho de las 13 muertes en Pataz

El asesinato de trece trabajadores de la minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, fue confirmado el 5 de mayo de 2025. La empresa denunció el ataque a través de un comunicado, en el que señaló que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” irrumpió en una de sus instalaciones y secuestró a los empleados, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado 26 de abril.

Según los familiares, los cuerpos fueron hallados en el interior de la bocamina NV 2520, atados de manos y presuntamente ejecutados con armas equipadas con silenciadores. Las investigaciones apuntan a Miguel Rodríguez Díaz, conocido por los alias de ‘Cuchillo’ o ‘Gatillo’, como el autor intelectual y principal sospechoso del crimen.