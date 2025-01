Mesías Guevara tras retiro de proyecto de APP para reelección de alcaldes y gobernadores: "Están muy desprestigiados"

El exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, se refirió al proyecto de ley que fue retirado por la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, el cual permitía la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. En ese sentido, Guevara señaló que entre las razones de la remoción de esta iniciativa legislativa es que la bancada del partido de César Acuña "está muy desprestigiada" y debido a un cálculo político.

"La lectura que yo puedo hacer es que ellos no quieren encabezar esta iniciativa legislativa por varias razones: entre ellas que están muy desprestigiados, entonces seguramente están haciendo un juego político que ellos lo retiran. Que no nos parezca extraño que la próxima semana, a través de otros colectivos, presenten la misma iniciativa legislativa (…) Ellos retiran, pero lo presentarían por otro lado. Eso no nos parecía raro. Ellos se sienten muy desprestigiados, muy golpeados como para levantar esta manera democrática", declaró Mesías Guevara.

Es preciso resaltar que, el año pasado, el Pleno del Congreso rechazó en segunda votación la reforma que permitía la reelección de las autoridades locales y de los gobernadores regionales, y que, a su vez, eliminaba los movimientos regionales tras no alcanzar los 87 votos necesarios para su aprobación. Por otro lado, Guevara calificó "un juego" y "una burla" el papel que realiza el Parlamento porque estaría actuando bajo un cálculo político en el que juega con las expectativas del pueblo.

"Lo que está ocurriendo en el Congreso, yo lo veo entre un juego y una burla, porque prácticamente ellos están con las expectativas del pueblo peruano y, a la vez, con un cálculo político que ellos están teniendo. Seguramente, Acuña, con todos sus huestes, han hecho un análisis a nivel nacional cómo estaría la radiografía en torno a su presencia política y ha dicho mejor que no vaya la reelección, esa es una lectura", enfatizó.

Para Mesías Guevara no sería sorprendente que se vuelva a presentar la misma iniciativa legislativa por medio de otras bancadas o grupos partidarios que permitan la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, y que tendría el apoyo de Alianza para el Progreso. En ese sentido, Guevara instó a la representación nacional a tomar una postura frente a este proyecto de reforma electoral.

"Pienso que lo que ellos (Alianza para el Progreso), a regañadientes, contra su voluntad, van a tener que apoyar esa iniciativa legislativa que se presente a través de otras bancadas. En el fondo, estemos de acuerdo o no con la reelección de alcaldes y gobernadores, creo que es oportuno que este tema se zanje, se deslinde de una vez, porque no puedes tener a los actuales y futuros alcaldes y gobernadores y a la población en el limbo, en la incertidumbre. Eso significa que, en el Congreso de la República, siguen actuando eminentemente con un cálculo político", resaltó.

Mesías Guevara: "César Acuña está borracho de poder"

El expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú, Mesías Guevara, se refirió a la postura del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien en diciembre del 2024 se mostró en contra de que el Pleno del Congreso haya rechazado aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. En ese sentido, Guevara resaltó que Acuña "está borracho de poder" y que ha perdido credibilidad para poder ocupar otros cargos.

"En ese caso, César Acuña le puedo decir que está borracho de poder, borracho, ya le gustó el poder y ese poder lo quiere mantener. Y tiene un problema: como está tan desprestigiado a nivel nacional por ser el cogobierno de la señora Dina Boluarte, el principal puntal de este Gobierno son la señora Fujimori, Cerrón, el señor Acuña y López Aliaga y ellos quieren seguir manteniendo ese cargo y es por eso que saca esos tweet y luego se desentiende porque él sabe que a nivel nacional ya perdió credibilidad y solo le queda el espacio regional y para lo cual están trabajando a nivel nacional", enfatizó.