César Acuña: revelan que su presunto testaferro es asesor del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez

Según Cuarto Poder, en el año 2016, el hoy jefe del Gabinete de la Defensoría del Pueblo, Juan José Canales Durand, pagó un millón 200 mil dólares para adquirir un inmueble de dos pisos en Jesús María, al lado del local de Alianza Para el Progreso (APP), y dos años después declaró como dueño de esa vivienda al líder apepista César Acuña.

"Yo he sido abogado y lo compré con un contrato de mandato sin representación", respondió. Cuando le preguntaron si lo hizo con su dinero, dijo: "No, no, el dinero de don César Acuña".

Es decir, Canales Durand adquirió la vivienda sin declarar al verdadero comprador: César Acuña. La adquisición fue cuando el líder de APP se encontraba en campaña presidencial. El asesor de la Defensoría del Pueblo no aclara por qué Acuña Peralta no hizo la operación de forma directa.

"La casa está al costado del partido. La casa era de tres personas mayores. Lo de la campaña del año 2015, el partido fue base para mítines, reuniones, entonces los propietarios no tenían mucho afecto hacia el partido. Entonces no querían vendérselo directamente al señor Acuña y aparte pedían un montón de cosas, el señor Acuña es una persona ocupada, por eso me encargó", dijo.

La vivienda de dos pisos adquirida por Canales Durand en Jesús María, Lima. Está al lado del local de APP.

Años después de la compra, Canales Durand obtuvo contratos con el Gobierno Regional de La Libertad, entonces manejado por APP. En 2017: S/ 210 mil y en 2018: S/ 30 mil. El funcionario niega que sea un pago de favores. "En absoluto, yo le obré al señor mis honorarios por ese trabajo realizado de la compraventa del inmueble", alegó.

Defensor del Pueblo tiene un asesor vinculado a César Acuña

Canales Durand es muy cercano a Alianza Para el Progreso. En la página web de este partido, aparece como expositor en capacitaciones y conferencias. Además, es socio del estudio jurídico VARC S.A.C, donde también trabaja el secretario general apepista Luis Valdez.

Hace años, la Policía detuvo a una presunta banda denominada "Las Ecuatorianas", señaladas de enviar a dos menores de edad con documentación falsa a Nueva York, en Estados Unidos. En 2013, en una rueda de prensa, Canales Durand fue señalado como un supuesto implicado.

Trascendió que Canales Durand iba a ayudarlas a pasar los controles migratorios.

La Fiscalía pidió detención preliminar contra él, pero no se entregó. "Hubo una detención injusta que fue revertida por la sala y por el Tribunal Constitucional (...). Obviamente, tenía que salvaguardar mi derecho a libertad", respondió. Debido a que estuvo no habido y no asistió a su centro de labores, fue inhabilitado cinco años para ejercer cargos públicos.

"A mí me sancionan por haber faltado tres días, no por corrupción", dijo. En realidad, se ausentó un mes. Canales Durand argumenta que lo hizo para salvaguardar su libertad.

Toda esta historia no impidió que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lo designe como jefe de Gabinete. Gutiérrez, como se sabe, llegó a ese cargo gracias a los votos de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso (APP).

Recordemos que el presidente de la Comisión Especial del Congreso a cargo de proponer candidatos aptos para defensor del Pueblo, fue presidida por el congresista de APP, Idelso García.