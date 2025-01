Edmundo González dio balconazo en plaza San Martín y dejó un mensaje a los venezolanos: “Pronto nos iremos todos a casa”

"Viva Venezuela libre. Pronto nos iremos todos a casa", estas fueron las palabras de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, quien se dirigió a miles de venezolanos que se congregaron en la Plaza San Martín como muestra de su apoyo incondicional. Durante su discurso, que comenzó con un emotivo canto del himno nacional, instó a sus compatriotas a mantener viva la esperanza y a continuar la lucha por derrocar el régimen de Nicolás Maduro.

González envió un cálido saludo a todos los venezolanos y recordó la importancia de mantener vivo el amor por su patria. "Un gran abrazo para todos. Tengan siempre presente todos los venezolanos el sentimiento profundo y el amor por nuestra Venezuela. A pesar de la distancia sé que Venezuela vive en cada uno de ustedes, en sus esfuerzos, en sus recuerdos y en sueños de regresar a una nación de oportunidades y justicias como las que vamos a construir", dijo Edmundo González.

En esa corriente, el presidente electo reafirmó el compromiso de recuperar la democracia en Venezuela. "Nuestra misión es clara, recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás", señaló González ante los cientos de sus compatriotas que llegaron a la Plaza San Martín.

Edmundo Gonzáles: "El régimen de Nicolás Maduro es una amenaza"

Horas antes de su llegada a la Plaza San Martín, Edmundo González estuvo en Palacio de Gobierno donde fue condecorado por la presidenta Dina Boluarte. Durante su discurso, el mandatario dijo que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza, no solo para su país, sino para toda la región.

“Hoy los regímenes autoritarios no actúan solos. Se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. No podemos permitirlo. Venezuela controlada por el régimen representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse”, aseveró González.

En tanto, la presidenta Dina Boluarte reconoció oficialmente González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, tras su victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024. Durante su discurso, Boluarte destacó la legitimidad de la elección.

"Reconocemos su elección como presidente legal y legítimo de Venezuela, refrendado en las urnas y en las actas publicadas por las Fuerzas Democráticas y Patrióticas de Venezuela, que han dado cuenta al mundo de un triunfo por la voluntad soberana del bravo pueblo venezolano", sostuvo.