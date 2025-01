Ministro Julio Demartini pide reforzar su seguridad tras revelarse audio "se lo quieren bajar" que involucra a Dina Boluarte

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, pidió al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, reforzar su seguridad luego de revelarse un audio entre la aspirante a colaborador del caso Qali Warma y Carlos Guillén — quien sería cercano a entorno de la presidenta Dina Boluarte — en el que se da a entender de que se estaría planeando la salida de Demartini como titular del Midis.

De acuerdo con el audio difundido por el programa Cuarto Poder el último domingo 26 de enero, se escucha a Guillén decir: "La tía (Dina Boluarte) quiere reestructurar todo (...) Limpiar todo. Desaparecer a Demartini, ya ha visto que hay otros intereses políticos". En ese sentido, en una entrevista al programa de Milagros Leiva, en Willax, el titular de Desarrollo e Inclusión Social aseguró que hizo este pedido tras la emisión del reportaje.

"No he pedido garantías para mi vida y acá quiero poner esto realmente en información pública. Normalmente, los ministros de Estado tenemos seguridad por el cargo que tenemos, lo que sí he pedido al Ministerio del interior, al titular (Juan José Santiváñez) es dado y conocido estas declaraciones, estos audios, este domingo en otro programa, he pedido que se refuerce esa seguridad que ya me asignan porque, obviamente, no estamos hablando de pocas cosas, las investigaciones seguirán, pero estamos viendo que en esas conversaciones hay una intención que no se sabe si son intenciones de ir en contra de mi integridad física o mi dignidad y también pensar que tengo una familia", declaró Julio Demartini.

Asimismo, el pasado 27 de enero, Juan Peña, abogado de Demartini, ya había adelantado a Canal N de esta solicitud al Ministerio del Interior en medio de las investigaciones y nuevas revelaciones por el caso Qali Warma y la conversación difundida entre Carlos Guillén y la aspirante a colaborador eficaz. En esa misma línea, Peña descartó que su patrocinado vaya a renunciar al cargo y no minimizó la frase "darle vuelta" al ministro.

"No tiene una posibilidad de renuncia, por lo menos, por lo pronto. Él está netamente en la gestión, en lo que genera ser ministro de Estado. De alguna manera, sí, hemos pedido el apoyo al Ministerio del Interior por un tema de seguridad porque se puede interpretar de mil maneras el "darle vuelta" o "quererlo tumbar" al señor Julio Demartini", comentó Julio Peña a Canal N.

"No tiene miedo, pero sí tiene que tomar sus precauciones, ya que el Ministerio Público, al momento de escuchar el audio, no se las dijo. De alguna manera, las instituciones, cuando ven algún tipo de amenaza, lo mínimo que se tiene que hacer es darle aviso para que uno pueda tomar las precauciones de vida", agregó.

La tía (Dina Boluarte) quiere limpiar todo, se lo quieren bajar"

El último domingo 26 de enero, el dominical Cuarto Poder emitió un reportaje en que se reveló un nuevo audio — de 25 minutos y 15 segundos— en el que se escucha a Carlos Guillén decirle a la colaborada eficaz del caso Qali Warma: "La tía (Dina Boluarte) quiere reestructurar todo (...) Limpiar todo. Desaparecer a (Julio) Demartini, ya ha visto que hay otros intereses políticos". En consecuencia, la grabación ya se encuentra en manos de la Fiscalía debido a que tendría un contenido penal en el que se buscaba más información del caso Frigoinca, la muerte de Nilo Burga y que otras autoridades implicadas se volverían incómodos para el Gobierno.

Carlos Guillén : Una cosa más fuerte que haya y al toque lo reventamos. Es que Morgan, qué pasa, que Julio ha empezado a jugar chueco a los dos lados: a la tía y a Morgan. Que se lo quieren bajar a Demartini.

: Una cosa más fuerte que haya y al toque lo reventamos. Es que Morgan, qué pasa, que Julio ha empezado a jugar chueco a los dos lados: a la tía y a Morgan. Que se lo quieren bajar a Demartini. Aspirante a colaboradora eficaz : Ah, ya.

: Ah, ya. Carlos Guillén : Acá hay celo de poder, querer quebrar es el tema

: Acá hay celo de poder, querer quebrar es el tema Aspirante a colaboradora eficaz: Demartini, ah, ya, ya. Pero qué quiere ahora Demartini. ¿Has hablado de eso?

Demartini, ah, ya, ya. Pero qué quiere ahora Demartini. ¿Has hablado de eso? Carlos Guillén: No, no quiero saber nada con Demartini, simplemente queremos voltearlo a Demartini, voltear todo Qali Warma y chapar sus cabezas del tío y del otro tío. Ahorita están yendo sobre los Gambrinos y Julio Demartini, la relación que tienen ellos.

En otro momento de la conversación se puede escuchar a Carlos Guillén dialogar con la aspirante a colaborador eficaz sobre Nilo Burga, expresidente del directorio Frigoinca, en el que menciona que "lo quieren enterrar, pero ya con el apoyo del Gobierno". Asimismo, en la charla del 18 de diciembre —una semana antes de la muerte de Burga Malca— se hace referencia a la presidenta Dina Boluarte y se expresa la intención de que al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, "lo van a agarrar"