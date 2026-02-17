HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Régimen de Delcy Rodríguez detiene a asesor petrolero estadounidense mientras abordaba un vuelo hacia Caracas

Evanan Romero, reconocido consultor en Estados Unidos, negocia desde hace meses con Exxon y ConocoPhillips para su eventual retorno a Venezuela en una época post-Maduro.

La captura de Evanan Romero sucede en un contexto de nuevas relaciones entre EE. UU. y Venezuela.
La captura de Evanan Romero sucede en un contexto de nuevas relaciones entre EE. UU. y Venezuela. | Composición LR | AFP/ABC

Este martes 17 de febrero, ABC informó que el régimen venezolano detuvo a Evanan Romero, reconocido asesor estadounidense sobre crudo de 86 años, en Maracaibo, al noroeste del país, mientras se alistaba para abordar un avión con dirección a la capital, donde tendría pactadas reuniones con empresas petroleras internacionales.

El consultor respondió al medio español que se encuentra internado en una clínica privada, costeando sus propios gastos médicos, tras pasar una noche encerrado, sin pruebas claras, en una oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Romero denuncia detención arbitraria

Evanan Romero pasó de ser una figura clave dentro de los esfuerzos de Washington para reactivar la economía a través del crudo venezolano a ser la muestra clara de las verdaderas intenciones hacia una transición ordenada por parte del régimen de Delcy Rodríguez. Tiene dos nacionalidades, la estadounidense y la venezolana, y llegó al país llanero desde Panamá, tras hacer una breve escala en Colombia, donde visitó a su hermano en Maracaibo y posteriormente asistió a una serie de reuniones con inversores potenciales en Caracas; entre ellos, la española Repsol y, de forma virtual, la empresa india Reliance.

"Aquí estoy desde el viernes —13 de febrero de 2026—", declaró el consultor a ABC, luego de que, al intentar identificarse en el aeropuerto, las autoridades lo separaran de la fila y dijeran: "Este señor no puede viajar". "La orden apareció en la computadora", agregó. Sin embargo, denunció que esto fue irregular, debido a que tanto él como su defensa no fueron notificados de proceso alguno y mucho menos mencionaron los cargos formales por los cuales era arrestado. Horas después, según Bloomberg, tras las alarmas desatadas por la denuncia del especialista, el régimen lo habría liberado, pero, hasta el momento, no existe un comunicado oficial.

La captura del asesor ocurre en un contexto donde Estados Unidos y Venezuela comenzaron a realizar acciones conjuntas para potenciar el comercio petrolero de la nación llanera. Con la llegada de la misión diplomática liderada por Laura Dogu y la visita del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, poco a poco Washington busca hacer de Caracas un aliado importante en la región.

Sin embargo, esta detención arbitraria, los retrasos en el cumplimiento de las promesas del interinato de Rodríguez, como la excarcelación de presos políticos y aprobación de la Ley de Amnistía, y más acciones similares propias del chavismo podrían generar un grado importante de desconfianza en la Casa Blanca que podría poner en riesgo lo avanzado.

Un presunto cargo previo

Romero afirmó que no está completamente seguro de por qué lo procesan; sin embargo, tiene una idea. El consultor afirma que el caso estaría relacionado con un antiguo litigio administrativo vinculado con una inversión empresarial familiar, el cual presuntamente fue resuelto en el Tribunal Supremo de Justicia a su favor, pero, debido a que el otro implicado tenía vínculos con el fiscal general, Tarek William Saab, este aprisionamiento correspondería a un argumento con matices políticos.

Para Romero fue raro que saltara una alerta de Interpol, debido a que en sus anteriores viajes a Estados Unidos y Europa no ocurrió algo similar y mucho menos señalaron que tenía un proceso pendiente o alguna orden de captura.

De acuerdo con el medio español, la detención de una persona con su grado de importancia podría significar el ingreso del país venezolano a una nueva etapa de incertidumbre política, donde Washington, con la amenaza latente de llevar a cabo otro ataque a Caracas, podría emitir una nueva advertencia a Rodríguez.

Reactivación de la reserva petrolera más grande del mundo

Romero llegó a Venezuela con una meta clara: recuperar la Franja Petrolífera del Orinoco, hogar de grandes cantidades de crudo pesado y extrapesado con reservas que albergan entre 1.200 y 1.360 billones de barriles. Este territorio abarca parte de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar; y, en 2007, fue nacionalizado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien bautizó a la zona estratégica con su propio nombre.

Como parte de estas acciones, el secretario Wright también llegó a la franja, un día antes de la detención del consultor, donde, junto con personal de Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), fue guiado por Delcy Rodríguez como "parte de la agenda energética bilateral". ¿Cuál fue el fin de esta visita? Según el estadounidense, "explorar formas de impulsar la producción de petróleo, actualizar la infraestructura y liberar el enorme potencial económico del país".

En ese sentido, la experiencia de Evanan es importante para llevar a cabo este plan de reactivación, ya que fue uno de los fundadores de Intevep (centro de investigación y desarrollo de PDVSA). Entre 1996 y 1999 fungió como viceministro de Energía y Minas y fue directivo de PDVSA durante la "Apertura", momento en el que el país llanero autorizó el ingreso de capital extranjero y potenciar el sector hidrocarburos. Asimismo, es miembro de un comité compuesto por al menos 400 antiguos técnicos y directivos de la estatal petrolera que trabajan mano a mano con el fin de buscar un plan de reconstrucción y operatividad de la entidad.

