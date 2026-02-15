Delcy Rodríguez ordena el cierre de fundaciones chavistas que servían como estructuras paralelas de poder

Delcy Rodríguez ordenó la liquidación de entidades que cumplían funciones del gobierno madurista. | AFP

Con fecha 9 de febrero de 2026, la Gaceta Oficial de Venezuela publicó su edición extraordinaria N.° 6.985, con el decreto 5.248, mediante el cual la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, puso fin a una serie de fundaciones creadas por el chavismo, algunas de las estructuras que habían sobrevivido tras el cambio de rumbo luego de la captura de Nicolás Maduro.

Estas entidades, adscritas a la Presidencia de la República, cumplían misiones específicas dentro del aparato madurista, con funciones similares a las de algunos ministerios, pero bajo dependencia directa del Palacio de Miraflores.

Rodríguez pone fin a entidades heredadas por Chávez y Maduro

La mandataria encargada del país caribeño, que cuenta con el aval de Estados Unidos para modificar la estructura interna del chavismo, en un reciente movimiento alineado con los parámetros del pensamiento de Maduro, ordenó "la supresión y liquidación de los siguientes entes adscritos y órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno".

Entre estas organizaciones se encuentran:

La Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz , enfocada en la seguridad, soberanía y desarrollo integral de las zonas fronterizas, que combatía actividades ilícitas mediante programas sociales.

, enfocada en la seguridad, soberanía y desarrollo integral de las zonas fronterizas, que combatía actividades ilícitas mediante programas sociales. La Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra , orientada a la inclusión de la juventud en situación de vulnerabilidad en proyectos productivos, formación política y prevención del delito.

, orientada a la inclusión de la juventud en situación de vulnerabilidad en proyectos productivos, formación política y prevención del delito. La Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ente ejecutor de obras de infraestructura de alto impacto designadas directamente por la Presidencia, que se encargó de la planificación y construcción de proyectos urbanísticos, viviendas y remodelación de espacios públicos estratégicos.

(OPPPE), ente ejecutor de obras de infraestructura de alto impacto designadas directamente por la Presidencia, que se encargó de la planificación y construcción de proyectos urbanísticos, viviendas y remodelación de espacios públicos estratégicos. La Fundación Propatria 2000 , que ejecutaba proyectos de infraestructura, mantenimiento y dotación de servicios en comunidades, y gestionaba la construcción de centros de salud, escuelas y vialidad a nivel nacional.

, que ejecutaba proyectos de infraestructura, mantenimiento y dotación de servicios en comunidades, y gestionaba la construcción de centros de salud, escuelas y vialidad a nivel nacional. La Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa , cuyo propósito fue organizar e integrar al personal militar en situación de retiro en tareas de desarrollo nacional, proyectos productivos y labores de seguridad y defensa ciudadana.

, cuyo propósito fue organizar e integrar al personal militar en situación de retiro en tareas de desarrollo nacional, proyectos productivos y labores de seguridad y defensa ciudadana. El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo de inteligencia y contrainteligencia encargado de unificar la información estratégica sobre amenazas internas o externas. Además, tenía la potestad de declarar "información reservada" aquello que considere que afecta la seguridad nacional.

(CESPPA), organismo de inteligencia y contrainteligencia encargado de unificar la información estratégica sobre amenazas internas o externas. Además, tenía la potestad de declarar "información reservada" aquello que considere que afecta la seguridad nacional. La Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS), dedicada a la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción y consumo de sustancias estupefacientes.

Transferencias y proceso liquidatorio

En el caso de la misión que encabeza la lista, Rodríguez indicó que dejaría de existir en el papel, pero que sus funciones serían transferidas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE). Las tareas de la Fundación José Félix Ribas fueron asignadas a la Fundación Misión Negra Hipólita, adscrita al Despacho Presidencial.

Asimismo, el decreto aclaró que el trámite de la "supresión y liquidación tendrá una duración de 90 días y quedará a cargo de una Junta Liquidadora, que desempeñará sus funciones bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno".