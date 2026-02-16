HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado obtendría victoria aplastante sobre Delcy Rodríguez ante eventuales elecciones en Venezuela, según encuesta

Según el estudio publicado por Financial Times, los venezolanos miran el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro con mayor optimismo.

Delcy Rodríguez afirmó que si María Corina Machado vuelve a Venezuela deberá "responder" al pueblo por pedir una "invasión extranjera".
Delcy Rodríguez afirmó que si María Corina Machado vuelve a Venezuela deberá "responder" al pueblo por pedir una "invasión extranjera". | Composición LR | AFP

El medio británico Financial Times publicó el 13 de febrero de 2026 una encuesta realizada por Gold Glove Consulting, que recoge las perspectivas de cambio de los venezolanos tras la intervención militar estadounidense en Caracas, que dio como resultado el derrocamiento del madurismo y el inicio de una nueva etapa liderada por un chavismo más dócil y fiscalizado por Washington, el cual abriría paso a un nuevo proceso electoral democrático y libre de fraude.

Según los resultados, el 72% de los encuestados afirmó que el país se orientaba hacia una dirección positiva y favorable para el pueblo, mientras que el 58% sostuvo que la seguridad empeoró.

PUEDES VER: Primero en América Latina y tercero en el mundo: este país es el más corrupto de la región, según Transparencia Internacional

lr.pe

Esperan prontas elecciones presidenciales

La investigación, realizada entre el 24 y 30 de enero de 2026 mediante entrevistas presenciales a 1.000 venezolanos, arrojó que, en un nuevo panorama electoral, María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar en los comicios de 2024 por el chavismo ante la amenaza de una amplia victoria, ganaría con un respaldo del 67% frente al 25% obtenido por Delcy Rodríguez, quien hoy lleva las riendas del territorio.

Hace dos años, un mes antes de las presidenciales que ratificaron al chavismo en el poder, la misma encuestadora mostró que tres cuartas partes de la población entrevistada consideraba que el país marchaba por un camino equivocado. Con la participación activa de la Casa Blanca en los asuntos internos del Estado, el panorama cambió.

Debido a este factor, una parte de la nación caribeña analiza nuevamente su percepción sobre Rodríguez. El 37% indicó que su desempeño en la Presidencia, hasta el momento, fue "bueno o excelente", mientras que el 22% no emitió un juicio claro y el 41% señaló que su gestión era "mala o muy mala".

"Parecen estar dándole una segunda mirada, una reevaluación", dijo Mark Feierstein, director de la firma, y le otorgó una oportunidad de victoria a esta nueva figura dentro de los futuros comicios, que, según se dejó en evidencia, no habría tenido Maduro de continuar en carrera.

Públicamente, la mandataria interina garantizó que se realizarán elecciones en Venezuela, sin confirmar una fecha, "justas y libres" y que el cronograma se pactará por medio del "diálogo político en este país". Por otro lado, Machado afirmó que se convertirá en la próxima residente del Palacio de Miraflores "cuando llegue el momento" y será el pueblo venezolano quien la elija.

¿Quién dirige Venezuela? ¿Delcy Rodríguez o EE. UU.?

La mayoría de los ciudadanos consultados mantuvo opiniones divididas al tratar de responder esta interrogante. Sin embargo, coincidió en respaldar las medidas impulsadas desde Washington, que, después de décadas de inacción, obligaron al régimen a abrir el mercado petrolero global —respaldado por el 62%—, restablecer la diplomacia con el Gobierno estadounidense y excarcelar a presos políticos.

Luego de la intervención del 3 de febrero, Trump aseguró que la región norteamericana sería quien "gobernaría" Caracas mientras se llevaba a cabo el proceso de transición. Semanas después, el líder republicano nombró a Marco Rubio, secretario de Estado, como gobernador "de facto" de la nación llanera. Tras los avances logrados entre administraciones, el mandatario estadounidense reconoció oficial y públicamente a Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Por otro lado, más de las tres cuartas partes de los consultados afirmaron respaldar los bombardeos contra presuntas "narcoembarcaciones", realizados por las fuerzas especiales de EE. UU. desplegadas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que ya suman al menos 130 fallecidos.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones “libres y justas” en Venezuela

lr.pe

Otras preocupaciones

De acuerdo con el estudio, pese a los esfuerzos de Washington y Caracas para erradicar el tráfico de drogas, este se mantiene como una de las últimas preocupaciones de los ciudadanos, quienes afirman que se debe priorizar la recuperación económica, la regularización de salarios y la mejora del sistema de salud del país, proceso que ya comenzó tras la reciente ayuda sanitaria entregada por EE. UU., bajo el liderazgo de Laura Dogu, jefa de la misión de negocios de Estados Unidos en Venezuela, que consistió en más de seis toneladas de medicamentos.

Al menos el 60% de las personas interrogadas indicó que las fuerzas conjuntas deben centrarse en el costo de vida; alrededor del 40%, en la atención médica; y cerca del 35%, en el empleo. La recuperación de servicios públicos y la educación se mantienen con menos del 20%.

La lucha por el respeto de los derechos humanos y la democracia, así como las acciones contra la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico, se posicionan con cifras inferiores al 10%.

