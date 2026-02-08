HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, fue excarcelado tras más de 8 meses recluido en Caracas

Ramón Guanipa, hijo del opositor, fue el primer en anunciar la excarcelación de su padre. Asimismo, exigió la pronta liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela.

Juan Pablo Guanipa fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en mayo de 2025.
Juan Pablo Guanipa fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en mayo de 2025. | AFP | Pedro Mattey

Juan Pablo Guanipa, exdiputado, líder opositor y una de las manos derechas de la premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo 8 de febrero por el chavismo, según anunció su hijo, Ramón Guanipa, a través de las redes sociales de su padre.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto... Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", manifestó Ramón.

Guanipa fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro el 23 de mayo de 2025 y acusado sin pruebas por el Ministerio Público de terrorismo, traición a la patria y conspiración.

Aliado de Machado fue excarcelado

Luego de ocho meses y medio recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Maripérez, en Caracas, Juan Pablo Guanipa apareció en un video a través de sus redes sociales anunciando su excarcelación.

"Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio: 10 meses escondico y casi 9 meses detenido. Hoy, estamos saliendo en libertad. —Hay— mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante", se escucha decir al opositor en un video, mientras sostiene una acta de liberación.

La noticia causó un revuelo global, que despertó la emoción y recogió palabras de aliento de diversas personas como las de María Corina Machado, Henrique Capriles, Delsa Solórzano y cientos de venezolanos que se pronunciaron a través de redes sociales.

"Contando los minutos para abrazarte"

María Corina Machado, tras enterarse de la excarcelación de su aliado y amigo, no demoró en emitir un mensaje de apoyo para el opositor, indicando que pronto podrán reencontrarse. "Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre", enfatizó. Asimismo, exigió justicia y "libertad para todos los presos políticos".

En otra publicación, Machado compartió una fotografía de Guanipa, indicando que se encontraba "haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos".

Juan Pablo Guanipa es una figura clave que estuvo al lado de Machado durante su gira por Venezuela durante su campaña presidencial y posteriormente en la de González Urrutia. Previo a su excarcelación, Ramón, su hijo mayor, comentó a La República que la opositora se comunicó con la familia en varias ocasiones y expresó su "apoyo irrestricto".

"Es amiga de papá, incluso conoce a mi mamá, que en paz descanse. Y, bueno, sabemos que contamos con ella", expresó Ramón Guanipa.

