Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

Rafael Tudares, esposo de Mariana González, fue arrestado el 7 de enero de 2025. | AFP | Pedro Mattey

Rafael Tudares, esposo de Mariana González, fue arrestado el 7 de enero de 2025. | AFP | Pedro Mattey

Mariana González, hija del líder opositor y presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de "extorsión" por parte de tres personalidades vinculadas al régimen. Según explicó, los sujetos sugirieron que su esposo, Rafael Tudares Bracho, podría ser excarcelado bajo la condición de que obligue a su padre a dimitir en su lucha para el retorno de la democracia al país llanero.

Tudares fue detenido a inicios de 2025 por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las irregularidades en el proceso, la justicia venezolana, secuestrada por el chavismo, lo condenó a 30 años de prisión por presuntos delitos de conspiración y otros cargos.

TE RECOMENDAMOS ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión"

La sucesora del líder opositor confirmó vía X (antes Twitter) que fue abordada hasta en tres oportunidades en un intento para que González Urrutia salga de carrera y deje de reclamar su legítimo puesto otorgado por la voluntad popular el pasado 28 de julio de 2024. "Aunado a ese proceso judicial, que resulta arbitrario y amoral, denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes", señaló.

Según la denuncia, los tres casos se realizaron en embajadas, lugares donde opera el Arzobispado y "en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos". "Hubo testigos presenciales... En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa", enfatizó.

En ese sentido, Mariana condenó lo sucedido y denunció públicamente que el proceso que lleva a cabo su esposo carece de fundamentos y que va en contra de toda legalidad con respecto a la protección de los derechos humanos. "No existen testigos. No existen evidencias contra Rafael. No existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito. Los escasos órganos de prueba que utilizaron en contra, nada tienen que ver con él. No existe relación de causalidad alguna entre los supuestos hechos que se le atribuyeron, los delitos por los cuales fue acusado y condenado, su persona o supuesta responsabilidad penal. En resumen: no hay pruebas en su contra. Rafael es inocente", exclamó.

"Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito"

Mariana denuncia que todo lo que ha sufrido es a causa de la arbitrariedad e injusticia realizada desde el chavismo, el cual busca callar a las voces disidentes. "Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil", señaló.

En ese sentido, señaló que su esposo es víctima de una "venganza" infundada y que no ha dado razones para que las autoridades puedan contemplar alguna especie de delito. Asimismo, pidió al régimen que lo liberen pronto.

"Él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa", dijo, afirmando que no albergarán "sentimientos de venganza". "Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael", concluyó.

PUEDES VER: Régimen revela que fueron 47 los militares venezolanos que murieron durante la intervención de Estados Unidos

Un reencuentro esperado

Emocionada hasta las lágrimas, el pasado 16 de enero, Mariana confirmó que pudo visitar a su esposo en El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, "por aproximadamente 25 minutos".

"Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo", señaló, agregando que pudo ver a su esposo "bastante afectado física y emocionalmente".