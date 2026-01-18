El Vaticano confirma que intentó negociar el exilio de Maduro previo al ataque de EE. UU. en Venezuela: "No fue posible"

Pietro Parolin confirmó que el Vaticano intentó conseguir un salvoconducto para Maduro. | Composición LR

Pietro Parolin confirmó que el Vaticano intentó conseguir un salvoconducto para Maduro. | Composición LR

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, confirmó lo que venía resonando desde importantes medios internacionales, iniciando por la primicia de The Washington Post: que la Santa Sede trabajó y negoció con Nicolás Maduro y algunos representantes del chavismo su exilio de Venezuela previo al ataque ejecutado por Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo con la versión de Parolin, desde Roma, se buscó evitar un "derramamiento de sangre" a causa de una intervención militar extranjera, lo cual, de todas maneras, resultó inevitable.

El Vaticano intentó conseguir salvoconducto para Maduro

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", puntualizó Parolin, confirmando la intención del Vaticano de conseguir una salida para Nicolás Maduro ante la creciente amenaza de Estados Unidos de perpetrar una acción militar dentro del territorio venezolano que, desde el chavismo, se sospechaba que era inminente.

La idea era clara: lograr un escenario "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con Maduro y otros representantes del régimen", lo cual, según se señala, "no fue posible".

"Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho", agregó el funcionario.

Venezuela en "incertidumbre"

Según el Vaticano, la situación actual de Venezuela, con una presidenta interina que asumió su cargo forzosamente, "es de gran incertidumbre", afirmando que "es necesaria una democratización del país".

"—Deseo que Venezuela— evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre", enfatizó.

Hasta el momento, el papa León XIV no ha emitido un pronunciamiento oficial abordando este tema; sin embargo, en diversas ocasiones, mostró su posición sobre la situación en Venezuela, afirmando que el pueblo requiere de soluciones políticas que respeten la voluntad popular y los derechos humanos, recordando a los recién canonizados José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, los primeros santos del país caribeño.