Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Machado y Urrutia denuncian que excarcelación de presos políticos en Venezuela "no se está llevando a cabo en los términos anunciados"

El régimen venezolano anunció que, desde diciembre de 2024, se han realizado más de 400 liberaciones "como una medida unilateral para promover la convivencia pacífica".

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigieron la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigieron la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. | AFP | Federico Parra

Los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, reaparecieron desde el exilio para exigir la pronta excarcelación de los más de 700 presos políticos en Venezuela que se mantienen aún dentro de las mazmorras del chavismo. Asimismo, denunciaron que el plan de liberación, anunciado inicialmente por el régimen, no se estaba cumpliendo.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, también anunció el martes que "el Ejecutivo Nacional ha excarcelado a más de 400 personas desde diciembre de 2024 hasta la fecha", según un comunicado emitido por el Legislativo.

lr.pe

Oposición exige excarcelación total de presos políticos en Venezuela

"A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", se lee en un comunicado publicado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Oficina de la Vocería Oficial de María Corina Machado y Edmundo González.

Los opositores denunciaron que, al mediodía del martes 13 de enero, no se había excarcelado ni al 5% del total de presos políticos (56, según la ONG Foro Penal), en contraste con los centenares que afirma haber liberado el régimen de Delcy Rodríguez, afirmación que carece de sustento al no estar acompañada por la relación de identidades de los presuntos exreclusos.

Según el balance ofrecido por los opositores, se evidenció que "los excarcelados siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares abusivas, no se han publicado listas de las personas que serán liberadas, no se ha notificado a los familiares de los presos sobre el proceso de excarcelación, no se atienden los llamados de las organizaciones venezolanas e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de los presos políticos y no se conoce ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de los que sufren dolencias graves".

Machado y Urrutia aseguraron que no podía haber transición si aún existen presos políticos bajo custodia del Estado y que su postura "sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos" ellos.

Acusación a Foro Penal y respuesta

Como respuesta a las cifras mencionadas por la organización no gubernamental, el chavismo los calificó de aprovechados y sugirió que cobraba a los familiares para "tramitar el tema de la liberación". "Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de las personas privadas de libertad", señaló el presidente del Parlamento.

Como respuesta, la ONG desmintió la afirmación realizada por Rodríguez, aseverando que no exige "pago alguno por la asistencia legal gratuita". Asimismo, indicó que las dudas sobre la cantidad de presos políticos que asegura el régimen no nacen desde Foro Penal, "sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público".

