Esto se sabe del cese de SuperCable en Venezuela y por qué cerraron definitivamente sus operaciones

En un giro sorpresivo para los más de 30 años de historia de SuperCable en Venezuela, la compañía de televisión por suscripción anunció que cesará sus operaciones en el país. A partir del 18 de agosto de 2025, los clientes dejaron de contar con los servicios de televisión y acceso a Internet por fibra óptica que la empresa ha ofrecido desde su incursión en el mercado. Esta noticia llega en medio de un escenario de tensiones con el ente regulador nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que revocó las licencias administrativas de la operadora, obligándola a tomar esta drástica medida.

En el comunicado enviado a los suscriptores, SuperCable destacó que, aunque lamenta la situación, su decisión está alineada con la orden de Conatel, quien le ha solicitado suspender todas sus actividades en Venezuela. La empresa también comunicó que este proceso afectará directamente a los usuarios de su servicio de Internet por fibra óptica, que fue lanzado en 2021. Con esta medida, se termina la larga presencia de la cablera en el mercado venezolano, pero no sin antes ofrecer una serie de alternativas para aquellos clientes afectados por la interrupción de los servicios.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

¿Qué pasó con SuperCable?

SuperCable, que lleva operando en Venezuela por más de tres décadas, se ha enfrentado a una creciente presión por parte del organismo regulador del país. En marzo de 2025, Conatel notificó a la empresa sobre la revocación de sus títulos administrativos, lo que dio inicio a un proceso de transición para los usuarios que dependían de sus servicios. La empresa, en su comunicado, se mostró agradecida por la confianza brindada por los suscriptores a lo largo de los años, y les ofreció la opción de migrar sus servicios a otros proveedores autorizados en su área.

El cese de operaciones de SuperCable no es una sorpresa para muchos. La empresa ya había sido objeto de diversas denuncias de usuarios y autoridades debido a problemas recurrentes en la calidad de su servicio. Desde fallas en la señal de televisión hasta interrupciones en su servicio de internet, los clientes expresaron su descontento de manera constante. Sin embargo, fue la intervención directa de Conatel lo que finalmente llevó al cierre definitivo de la compañía. En su comunicado, SuperCable también hizo hincapié en que este proceso afectará la rutina diaria de los usuarios, pero garantizó que existen opciones viables para continuar con la conectividad a través de otros proveedores.

¿Qué ocasionó el cese de SuperCable en Venezuela?

La principal razón detrás del cese de operaciones de SuperCable en Venezuela se encuentra en las múltiples violaciones reportadas por Conatel, organismo encargado de regular las telecomunicaciones en el país. En su informe, Conatel especificó que recibió innumerables denuncias sobre el mal servicio de la operadora, que incluyeron quejas por la mala calidad de la señal, cobros abusivos, y hasta incumplimientos tributarios. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una audiencia pública, el ente regulador presentó pruebas y confrontó a la empresa sobre las denuncias.

Además, Conatel indicó que, a pesar de las sanciones impuestas y de las varias multas que se le cobraron a SuperCable, la empresa no mejoró la calidad de sus servicios. Las autoridades venezolanas, preocupadas por la afectación a los derechos de los usuarios, decidieron revocar los títulos administrativos de SuperCable, lo que dejó a la empresa sin posibilidad de seguir operando legalmente en Venezuela.

SuperCable, por su parte, expresó en su misiva de despedida su agradecimiento a los clientes por la confianza brindada a lo largo de los años. Sin embargo, la empresa también subrayó que, a pesar de la difícil situación, los usuarios aún cuentan con operadores en sus zonas que ofrecen un servicio de calidad. En este sentido, la compañía resaltó la importancia de que los afectados migraran a otros servicios para evitar mayores inconvenientes.