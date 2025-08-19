HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Esto se sabe del cese de SuperCable en Venezuela y por qué cerraron definitivamente sus operaciones

SuperCable, la compañía de televisión por suscripción, cerró sus operaciones en Venezuela. La decisión responde a una orden de Conatel debido a múltiples denuncias por deficiencias en su servicio.

SuperCable ofreció Internet por fibra óptica desde 2021, pero su calidad fue frecuentemente criticada por los usuarios. Foto: Diario Avance
SuperCable ofreció Internet por fibra óptica desde 2021, pero su calidad fue frecuentemente criticada por los usuarios. Foto: Diario Avance

En un giro sorpresivo para los más de 30 años de historia de SuperCable en Venezuela, la compañía de televisión por suscripción anunció que cesará sus operaciones en el país. A partir del 18 de agosto de 2025, los clientes dejaron de contar con los servicios de televisión y acceso a Internet por fibra óptica que la empresa ha ofrecido desde su incursión en el mercado. Esta noticia llega en medio de un escenario de tensiones con el ente regulador nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que revocó las licencias administrativas de la operadora, obligándola a tomar esta drástica medida.

En el comunicado enviado a los suscriptores, SuperCable destacó que, aunque lamenta la situación, su decisión está alineada con la orden de Conatel, quien le ha solicitado suspender todas sus actividades en Venezuela. La empresa también comunicó que este proceso afectará directamente a los usuarios de su servicio de Internet por fibra óptica, que fue lanzado en 2021. Con esta medida, se termina la larga presencia de la cablera en el mercado venezolano, pero no sin antes ofrecer una serie de alternativas para aquellos clientes afectados por la interrupción de los servicios.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

¿Qué pasó con SuperCable?

SuperCable, que lleva operando en Venezuela por más de tres décadas, se ha enfrentado a una creciente presión por parte del organismo regulador del país. En marzo de 2025, Conatel notificó a la empresa sobre la revocación de sus títulos administrativos, lo que dio inicio a un proceso de transición para los usuarios que dependían de sus servicios. La empresa, en su comunicado, se mostró agradecida por la confianza brindada por los suscriptores a lo largo de los años, y les ofreció la opción de migrar sus servicios a otros proveedores autorizados en su área.

El cese de operaciones de SuperCable no es una sorpresa para muchos. La empresa ya había sido objeto de diversas denuncias de usuarios y autoridades debido a problemas recurrentes en la calidad de su servicio. Desde fallas en la señal de televisión hasta interrupciones en su servicio de internet, los clientes expresaron su descontento de manera constante. Sin embargo, fue la intervención directa de Conatel lo que finalmente llevó al cierre definitivo de la compañía. En su comunicado, SuperCable también hizo hincapié en que este proceso afectará la rutina diaria de los usuarios, pero garantizó que existen opciones viables para continuar con la conectividad a través de otros proveedores.

¿Qué ocasionó el cese de SuperCable en Venezuela?

La principal razón detrás del cese de operaciones de SuperCable en Venezuela se encuentra en las múltiples violaciones reportadas por Conatel, organismo encargado de regular las telecomunicaciones en el país. En su informe, Conatel especificó que recibió innumerables denuncias sobre el mal servicio de la operadora, que incluyeron quejas por la mala calidad de la señal, cobros abusivos, y hasta incumplimientos tributarios. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una audiencia pública, el ente regulador presentó pruebas y confrontó a la empresa sobre las denuncias.

Además, Conatel indicó que, a pesar de las sanciones impuestas y de las varias multas que se le cobraron a SuperCable, la empresa no mejoró la calidad de sus servicios. Las autoridades venezolanas, preocupadas por la afectación a los derechos de los usuarios, decidieron revocar los títulos administrativos de SuperCable, lo que dejó a la empresa sin posibilidad de seguir operando legalmente en Venezuela.

SuperCable, por su parte, expresó en su misiva de despedida su agradecimiento a los clientes por la confianza brindada a lo largo de los años. Sin embargo, la empresa también subrayó que, a pesar de la difícil situación, los usuarios aún cuentan con operadores en sus zonas que ofrecen un servicio de calidad. En este sentido, la compañía resaltó la importancia de que los afectados migraran a otros servicios para evitar mayores inconvenientes.

Notas relacionadas
Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

LEER MÁS
Periodista fue a comprar su almuerzo y ahora lleva secuestrado 14 meses en el centro de tortura de Venezuela

Periodista fue a comprar su almuerzo y ahora lleva secuestrado 14 meses en el centro de tortura de Venezuela

LEER MÁS
¡Los chamitos están imparables! Venezuela blanquea 4-0 a Japón y sigue avanzando en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡Los chamitos están imparables! Venezuela blanquea 4-0 a Japón y sigue avanzando en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Mundo

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota