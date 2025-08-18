Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Revisa el cronograma vigente para la distribución de gasolina subsidiada en Venezuela, aplicable hasta el lunes 25 de agosto. A través del Sistema Patria, los conductores de carros y motos pueden acceder al combustible a precios regulados, como parte de las medidas implementadas para enfrentar la situación económica del país.

La asignación se efectúa de acuerdo con el último número de la placa. A continuación, te mostramos el calendario correspondiente a la tercera semana de agosto de 2025.

Cronograma de gasolina: ¿cuándo llenar el tanque hasta el lunes 25 de agosto 2025?

Te presentamos el calendario vigente para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, aplicable hasta el 18 de agosto de 2025:

Martes 19 de agosto: placas que terminan en 9 y 0

Miércoles 20 de agosto: placas que terminan en 1 y 2

Jueves 21 de agosto: placas que terminan en 3 y 4

Viernes 22 de agosto: placas que terminan en 5 y 6

Sábado 23 de agosto: placas que terminan en 7 y 8

Domingo 24 de agosto: placas que terminan en 9 y 0

Lunes 25 de agosto: placas que terminan en 1 y 2.

El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Conoce el procedimiento más práctico para efectuar la transferencia de gasolina subsidiada a través del Sistema Patria:

Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria

Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"

Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir

Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma

Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas

Pulsa en "continuar"

Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada puedo surtir en Venezuela?

En Venezuela se implementa una asignación mensual de gasolina subsidiada con el fin de asegurar una distribución justa. Los dueños de vehículos tienen derecho a recibir hasta 120 litros al mes, dentro de un plan destinado a mejorar el abastecimiento y la operación del sistema.

Por otro lado, las motocicletas reciben una cuota de 60 litros mensuales, teniendo en cuenta su menor consumo y mayor eficiencia en comparación con los vehículos de cuatro ruedas.