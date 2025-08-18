HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Datos LR

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Los propietarios de vehículos y motocicletas en Venezuela tienen la posibilidad de recibir gasolina subsidiada. La entrega se organiza según el último dígito de la placa, siguiendo un cronograma diario previamente definido.

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde
La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Revisa el cronograma vigente para la distribución de gasolina subsidiada en Venezuela, aplicable hasta el lunes 25 de agosto. A través del Sistema Patria, los conductores de carros y motos pueden acceder al combustible a precios regulados, como parte de las medidas implementadas para enfrentar la situación económica del país.

La asignación se efectúa de acuerdo con el último número de la placa. A continuación, te mostramos el calendario correspondiente a la tercera semana de agosto de 2025.

PUEDES VER: El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

lr.pe

Cronograma de gasolina: ¿cuándo llenar el tanque hasta el lunes 25 de agosto 2025?

Te presentamos el calendario vigente para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, aplicable hasta el 18 de agosto de 2025:

  • Martes 19 de agosto: placas que terminan en 9 y 0
  • Miércoles 20 de agosto: placas que terminan en 1 y 2
  • Jueves 21 de agosto: placas que terminan en 3 y 4
  • Viernes 22 de agosto: placas que terminan en 5 y 6
  • Sábado 23 de agosto: placas que terminan en 7 y 8
  • Domingo 24 de agosto: placas que terminan en 9 y 0
  • Lunes 25 de agosto: placas que terminan en 1 y 2.
El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Conoce el procedimiento más práctico para efectuar la transferencia de gasolina subsidiada a través del Sistema Patria:

  • Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria
  • Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"
  • Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir
  • Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma
  • Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas
  • Pulsa en "continuar"
  • Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada puedo surtir en Venezuela?

En Venezuela se implementa una asignación mensual de gasolina subsidiada con el fin de asegurar una distribución justa. Los dueños de vehículos tienen derecho a recibir hasta 120 litros al mes, dentro de un plan destinado a mejorar el abastecimiento y la operación del sistema.

Por otro lado, las motocicletas reciben una cuota de 60 litros mensuales, teniendo en cuenta su menor consumo y mayor eficiencia en comparación con los vehículos de cuatro ruedas.

Notas relacionadas
El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

LEER MÁS
El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

LEER MÁS
El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

LEER MÁS
¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

LEER MÁS
El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 18 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Datos LR

¿Por qué desviamos la mirada al hablar? Descubre las razones psicológicas detrás de este comportamiento en la comunicación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota