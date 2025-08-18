Béisbol Venezuela vs Japón EN VIVO: a qué hora, dónde ver y transmisión del juego de hoy por Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

El juego de béisbol Venezuela vs Japón EN VIVO, por la llave internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, contará con transmisión de Disney Plus en Latinoamérica. La novena de Barquisimeto volverá al Volunteer Stadium para chocar contra los nipones a partir de la 1.00 p. m. de Caracas el lunes 18 de agosto.

Los Cardenales de Lara tendrán un duro reto frente al combinado que representa a Tokyo. Al igual que los chamitos, los asiáticos están invictos en el certamen (marcas de 2-0 y 1-0). El perdedor del encuentro se jugará el todo por el todo ante México. Sigue el minuto a minuto del choque de béisbol entre Venezuela vs Japón EN VIVO por Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

¿A qué hora juega Venezuela vs Japón por Serie Mundial de Pequeñas Ligas?

A la 1.00 p. m. Venezuela jugará con Japón este 18 de agosto. Repasa los horarios que rigen para el resto de países de Latinoamérica y Estados Unidos:

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York), República Dominicana, Puerto Rico, Chile: 1.00 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (Chicago y Texas): 12.00 p. m.

México (centro), Nicaragua: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas): 10.00 a. m.

Argentina, Brasil: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Japón EN VIVO?

En Venezuela, la plataforma de Disney Plus transmitirá el juego de Pequeñas Ligas. Mientras tanto, ESPN Deportes televisará el choque en Estados Unidos.

¿Cómo va Venezuela en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025?

Previo al juego con Japón, Venezuela tiene marca de 2-0. Los Cardenales vencieron 5-0 y 4-0 a Puerto Rico y Canadá, respectivamente, en sus anteriores encuentros. Bajo esta premisa, si pierden con Japón, los chamitos tendrían una segunda oportunidad de seguir avanzando en la llave internacional.