Mundo

Periodista fue a comprar su almuerzo y ahora lleva secuestrado 14 meses en el centro de tortura de Venezuela

Gabriel González salió a buscar su almuerzo en Caracas y nunca regresó. Ya lleva 14 meses detenido en El Helicoide, un centro denunciado por prácticas de tortura en Venezuela.

En 2024, Venezuela registró un aumento del 253,5 % en detenciones por motivos vinculados a la libertad de expresión. Foto: X/genesisgsuarez_
En 2024, Venezuela registró un aumento del 253,5 % en detenciones por motivos vinculados a la libertad de expresión. Foto: X/genesisgsuarez_

Un almuerzo se convirtió en el inicio de una pesadilla. El periodista Gabriel González, miembro del equipo de prensa del partido opositor Vente Venezuela, lleva 14 meses privado de libertad tras haber sido interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en junio de 2024. Según versiones de su entorno, fue capturado cuando salió a comprar algo para comer, y desde entonces permanece detenido en El Helicoide, una de las sedes más temidas de los cuerpos de seguridad del país.

La formación política liderada por María Corina Machado denuncia que su arresto fue arbitrario y sin justificación legal. El caso de González se suma a la creciente lista de trabajadores de la comunicación víctimas de represión por ejercer su labor en un contexto de persecución sistemática contra voces críticas. Organizaciones no gubernamentales han documentado múltiples irregularidades en su detención y señalan que su confinamiento constituye una grave violación a sus derechos humanos.

¿Qué pasó con el periodista Gabriel González?

Gabriel González, joven periodista venezolano, fue detenido el 18 de junio de 2024, apenas un mes antes de las elecciones presidenciales en Venezuela. De acuerdo con lo reportado por la líder opositora María Corina Machado, al momento del arresto, González se encontraba realizando una diligencia personal: comprar su almuerzo. Sin embargo, fue interceptado por funcionarios del Sebin y trasladado directamente a El Helicoide, un centro ampliamente denunciado por la práctica sistemática de tortura.

Desde su desaparición forzada, diversas ONGs han exigido su liberación y el respeto a su debido proceso. En abril de este año, la organización Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que la detención de González representa una violación directa al ejercicio libre del periodismo y una amenaza a la libertad de expresión en el país.

En un informe publicado por la ONG Espacio Público en marzo de 2025, se contabilizaron 619 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el año anterior, lo que representa un incremento del 61 % en comparación con 2023. Dentro de ese panorama, 99 personas fueron arrestadas, de las cuales 24 eran periodistas y trabajadores de medios, según el mismo informe.

La denuncia del partido de María Corina Machado

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela ha mantenido activa su exigencia por la liberación del periodista Gabriel González. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la organización expresó: “Hoy se cumplen 14 meses del secuestro de Gabriel ‘Gabito’ González, joven periodista con sueños y metas, a quien el régimen encarceló por decir la verdad y luchar por un país distinto”.

La agrupación política ha señalado que González es un símbolo de la represión política contra los jóvenes profesionales del país. “Seguimos alzando la voz por él y por todos los jóvenes a quienes su futuro les ha sido arrebatado”, agregaron en sus redes sociales.

Además del caso de González, Vente Venezuela también denunció este mes el deterioro de salud del periodista Víctor Ugas, detenido en agosto de 2024 en medio de una crisis postelectoral. Su madre, Yris Azócar, ha solicitado con urgencia conocer el estado físico de su hijo, quien estaría sufriendo episodios febriles prolongados, inflamación facial y signos de depresión.

Ugas fue imputado por el presunto delito de instigación al odio, bajo la polémica Ley Contra el Odio, catalogada como inconstitucional por diversos entes internacionales. Según la ONG Espacio Público, esta normativa ha sido utilizada de forma sistemática para criminalizar la libertad de expresión y perseguir a periodistas.

