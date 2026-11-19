En 1960, un padre y sus dos hijos comenzaron a fabricar pegamento en el fondo de su casa: 12 años después tenían una fábrica de casi 18.000 m² La compañía, fundada por Adolf Kühlcke y sus hijos, revolucionó el mercado de adhesivos, creando Poxipol, un pegamento que combina resina epoxi con un endurecedor para unir diversas superficies.

La historia de Akapol, la empresa argentina detrás de marcas como Poxipol, La Gotita, Poxilina y Voligoma, comenzó en 1960 con un pequeño emprendimiento familiar en Villa Ballester, Buenos Aires. Adolf Kühlcke y sus hijos Claus y Reiner apostaron por desarrollar un pegamento que pudiera utilizarse para solucionar problemas cotidianos.

Su primer lanzamiento fue Poxipol, un adhesivo de dos componentes que consiguió hacerse un lugar en el mercado de reparaciones domésticas. La iniciativa creció con rapidez y dejó de ser una actividad artesanal para convertirse en un proyecto industrial que encontró la forma de venderse fuera del país gaucho.

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¿Cómo nació el pegamento que impulsó el crecimiento de Akapol?

A comienzos de los años sesenta, los Kühlcke encontraron una oportunidad en las tecnologías adhesivas que hasta entonces tenían aplicaciones principalmente industriales. Su propuesta consistió en adaptar ese conocimiento para crear un producto práctico, resistente y accesible para los consumidores que necesitaban reparar objetos en sus hogares.

El funcionamiento de Poxipol se basaba en la combinación de una resina epoxi y un endurecedor. Al mezclarse, ambos componentes provocaban una reacción química que permitía unir diferentes superficies. Esta característica facilitó la reparación de materiales como metal, madera y cerámica, entre otros, y ayudó a diferenciarlo de los pegamentos tradicionales.

¿Cuándo inauguró Akapol su fábrica de casi 18.000 metros cuadrados?

El crecimiento comercial llevó a la compañía a ampliar su catálogo y buscar nuevos mercados. En 1962 incorporó Poximix Interiores, destinado a rellenar y nivelar grietas en paredes y techos. Dos años después, Uruguay se convirtió en su primer destino internacional, un paso que marcó el comienzo de su expansión regional.

En 1972, doce años después de su creación, inauguró una planta industrial en Zelaya. El establecimiento tenía una superficie cercana a los 18.000 metros cuadrados y contaba con maquinaria moderna, lo que permitió aumentar la capacidad de producción.

¿Qué otras marcas conocidas creó la empresa argentina?

La diversificación de Akapol dio lugar a productos que también alcanzaron reconocimiento entre los consumidores. En 1966 lanzó Poxirán, un adhesivo pensado para unir materiales flexibles utilizados en calzado y accesorios. En 1974 presentó Poxilina, una masilla epoxi diseñada para rellenar, reconstruir y reparar distintas superficies.

La década de 1980 sumó dos de sus lanzamientos más recordados. En 1980 apareció La Gotita, un adhesivo instantáneo que ganó popularidad por su aplicación rápida, mientras que en 1983 llegó Voligoma, especialmente desarrollado para pegar papel. Con estos productos, la empresa consolidó un catálogo que trascendió las fronteras y llegó a mercados de Sudamérica, Centroamérica, Europa y Asia.