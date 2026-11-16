Viajó a Machu Picchu en 1976, obtuvo permiso para llevarse 23 kilos de tierra y creó una obra que sorprendió en Argentina La instalación central rendía homenaje al ave nacional argentina y promovía la conexión cultural en América Latina mediante el arte conceptual.

En 1976, la artista argentina Marta Minujín obtuvo permiso para extraer 23 kilos de tierra de Machu Picchu, Perú, para su obra "Comunicando con tierra" en Buenos Aires.

En 1976, la artista argentina Marta Minujín obtuvo permiso para extraer 23 kilos de tierra de Machu Picchu, Perú, para su obra "Comunicando con tierra" en Buenos Aires. Ilustración LR

En 1976, la artista argentina Marta Minujín obtuvo autorización oficial para extraer 23 kilos de suelo sagrado en Machu Picchu, Perú, y trasladarlos en dos valijas hasta Buenos Aires. Este valioso insumo originó 'Comunicando con tierra', una propuesta de arte conceptual enfocada en estrechar lazos culturales en América Latina a través de dinámicas participativas y elementos orgánicos.

Exhibida en el Centro de Arte y Comunicación (CAyC), la pieza central consistió en un imponente nido de hornero que rindió tributo al ave nacional de Argentina. La instalación integró registros fotográficos, material audiovisual y un intercambio internacional de muestras terrestres durante casi diez años, al transformar un fragmento del patrimonio incaico en un símbolo vivo sobre el territorio y la identidad regional.

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¿Cómo logró Marta Minujín extraer 23 kilos de tierra de Machu Picchu y trasladarlos a Argentina?

En 1976, la artista argentina impulsó un proyecto conceptual basado en el suelo de la ciudadela inca de Machu Picchu. Para ejecutar esta intervención, tramitó una autorización formal ante las entidades vinculadas al Museo de Antropología. Dichas autoridades aprobaron el pedido y asignaron a dos trabajadores para asistir en la recolección, un hecho que figura registrado en el catálogo oficial del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Durante su recorrido por el santuario arqueológico, la creadora seleccionó el punto exacto de extracción bajo un criterio puramente sensorial. Según su propio testimonio documentado por el MALBA, buscó un sector con una carga vibracional especial: "Yo caminé por Machu Picchu y donde sentí que había más energía, me detuve". Tras reunir los 23 kilos de muestra mineral, repartió el contenido en dos maletas para viajar rumbo a la capital de Argentina.

La meta de esta iniciativa superaba la simple obtención de un recurso natural; de acuerdo con el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el propósito era tejer un lazo simbólico entre referentes culturales de América Latina. El intercambio consistió en remitir porciones a diversos países para fusionarlas con terrenos locales y retornarlas a Buenos Aires. Esta dinámica continental perduró una década, hasta que la autora volvió al recinto sagrado para sepultar la mezcla definitiva.

¿Cómo fue el nido gigante de Minujín hecho con tierra de Machu Picchu que asombró a Buenos Aires?

Tras su viaje por Perú, Marta Minujín erigió en junio de 1976 una escultura monumental inspirada en el hornero, ave nacional argentina, que midió 2,50 metros de alto por 2,30 de diámetro. Según detalla el MALBA, la artista utilizó barro para replicar los refugios naturales de este pájaro y presentó la obra en la muestra 'Arte en cambio II', impulsada por el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) de Buenos Aires.

Dentro de la instalación había tres sillas frente a un televisor que exhibía 'Autogeografía', cinta experimental dirigida por la creadora en formato Super 8 bajo la lente de Claudio Caldini, donde distintos sujetos cubrían sus cuerpos con polvo hasta desaparecer. El montaje sumó también retratos del periplo andino y 23 bolsas de un kilogramo rotuladas con los nombres y países de los destinatarios del proyecto.

Pese a la desaparición física de la pieza original, su concepto trascendió gracias a diversos registros visuales y nuevas muestras. En 2007, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España adquirió una edición de Comunicando con tierra —integrada por los filmes 'Autogeografía' y Hornero junto a siete instantáneas documentales—, consolidando así el legado de aquella experiencia nacida en Machu Picchu dentro del arte participativo latinoamericano.