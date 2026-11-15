Tiene 696 vagones, mide 7,6 kilómetros y recorrió 860 kilómetros en dos días: el gigantesco tren de Sudáfrica que bate un récord ferroviario Aún se espera la confirmación de la homologación del récord, que busca optimizar el transporte de mineral de hierro hacia el puerto de Saldanha para su exportación internacional.

A pesar de que el tren ya supera la anterior marca australiano de 2001, la homologación oficial del récord aún está en proceso.

A pesar de que el tren ya supera la anterior marca australiano de 2001, la homologación oficial del récord aún está en proceso. Foto: Diario UNO

Sudáfrica puso en marcha un gigantesco tren de mercancías de 7,6 kilómetros de longitud y 696 vagones, con el que busca establecer un nuevo récord mundial ferroviario. La formación completó un recorrido de prueba de aproximadamente 860 kilómetros durante dos días.

La operación se realizó el 18 de octubre de 2026 en la línea que conecta Saldanha Bay, en la costa occidental del país, con la región minera de Northern Cape. Según la empresa estatal Transnet, el convoy superó la marca que mantenía Australia desde 2001.

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Así funciona el gigantesco tren de 696 vagones que puso a prueba Sudáfrica

Mover una formación de casi ocho kilómetros representa un importante desafío de ingeniería, debido a las enormes fuerzas que se generan durante la aceleración y el frenado. Para completar la operación, Transnet utilizó locomotoras eléctricas y diésel-eléctricas distribuidas a lo largo del convoy.

Todas trabajaron de manera sincronizada mediante un sistema de control por radio conocido como Radio Distributed Power (RDP), que permite distribuir la tracción y el frenado en diferentes puntos del tren. Además, los 696 vagones viajaron vacíos, ya que se trató de una prueba técnica y no de un transporte comercial habitual.

El tren de Sudáfrica supera el récord que Australia mantenía desde 2001

La nueva formación supera la marca que estableció la compañía minera BHP en Australia hace 25 años. En 2001, la empresa operó un tren de 7,353 kilómetros de longitud y 682 vagones en el oeste del país. El convoy sudafricano añadió aproximadamente 250 metros y 14 vagones más.

Sin embargo, la homologación independiente del nuevo récord mundial todavía no está confirmada. Más allá de conseguir esta marca, la prueba busca mejorar el transporte de mineral de hierro desde las explotaciones mineras del interior de Sudáfrica hasta el puerto de Saldanha, desde donde se exporta a mercados internacionales. Transnet analizará los datos del recorrido para perfeccionar sus sistemas de tracción, frenado y circulación de trenes de gran longitud.