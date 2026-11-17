Warren Buffett dona US$5.500 millones por Acción de Gracias y reflexiona sobre la riqueza: "La amabilidad no tiene costo, pero tampoco precio" El magnate subrayó en su comunicación el poder de la generosidad y su gratitud hacia quienes lo apoyaron en su carrera. CBS News calcula su capital en unos US$162.000 millones.

Warren Buffett, el reconocido inversionista de 96 años, donó cerca de US$5.500 millones a cuatro fundaciones familiares, una cifra récord en su carrera filantrópica. | AFP

Warren Buffett, el reconocido inversionista de 96 años, donó cerca de US$5.500 millones a cuatro fundaciones familiares, una cifra récord en su carrera filantrópica. | AFP

El reconocido inversionista de 96 años, Warren Buffett, comunicó el pasado 16 de noviembre un aporte cercano a los US$5.500 millones en títulos de Berkshire Hathaway destinados a cuatro fundaciones familiares. Esta multimillonaria entrega, realizada en el marco de su tradicional mensaje anual por el Día de Acción de Gracias, equivale exactamente a US$5.470 millones, según los datos reportados por la agencia Reuters sobre la operación financiera.

De acuerdo con Associated Press, la cifra cuadruplica con creces el valor habitual que el magnate destinó a causas filantrópicas durante el mismo mes en años anteriores. Junto con la transferencia de capital, el empresario estadounidense compartió una profunda reflexión sobre el valor de la generosidad y expresó su gratitud hacia las personas clave que respaldaron su exitosa trayectoria profesional.

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¿Qué reveló Warren Buffett sobre el valor de la amabilidad y el futuro de su fortuna?

A través de un comunicado oficial difundido por Berkshire Hathaway, el célebre inversionista rescató una poderosa reflexión de su misiva previa: "La amabilidad no tiene costo, pero tampoco precio". Asimismo, sostuvo que el impacto positivo de este gesto crece a lo largo de los años a un ritmo más alto que el rendimiento financiero de cualquier operación concretada junto a Charlie Munger.

Para sustentar dicha afirmación, el magnate evocó el ejemplo de figuras clave como Ben Graham, Joe Rosenfield y Tom Murphy. Destacó que tanto él como su histórico compañero de negocios obtuvieron un respaldo incalculable de aquellos referentes, lo cual impulsó su éxito económico y les abrió la puerta para retribuir después parte de esa prosperidad a la sociedad.

En relación con el destino de su patrimonio, el filántropo confirmó que la totalidad de sus acciones en el conglomerado pasará a manos de cuatro fundaciones familiares para incrementar sus donaciones anuales. Según la agencia Reuters, el empresario proyecta culminar ese traspaso de capital a finales de 2034, un cronograma sujeto al comportamiento del mercado bursátil.

¿Cómo repartió Warren Buffett su fortuna entre las fundaciones familiares y cuánto patrimonio conserva?

La transacción convierte 6.150 acciones de clase A en 9.225.000 títulos de clase B para distribuirlos entre cuatro entidades filantrópicas. De acuerdo con el reporte oficial, Susan Thompson Buffett Foundation recibe 3.690.000 participaciones, mientras que Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation obtienen 1.845.000 cada una.

Cada institución gestiona áreas sociales específicas, según Associated Press. La primera organización respalda proyectos de salud reproductiva; Sherwood, ligada a Susie Buffett, financia educación infantil; la agrupación de Howard atiende seguridad alimentaria y conflictos; y NoVo, liderada por Peter y Jennifer Buffett, protege a mujeres y niñas.

Tras esta entrega, el presidente emérito retiene 182.140 valores de clase A y 1.162 de clase B, informa Berkshire. CBS News calcula el capital remanente en unos US$162.000 millones, una cifra sujeta a las fluctuaciones bursátiles del mercado.