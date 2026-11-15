Gregorio Sola, reconocido perfumista español: "La perfumería tiene una capacidad impresionante de dejar huella en la vida de las personas"

El director creativo de Puig explica que los perfumes pueden evocar momentos significativos en la vida de las personas, como graduaciones y bodas, siendo parte de sus memorias más profundas.

El director creativo de Puig explica que los perfumes pueden evocar momentos significativos en la vida de las personas, como graduaciones y bodas, siendo parte de sus memorias más profundas. Foto: Elle

Gregorio Sola es un perfumista español que encontró en la química el primer camino para acercarse al mundo de los aromas. Estudió esta disciplina en la Universidad de Alcalá, pero su interés por la perfumería lo llevó hasta el ISIPCA, una escuela especializada ubicada en Versalles, Francia, donde se formó en esta industria.

Con más de 19 años de experiencia, actualmente es perfumista senior y director creativo de Puig, y ha trabajado en la creación de fragancias para marcas como Benetton, Banderas y Victorio & Lucchino.

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Sola compartió algunas de sus experiencias y reflexiones sobre el arte de crear perfumes. Para él, una fragancia puede trascender su aroma y convertirse en parte de los recuerdos más importantes de una persona. "La capacidad impresionante de la perfumería es dejar huella en la vida de las personas", afirmó.

¿Por qué los perfumes pueden convertirse en recuerdos imborrables?

Para el perfumista, una fragancia puede quedar asociada a experiencias personales que marcan distintas etapas de la vida. El primer beso, una graduación o el día de una boda son algunos de los momentos que pueden permanecer en la memoria a través de un aroma particular.

"Esos momentos están marcados por un olor", explicó Sola. Además, señaló que un mismo perfume puede tener significados completamente diferentes para cada persona. Para algunos, puede ser una forma de evocar el recuerdo de su padre, de su hijo o de aquel día en que recibieron su título profesional.

¿Qué buscan los consumidores latinoamericanos en una fragancia?

Las preferencias olfativas también cambian según la cultura y las características de cada país. Sola explicó que el público de América Latina tiene una inclinación particular por las composiciones frescas, aunque sin renunciar a la intensidad y la duración de los perfumes.

"Culturalmente, los latinos, y me incluyo dentro de los latinos, nos gusta el frescor. Pero nos gusta que dure", afirmó. Por ello, considera que las fragancias dirigidas a este mercado deben combinar ingredientes intensos, como la vainilla, las maderas y las resinas, con notas frutales o florales que aporten luminosidad y frescura.

¿La inteligencia artificial podrá reemplazar a los perfumistas?

La inteligencia artificial también comienza a tener presencia en la industria de la perfumería. El experto considera que esta tecnología puede convertirse en una herramienta de apoyo para los profesionales, ya que permite gestionar grandes cantidades de información y facilitar algunos procesos creativos. Sin embargo, considera que todavía existe un elemento difícil de reproducir: la capacidad humana de imaginar y crear.

"Lo que sobre todo nos diferencia del resto del mundo animal y de cualquier otra cosa es el arte", sostuvo. Para explicar su postura, señaló que la creación de una fragancia requiere explorar ideas poco convencionales antes de encontrar una composición comercial. "Tienes que ser loco, tienes que ser disruptor para luego poder llegar a lo comercial", concluyó.