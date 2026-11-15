Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Regatas Lima EN VIVO: punto a punto en el partido por la Liga Peruana de Vóley
EN VIVO

PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: REGRESA A LIMA TRAS RECORRIDO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Mundo

Gregorio Sola, reconocido perfumista español: "La perfumería tiene una capacidad impresionante de dejar huella en la vida de las personas"

Sobre las preferencias en América Latina, Sola señala que los consumidores buscan fragancias frescas pero duraderas, combinando intensos ingredientes como vainilla con notas frutales y florales.

El director creativo de Puig explica que los perfumes pueden evocar momentos significativos en la vida de las personas, como graduaciones y bodas, siendo parte de sus memorias más profundas.
El director creativo de Puig explica que los perfumes pueden evocar momentos significativos en la vida de las personas, como graduaciones y bodas, siendo parte de sus memorias más profundas.Foto: Elle
Por
google iconLa República en Google

Gregorio Sola es un perfumista español que encontró en la química el primer camino para acercarse al mundo de los aromas. Estudió esta disciplina en la Universidad de Alcalá, pero su interés por la perfumería lo llevó hasta el ISIPCA, una escuela especializada ubicada en Versalles, Francia, donde se formó en esta industria.

Con más de 19 años de experiencia, actualmente es perfumista senior y director creativo de Puig, y ha trabajado en la creación de fragancias para marcas como Benetton, Banderas y Victorio & Lucchino.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Sola compartió algunas de sus experiencias y reflexiones sobre el arte de crear perfumes. Para él, una fragancia puede trascender su aroma y convertirse en parte de los recuerdos más importantes de una persona. "La capacidad impresionante de la perfumería es dejar huella en la vida de las personas", afirmó.

LR Focus
Puedes ver

María Cristina Clemente, notaria, advierte a los mayores de 70 años: «Nunca aconsejaría donar sus bienes»

lr.pe

¿Por qué los perfumes pueden convertirse en recuerdos imborrables?

Para el perfumista, una fragancia puede quedar asociada a experiencias personales que marcan distintas etapas de la vida. El primer beso, una graduación o el día de una boda son algunos de los momentos que pueden permanecer en la memoria a través de un aroma particular.

"Esos momentos están marcados por un olor", explicó Sola. Además, señaló que un mismo perfume puede tener significados completamente diferentes para cada persona. Para algunos, puede ser una forma de evocar el recuerdo de su padre, de su hijo o de aquel día en que recibieron su título profesional.

Puedes ver

La lección de Albert Einstein para cuando la vida se complica: "Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante"

lr.pe

¿Qué buscan los consumidores latinoamericanos en una fragancia?

Las preferencias olfativas también cambian según la cultura y las características de cada país. Sola explicó que el público de América Latina tiene una inclinación particular por las composiciones frescas, aunque sin renunciar a la intensidad y la duración de los perfumes.

"Culturalmente, los latinos, y me incluyo dentro de los latinos, nos gusta el frescor. Pero nos gusta que dure", afirmó. Por ello, considera que las fragancias dirigidas a este mercado deben combinar ingredientes intensos, como la vainilla, las maderas y las resinas, con notas frutales o florales que aporten luminosidad y frescura.

¿La inteligencia artificial podrá reemplazar a los perfumistas?

La inteligencia artificial también comienza a tener presencia en la industria de la perfumería. El experto considera que esta tecnología puede convertirse en una herramienta de apoyo para los profesionales, ya que permite gestionar grandes cantidades de información y facilitar algunos procesos creativos. Sin embargo, considera que todavía existe un elemento difícil de reproducir: la capacidad humana de imaginar y crear.

"Lo que sobre todo nos diferencia del resto del mundo animal y de cualquier otra cosa es el arte", sostuvo. Para explicar su postura, señaló que la creación de una fragancia requiere explorar ideas poco convencionales antes de encontrar una composición comercial. "Tienes que ser loco, tienes que ser disruptor para luego poder llegar a lo comercial", concluyó.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: transmisión y punto a punto por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sumo pontífice regresa a Lima tras visitar Cusco y Pucallpa este domingo 15 de noviembre

De los Andes a la Amazonía: el papa León XIV lleva su mensaje de fe por el Perú entre lágrimas, cantos y devoción

Mundo

Ueno Bank: el dinero, el poder y la red internacional que terminó bajo sospecha en Paraguay

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

María Cristina Clemente, notaria, advierte a los mayores de 70 años: «Nunca aconsejaría donar sus bienes»

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Declaran en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

Un cerco político al pontífice para “que no escuche a las víctimas”