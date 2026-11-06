El papa León XIV en Uruguay: “Un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir” Exhortación. Durante su primera intervención oficial, el pontífice abordó la situación de la salud pública, las altas tasas de suicidio y el descenso de la natalidad, además de defender la protección de la vida desde la concepción. También reconoció la tradición laica uruguaya y pidió preservar la convivencia entre creyentes y no creyentes.

El recorrido del papa León XIV por Sudamérica comenzó este viernes en Montevideo, donde miles de personas salieron a las calles para recibirlo con abrazos, gritos y cartas. A sus 71 años, el pontífice llegó dispuesto a cumplir una gira de 12 días y aseguró que su recuperación no representaba un obstáculo para desarrollar la agenda prevista.

"Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo", comentó a los periodistas que lo acompañaban durante el vuelo a la que es su primera parada en este lado del mundo. Las dudas sobre su estado de salud acompañaron los preparativos del viaje, especialmente después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

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Sin embargo, aseguró que nunca consideró suspenderlo. "Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien", afirmó.

También aprovechó el encuentro con la prensa para enviar un mensaje a las personas que atraviesan un diagnóstico de cáncer. Recomendó no dejarse vencer por el miedo y destacó la importancia de los controles médicos periódicos y la detección temprana.

"Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos", expresó.

Incluso hubo espacio para una pregunta más distendida sobre el tenis, uno de sus deportes favoritos. Consultado sobre si ya había retomado la actividad, respondió: "Todavía no, pero lo haré".

La primera parada: Uruguay

La llegada a Uruguay estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad, con aproximadamente 5.000 policías y 1.000 militares. Miles de personas, portando banderas uruguayas y del Vaticano, además de globos amarillos y blancos, acompañaron su recorrido en papamóvil por la rambla de Montevideo hasta la plaza Independencia, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.

El escenario tenía una particularidad: León XIV comenzaba su visita en uno de los países más secularizados de América Latina, donde la relación entre el Estado y la Iglesia católica tomó distancia institucional hace más de un siglo.

En su primer discurso oficial, el pontífice abordó precisamente algunos de los asuntos que marcan el debate social uruguayo. La salud pública, la protección de la vida, la situación demográfica, la convivencia democrática y el cuidado del medioambiente ocuparon buena parte de su intervención.

Uno de sus principales planteamientos estuvo dirigido a garantizar que la atención sanitaria llegue a todas las personas, independientemente de sus posibilidades económicas. "Es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad", sostuvo.

La dimensión regional de la visita también estuvo presente en el discurso papal. León XIV destacó la importancia de resolver las diferencias entre países mediante el diálogo, el respeto al derecho y la negociación, y mencionó expresamente el papel del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya secretaría tiene sede en Montevideo.

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", afirmó.

También elogió la matriz energética uruguaya, sustentada casi enteramente en fuentes renovables, y reconoció el esfuerzo político e institucional que permitió alcanzar ese resultado.

"Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país", manifestó.

Cuidado de la vida y la prevención

El mensaje también incluyó una referencia al suicidio. León XIV advirtió que el sufrimiento emocional puede alcanzar niveles profundos y destacó la necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deja de encontrar razones para continuar viviendo", manifestó.

Ante esta realidad, señaló que la salud pública, la familia y la comunidad cumplen un papel esencial para enfrentar el problema.

Otro de los momentos centrales de su discurso estuvo relacionado con la defensa de la vida desde la concepción. El pontífice vinculó esta posición con la evolución demográfica de Uruguay y utilizó una representación del monumento a José Gervasio Artigas para desarrollar su reflexión sobre la maternidad y la protección de los niños por nacer.

"Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", expresó. León XIV sostuvo que la llegada de una nueva vida exige el compromiso del padre y la madre, así como el respaldo de las familias y de las condiciones sociales necesarias para la crianza.

"La protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables. La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás", reflexionó.

La referencia adquiere especial relevancia en Uruguay, donde el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia —legalizada el año pasado— forman parte de un marco normativo que mantiene diferencias con las posiciones tradicionales de la Iglesia católica.

Sin embargo, el pontífice también reconoció la importancia de la tradición secular del país y defendió que la condición laica del Estado permita la convivencia entre ciudadanos con distintas creencias.

"El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, porque hay valores que son universales", afirmó ante las autoridades y los asistentes reunidos en la plaza Independencia.

Predicación del catolicismo

La historia uruguaya explica parte de este escenario. La Constitución que entró en vigor en 1919 estableció que el Estado "no sostiene religión alguna", formalizando la separación entre las instituciones públicas y la Iglesia después de un proceso de secularización iniciado durante el siglo XIX.

Actualmente, el país tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes y registra una disminución de la población católica, mientras las iglesias evangélicas tampoco han experimentado un crecimiento comparable al de otras naciones latinoamericanas.

Para Andrew Chesnut, catedrático de estudios católicos de la Virginia Commonwealth University, esta realidad convierte a Uruguay en un escenario especialmente significativo para comprender los cambios religiosos de la región.

"Uruguay ofrece una mirada al futuro religioso de otras naciones latinoamericanas, a medida que las generaciones más jóvenes se distancian de la religión organizada", señaló a BBC Mundo.

El académico también considera que la visita permitirá observar si León XIV puede acercarse a los católicos que se han distanciado de la Iglesia, apoyado en su experiencia pastoral en Perú.

"Bienvenido a América Latina"

La recepción oficial estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi, quien dio la bienvenida al pontífice.

"Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay", expresó.

Orsi destacó la convivencia democrática de su país y la posibilidad de que distintas fuerzas políticas compartieran el acto de bienvenida. También reivindicó la tradición pacífica de América Latina frente a los conflictos armados entre naciones.

"Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida", agregó.

Durante el vuelo, León XIV también tuvo presente a su antecesor, el papa Francisco, al recordar que el pontífice argentino no había podido visitar Uruguay durante su pontificado.