China construye su primer prototipo de avión eléctrico con capacidad para 19 pasajeros, una autonomía de 500 km y velocidad de 402 km/h Este innovador avión muestra un diseño de cola en forma de T, que sugiere la implementación de un sistema de propulsión eléctrica distribuida, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente.

El CE-25A transportará hasta 19 pasajeros, alcanzando velocidades de 402 km/h y con una autonomía de 500 km.

El CE-25A transportará hasta 19 pasajeros, alcanzando velocidades de 402 km/h y con una autonomía de 500 km. Foto: Comac

China avanza en el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria aeronáutica con la construcción de su primer prototipo de avión eléctrico a escala real. El proyecto está a cargo de Comac, una empresa que busca ampliar su presencia en el sector de la aviación.

La aeronave, denominada CE-25A, tendrá capacidad para transportar a 19 pasajeros, alcanzará una velocidad de 402 kilómetros por hora y contará con una autonomía estimada de 500 kilómetros. Su diseño apunta principalmente a cubrir trayectos cortos y conectar ciudades cercanas.

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Así es el CE-25A, el avión eléctrico que desarrolla China

El proyecto de desarrollo del CE-25A fue presentado en 2023 durante un evento en Shanghái. Desde entonces, la compañía china ha trabajado en una aeronave de pequeñas dimensiones diseñada para transportar pasajeros en distancias relativamente cortas.

Una de las características que más ha llamado la atención es su cola en forma de T, un diseño que también aparece en otros modelos de la compañía. Según el medio especializado Aviation International News (AIN), esta configuración podría estar relacionada con un sistema de propulsión eléctrica distribuida, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

¿Para qué serviría el nuevo avión eléctrico de China?

Por sus características técnicas, la nave estaría pensada para conectar ciudades próximas, aeropuertos regionales y localidades que no necesitan aeronaves comerciales de gran tamaño. Sus operaciones podrían concentrarse en rutas de entre 200 y 400 kilómetros, dependiendo de las reservas de energía.

Con una autonomía estimada de 500 kilómetros, el prototipo representa una apuesta por ampliar las posibilidades de la aviación eléctrica en el transporte de pasajeros. Sin embargo, todavía será necesario conocer los resultados de sus pruebas y las condiciones para su futura entrada en servicio.