Trump, Xi y Putin adoptan una "declaración de paz" y se comprometen a reformar la ONU en histórica reunión trilateral El encuentro abordó también la guerra en Ucrania, el desarme nuclear y la producción de petróleo. Los líderes acordaron coordinar esfuerzos para mitigar riesgos y prevenir abusos de la Corte Penal Internacional.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin firmaron una "declaración de paz" en Shenzhen el 19 de noviembre, buscando reformar las Naciones Unidas y abordar la guerra en Ucrania. | Foto: AFP

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin firmaron una "declaración de paz" en Shenzhen el 19 de noviembre, buscando reformar las Naciones Unidas y abordar la guerra en Ucrania. | Foto: AFP

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin adoptaron este jueves 19 de noviembre una "declaración de paz" en Shenzhen, en la que se comprometieron a impulsar una reforma de las Naciones Unidas. Fue el primer encuentro de los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia en ese formato y se celebró en el complejo Kylin Villa, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita duró alrededor de una hora y 20 minutos y abordó la guerra en Ucrania y el desarme nuclear. En materia energética, las delegaciones plantearon aumentar la producción y el suministro de derivados del petróleo. El documento también destacó la importancia del consentimiento de los Estados y de la inmunidad de sus funcionarios, y advirtió contra posibles abusos de jurisdicción por parte de la Corte Penal Internacional.

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Una reforma integral en la ONU para fortalecer la seguridad global

Según la versión citada por EFE y difundida por la Cancillería china, Trump, Xi y Putin acordaron promover cambios estructurales dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El comunicado oficial establece que el organismo "afronte con más eficacia" los desafíos internacionales actuales, meta que dichos gobernantes vincularon directamente con la preservación de la paz mundial. Aunque Washington, Pekín y Moscú ocupan tres de los cinco puestos fijos en el Consejo de Seguridad junto con Francia y el Reino Unido, el documento redactado carece de medidas concretas o plazos definidos.

Cualquier transformación profunda requiere enmendar la Carta fundacional mediante un riguroso mecanismo jurídico. De acuerdo con el artículo 108 del tratado, las modificaciones necesitan el respaldo inicial de dos tercios de la Asamblea General. Posteriormente, la reforma exige la ratificación formal de igual proporción de Estados miembros, incluida la aprobación unánime de las cinco potencias con asiento permanente para entrar en vigor.

El fin de la guerra en Ucrania, la crisis en Irán y Taiwán

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Putin señaló que las tres potencias comparten "muchos intereses en común" respecto a la crisis ucraniana, mientras Trump aseguró que Washington y Pekín buscan contribuir al cierre del conflicto bélico y adelantó que espera que "algo saldrá" de esa cita trilateral. Paralelamente, las delegaciones coincidieron en la urgencia de impedir que Irán adquiera armamento nuclear y garantizar que "la energía circule por el estrecho de Ormuz", ruta vital para el transporte mundial de petróleo y gas.

Sobre las tensiones bilaterales, la Cancillería asiática informó que el líder chino exigió a su par estadounidense que "haga lo correcto" sobre Taiwán para "evitar grandes contratiempos", ante lo cual el jefe de la Casa Blanca afirmó que su país "no apoya la independencia" de la isla, horas después de que dos bombarderos estratégicos rusos sobrevolaran la zona. Asimismo, China instó a "reforzar la coordinación" en la regulación de la inteligencia artificial (IA) para "prevenir los riesgos de seguridad" y mantenerla bajo control humano, sumado a los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, el fraude telemático y la repatriación de migrantes.

En el plano económico, el diálogo estuvo respaldado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y los titulares del Tesoro, Scott Bessent, y Comercio, Howard Lutnick, tras la reciente tregua arancelaria que relajó las restricciones sobre las tierras raras. El gobernante republicano destacó el equilibrio alcanzado mediante la Junta de Comercio y expresó que EE. UU. está listo para "satisfacer el insaciable apetito" agrícola del mercado asiático. Por su parte, el anfitrión calificó el vínculo como estable, señalando que aporta "certidumbre al mundo" en medio de los acuerdos comerciales por 30.000 millones de dólares pactados previamente.

Diálogo histórico para frenar riesgos y proliferación de armas nucleares

Estados Unidos, China y Rusia establecieron un canal oficial de conversaciones para mitigar el peligro de una escalada bélica y evitar la expansión de armas nucleares. Mediante un comunicado de la Cancillería china, los tres gobiernos reafirmaron que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", pacto que prioriza la estabilidad global ante las tensiones geopolíticas actuales.

Por su parte, el presidente Xi Jinping exigió la eliminación y prohibición total de este armamento, al cual definió como una "espada de Damocles" sobre la humanidad. En tanto, Donald Trump destacó que estas potencias ocupan una posición “única” para recortar sus arsenales y disminuir la amenaza de emplearlos, aunque admitió la complejidad de renunciar a dichas capacidades estratégicas una vez adquiridas.