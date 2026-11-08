Arqueólogos descubren tesoros finamente decorados arrojados al foso de un palacio al final de la Segunda Guerra Mundial El descubrimiento está vinculado con relatos locales de la guerra, donde se narra que soldados soviéticos despojaron objetos del palacio.

Dos objetos ornamentales que habrían sido arrojados al foso de un antiguo palacio durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial fueron recuperados por arqueólogos en Pielaszkowice, al suroeste de Polonia. Las piezas permanecieron durante más de 80 años bajo el agua y el barro, pero conservaron buena parte de sus detalles decorativos.

El descubrimiento se produjo durante una investigación arqueológica en el foso que rodea el histórico palacio de la localidad, según informa HeritageDaily. En los trabajos participaron especialistas y miembros de la asociación DRACO Żmigród Association of History Explorers, quienes buscan recuperar objetos que pudieron ser descartados del edificio durante los acontecimientos de 1945.

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Dos piezas ornamentales ocultas durante más de 80 años

Los objetos recuperados son dos reflectores decorativos que estarían relacionados con el antiguo palacio. Ambos presentan elaborados adornos en sus superficies, una característica que permitió reconocer su posible vínculo con el mobiliario o los elementos arquitectónicos del edificio.

Los entornos anegados pueden preservar material que de otro modo se habría destruido. Foto: Asociación de Exploradores de la Historia DRACO Żmigród

Pese a haber permanecido durante décadas en un entorno húmedo y cubierto de sedimentos, una parte importante de su decoración logró conservarse. Su recuperación permitirá que los especialistas estudien sus características y determinen con mayor precisión para qué se utilizaban y en qué parte del palacio estaban ubicados.

Durante la misma investigación también aparecieron numerosos fragmentos y otros objetos vinculados con la antigua construcción. Sin embargo, los responsables del proyecto todavía no han difundido detalles sobre esos materiales.

Los arqueólogos consideran que el foso podría esconder más elementos del antiguo palacio, por lo que las exploraciones continuarán en busca de nuevos restos.

Los hallazgos podrían revelar qué ocurrió en el palacio en 1945

El descubrimiento también guarda relación con relatos que los habitantes de Pielaszkowice han transmitido durante generaciones sobre los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Según esas historias locales, cuando las tropas soviéticas atravesaron la región, algunos soldados ingresaron al palacio y arrojaron muebles y otros objetos por las ventanas. Parte de esas pertenencias habría terminado en el foso que rodea la construcción.

Los dos elementos recuperados podrían formar parte de aquellos bienes descartados durante ese episodio. No obstante, los investigadores todavía no han establecido de manera independiente las circunstancias exactas en las que llegaron al agua.

Por ahora, la posible relación con los soldados soviéticos se sostiene en los testimonios de los residentes y el contexto histórico del hallazgo. El análisis de la ubicación de las piezas y de sus características podría aportar nuevas pistas para reconstruir lo sucedido.

La investigación cuenta con el permiso de la oficina regional de Wrocław del Centro Nacional de Apoyo a la Agricultura, entidad que tiene bajo su autoridad el palacio.

Los tesoros recuperados serán trasladados a un museo

Los objetos encontrados tienen previsto incorporarse a la colección del Museo de la Casa de Silesia, ubicado en Ziębice. Antes de su exhibición, deberán pasar por nuevos estudios y trabajos de conservación para recuperar y proteger los detalles que todavía permanecen ocultos por la corrosión y los sedimentos.

Los especialistas esperan que estos procedimientos permitan conocer mejor su antigüedad, función original y relación con los espacios del palacio.

La intervención forma parte de un proyecto que reúne a arqueólogos, investigadores históricos y miembros de la asociación DRACO Żmigród. Además, continúa una exploración anterior realizada en el mismo foso, donde ya se habían localizado materiales relacionados con la construcción.

El entorno húmedo pudo contribuir a preservar objetos que, de otra manera, habrían desaparecido con el paso del tiempo. Ahora, después de más de ocho décadas bajo el agua, las piezas podrían ayudar a reconstruir cómo era el palacio antes del final de la guerra y qué ocurrió con sus pertenencias durante aquel periodo de conflicto.