Japón invertirá US$55 millones en una ciudad de Brasil para construir una fábrica que producirá 7.000 tractores al año La nueva planta, que comenzará a operar en 2027, ocupará 140.000 metros cuadrados e incluirá tecnología automatizada y sistemas de eficiencia energética.

Una empresa japonesa anunció una inversión de US$55 millones para construir un nuevo complejo industrial en Brasil, con el objetivo de ampliar su producción de tractores, motores y maquinaria agrícola. El proyecto estará a cargo de Yanmar y se desarrollará en Indaiatuba, una ciudad del estado de São Paulo.

Las nuevas instalaciones permitirán aumentar un 40% la capacidad de fabricación de tractores de la compañía en el mercado brasileño. La producción comenzará en 2027 y la expansión se ejecutará por etapas hasta 2030, con una infraestructura que también incorporará tecnología automatizada y sistemas de eficiencia energética.

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Así será la nueva fábrica japonesa de tractores en Brasil

El complejo industrial ocupará un terreno de aproximadamente 140.000 metros cuadrados, una superficie tres veces mayor que la estructura actual de Yanmar en Indaiatuba. La primera etapa contempla unos 36.000 metros cuadrados construidos, donde se concentrarán las operaciones de fabricación y almacenamiento de equipos y componentes.

La planta estará destinada a producir tractores, motores y generadores, además de reunir actividades que actualmente funcionan en distintas instalaciones de la empresa. Su infraestructura incorporará líneas de montaje automatizadas, mejoras logísticas y soluciones de eficiencia energética, como iluminación natural y paneles solares.

Yanmar busca fabricar 7.000 tractores al año y generar nuevos empleos

Actualmente, la compañía tiene capacidad para fabricar alrededor de 5.000 tractores anuales en Brasil. Con la puesta en marcha de la nueva fábrica, espera elevar esa cifra hasta las 7.000 unidades por año en un solo turno de trabajo, lo que representa un incremento del 40%.

La producción estará enfocada en tractores compactos y de baja y mediana potencia, con modelos de entre 26 y 100 caballos de fuerza. Además, la municipalidad de Indaiatuba estima que la expansión permitirá generar alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos hasta 2029.