Un equipo internacional de científicos consiguió recuperar parte del equilibrio natural de la isla Aride, en el archipiélago de Seychelles, tras reintroducir diez tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea). La especie había desaparecido localmente hace aproximadamente 180 años y su ausencia había interrumpido procesos fundamentales para la conservación de la vegetación.

El experimento demostró que el regreso de estos reptiles podía reactivar funciones ecológicas en apenas seis meses. Los investigadores comprobaron que los reptiles dispersaban semillas, consumían plantas invasoras y contribuían al ciclo de nutrientes del suelo, lo que permitió recuperar dinámicas naturales que permanecían inactivas desde hacía casi dos siglos.

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Tortugas gigantes dispersaron más de 11.000 semillas

Uno de los primeros resultados sorprendentes apareció durante los dos primeros meses del proyecto. Los diez ejemplares dispersaron más de 11.000 semillas, de las cuales el 89,5% pertenecía a especies vegetales nativas. Este proceso favoreció la regeneración de la flora autóctona en distintos sectores de la isla.

La dispersión ocurre cuando estos ejemplares consumen frutos y transportan las semillas a través de su sistema digestivo, para después depositarlas mediante sus excrementos. Además, los científicos registraron que los reptiles consumieron 54 tipos de plantas exóticas, una función que ayuda a controlar la expansión de especies invasoras que compiten con la vegetación local.

¿Qué descubrieron los científicos sobre las tortugas?

El estudio también reveló que no todos los ejemplares contribuyeron de la misma manera a la recuperación ambiental. Los investigadores descubrieron que apenas tres tortugas fueron responsables de más del 80% de la dispersión de semillas nativas.

Para identificar estas diferencias, el equipo combinó observaciones de campo, análisis de excrementos y técnicas de ADN. La tortuga T08 destacó por su capacidad para dispersar semillas y consumir vegetación invasora, mientras que la identificada como T11 mostró un rendimiento bajo en las funciones evaluadas.

Los resultados, publicados en la revista Restoration Ecology, podrían servir para diseñar futuros programas de conservación, incluido uno que los especialistas esperan desarrollar en las islas Galápagos, en Ecuador.