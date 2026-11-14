Hungría recupera 17,7 millones de euros ocultos durante una investigación por corrupción contra un exministro de Víktor Orbán El dinero, encontrado en diversos lugares como bosques y viviendas, fue ingresado al Tesoro del Estado tras su recuperación el pasado viernes.

Las autoridades húngaras hallaron 17,7 millones de euros en efectivo vinculados al exministro Miklos Sesztak en el marco de una investigación por corrupción.

Las autoridades húngaras hallaron 17,7 millones de euros en efectivo vinculados al exministro Miklos Sesztak en el marco de una investigación por corrupción. Foto: AFP

Las autoridades de Hungría encontraron dinero en efectivo por un valor aproximado de 17,7 millones de euros, presuntamente escondido por un antiguo integrante del Gobierno de Víktor Orbán. El hallazgo se produjo durante una investigación por supuestos actos de corrupción contra Miklos Sesztak, exministro de Desarrollo Nacional.

Los fondos estaban distribuidos en dólares, euros y forintos húngaros, y fueron localizados en bosques, edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte. Tras su recuperación, el dinero fue ingresado el viernes al Tesoro del Estado, según informaron las autoridades.

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Un exministro de Víktor Orbán es investigado por presuntos sobornos

Miklos Sesztak ocupó el Ministerio de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018 y permanece en prisión preventiva desde finales de septiembre de 2026. Las autoridades lo investigan por presuntamente haber recibido sobornos durante su gestión, en una trama relacionada con la empresa pública de transporte Volánbusz.

Según la investigación, el exfuncionario habría aceptado pagos por unos 12.600 millones de forintos, equivalentes a aproximadamente 33 millones de euros. Esta cifra corresponde a los presuntos sobornos que se le atribuyen y es distinta de los 17,7 millones de euros recuperados durante los operativos.

El nuevo Gobierno de Hungría impulsa investigaciones contra el entorno de Orbán

El hallazgo se produce después de que Péter Magyar derrotara a Víktor Orbán en las elecciones de abril de 2026. Tras asumir el poder, el nuevo primer ministro anunció investigaciones por presunta corrupción y abuso de autoridad durante la anterior administración, además de crear la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH).

Sesztak es uno de los tres exministros del Gobierno de Orbán detenidos en las últimas semanas. Entre ellos también figura Gyorgy Matolcsy, antiguo ministro de Economía y exgobernador del Banco Central. Asimismo, fue arrestado Aron Orbán, hermano menor del exprimer ministro, en una investigación por una presunta trama de tráfico de personas.