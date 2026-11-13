La FAA levanta la suspensión de vuelos en Estados Unidos tras varias horas de fallo en las telecomunicaciones La interrupción generó miles de inconvenientes en los principales aeropuertos de EE. UU., mientras las autoridades investigaban el origen de la falla.

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión nacional de los vuelos que salían de Estados Unidos, después de varias horas de interrupción provocada por un fallo en las telecomunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo. La medida había obligado a detener las salidas en los aeropuertos del país por razones de seguridad y provocó miles de retrasos y cancelaciones.

"A las 8.15 de esta noche, hora del este, hemos reabierto el espacio aéreo", anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una rueda de prensa el viernes por la noche. Sin embargo, advirtió que la reanudación de las operaciones sería gradual. "Eso no significa que todos los vuelos vayan a despegar ahora mismo. El proceso será lento. Por eso, si están viendo esto y se encuentran en un aeropuerto, consulten con su aerolínea", señaló.

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