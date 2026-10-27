Una gigantesca tuneladora cruza bajo el Canal de Panamá y completa la excavación de un túnel de 4,5 kilómetros: se inauguraría en 2028 La tuneladora utilizó un sistema de escudo mixto para excavar a 65 metros de profundidad, retirando aproximadamente 700.000 metros cúbicos de tierra y roca durante el proceso.

La tuneladora Panamá llegó a Albrook tras perforar un túnel de 4,5 km bajo el Canal de Panamá, marcando un hito en las obras de la Línea 3 del Metro, prevista para 2028.

La tuneladora Panamá llegó a Albrook tras perforar un túnel de 4,5 km bajo el Canal de Panamá, marcando un hito en las obras de la Línea 3 del Metro, prevista para 2028. Foto: Metro de Panamá.

La tuneladora Panamá llegó a Albrook tras completar la perforación de un túnel subterráneo de 4,5 kilómetros de extensión que cruza por debajo del Canal de Panamá. El Metro confirmó que este acontecimiento representa la conclusión de una fase decisiva en las obras de la Línea 3, proyecto de transporte público diseñado para unir la provincia de Panamá Oeste con la ciudad capital.

Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, declaró a TVN Noticias que la futura conexión ferroviaria mantiene su apertura prevista para finales de 2028. Las autoridades iniciarán ahora los trabajos de acondicionamiento de la infraestructura subterránea y las pruebas operativas indispensables para autorizar el servicio comercial con pasajeros.

¿Cómo logró la tuneladora excavar 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá?

Una máquina de escudo mixto ejecutó la perforación subterránea de 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá a 65 metros de profundidad. De acuerdo con una explicación técnica del Metro de Panamá, este mecanismo emplea lodo para mantener la presión en el frente de excavación y contribuir a la estabilidad del terreno. Un sistema de separación dividió el sedimento extraído del fluido de perforación para asegurar un avance fluido entre Farfán y Albrook.

El proyecto requirió la colocación de 2.295 anillos de concreto formados por nueve dovelas prefabricadas para sostener la estructura. El balance oficial señala que se retiraron cerca de 700.000 metros cúbicos de roca y tierra durante el recorrido subterráneo. Esas piezas garantizan la resistencia del túnel ante la elevada presión del suelo circundante.

¿Qué falta para inaugurar la Línea 3 del Metro de Panamá en 2028?

El desmontaje y la extracción por partes de la tuneladora —una maquinaria de 93 metros de longitud ubicable en el pozo de recepción— marcarán el inicio del tramo subterráneo. Este procedimiento tomará varias semanas antes de pasar al acondicionamiento interior y a los ensayos técnicos. El director del proyecto, Héctor Cedeño, explicó que se realizarán pruebas secuenciales para garantizar "una operación segura y confiable de este sistema".

Respecto a la infraestructura vial, la colocación de cajas invertidas para las galerías de evacuación entre Farfán y Balboa ya concluyó, aunque el tramo hasta Albrook mantiene pendiente esta etapa. Estos soportes de concreto recibirán las vigas de rodaje y los componentes electromecánicos esenciales sobre los cuales transitarán los trenes.

La fase de validación avanza desde Ciudad del Futuro hacia Vista Alegre, con el objetivo de cubrir el trayecto completo mediante progresivas evaluaciones. La marcha en blanco y las verificaciones definitivas con miras al servicio público ocurrirán en los últimos meses de 2028, año fijado para la apertura oficial.