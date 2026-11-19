Sánchez y Feijóo se enfrentan en su único debate cara a cara a diez días de las elecciones generales en España Las encuestas muestran al PP liderando en escaños proyectados, mientras que el PSOE lidera en porcentaje de votos. Santiago Abascal, de Vox, criticó su exclusión del debate, pidiendo mayor diversidad.

El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán en su único debate electoral este jueves 19 de noviembre, a diez días de las elecciones generales. | AFP

El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán en su único debate electoral este jueves 19 de noviembre, a diez días de las elecciones generales. | AFP

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este jueves 19 de noviembre su único debate cara a cara de la campaña. El encuentro empezará a las 10.00 p. m. en la España peninsular (4.00 p. m. en Perú), diez días antes de los comicios del domingo 29, en los que se renovarán el Congreso de los Diputados y el Senado.

En la víspera, el candidato socialista defendió sus opciones de lograr un nuevo mandato durante una entrevista con 'Espejo Público', de Antena 3. Al responder sobre las encuestas, afirmó que "me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social". Por su parte, el dirigente conservador dedicó la jornada a revisar informes y preparar sus intervenciones con su equipo.

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Debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo: bloques temáticos y tiempos

El esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo estructurará su temario en cinco áreas clave: vivienda, economía y fiscalidad, política social junto a servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, además de migración y política exterior. Cada apartado tendrá una duración exacta de 16 minutos —ocho por líder político—, precedidos por un saludo inicial de noventa segundos donde el dirigente popular abrirá el turno y el presidente socialista cerrará la jornada.

La comunicadora María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, conducirá esta cita electoral desde un plató de Madrid Content City, bajo la transmisión en directo de RTVE. El reglamento acordado por ambas formaciones autoriza el uso de documentos impresos, gráficos o carteles como apoyo visual, pero veta estrictamente cualquier dispositivo electrónico en la mesa.

Encuestas electorales reflejan disparidad entre la proyección de escaños

Según el promedio elaborado por DatosRTVE con fecha del 18 de noviembre, el Partido Popular (PP) encabeza las estimaciones parlamentarias con 129 escaños, seguido por el PSOE con 112 y Vox con 64 representantes. De concretarse un pacto entre la formación conservadora y el partido liderado por Santiago Abascal, ambas fuerzas alcanzarían 193 diputados, cifra que supera los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso.

En contraste, dos mediciones demoscópicas otorgan la primera posición al Partido Socialista Obrero Español en porcentaje de sufragios. De acuerdo con el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los socialistas obtendrían el 33,3% de las papeletas frente al 25,5% de los populares. Asimismo, el estudio de SW Demoscopia para 'La Séptima', divulgado el 18 de noviembre, proyecta un respaldo del 31,9% para el PSOE ante el 29,1% de su principal rival.

Por su parte, Santiago Abascal, cuya agrupación logró 33 asientos en los comicios generales de 2023, criticó durante un acto celebrado este 19 de noviembre en Benavente que el debate electoral se restringiera exclusivamente a los dos aspirantes mayoritarios. El dirigente reivindicó la inclusión de su organización al señalar que tanto las proyecciones demoscópicas como su actual peso parlamentario avalan su participación, y afirmó textualmente: "Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres".