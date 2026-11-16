Pedro Sánchez recibe el respaldo de Lula y refuerza la idea de una posible remontada en las elecciones de España El presidente brasileño viajó a Madrid para trasladar su apoyo al líder socialista en plena campaña electoral, después de protagonizar una remontada en las urnas frente a Flávio Bolsonaro.

Ambos líderes discutieron sobre el futuro de las Naciones Unidas y la defensa de las instituciones democráticas. Foto: AFP.

Ambos líderes discutieron sobre el futuro de las Naciones Unidas y la defensa de las instituciones democráticas. Foto: AFP.

La visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Madrid tuvo una dimensión que fue más allá de las relaciones diplomáticas entre España y Brasil. El presidente brasileño llegó al Palacio de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez en un momento decisivo de la campaña electoral española. Su presencia, después de conseguir una remontada electoral frente al conservador Flávio Bolsonaro, se convirtió en un gesto de respaldo político al mandatario socialista, que intenta revertir los resultados que anticipan las encuestas.

Según informó la Presidencia española, ambos dirigentes abordaron el futuro de las Naciones Unidas y coincidieron en la importancia de preservar la cohesión social y las instituciones democráticas frente a lo que consideran una amenaza para el orden político internacional.

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Cabe indicar que la agenda original contemplaba un acto conjunto en el que ambos presidentes iban a intervenir públicamente. El Partido Socialista (PSOE), que había depositado importantes expectativas en ese encuentro, terminó cancelándolo el sábado debido a una afonía de Lula, que también había tenido que suspender algunos discursos por sus problemas de garganta.

Después de la reunión institucional en Moncloa, ambos dirigentes se desplazaron al Espacio Rastro, en el centro de Madrid, para grabar un vídeo conjunto que sus respectivos equipos tenían previsto difundir en las redes sociales.

En busca de un segundo golpe electoral de la izquierda

El desplazamiento tenía un significado adicional por el recorrido internacional del presidente brasileño. Lula llegaba desde Filipinas, donde había participado en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y tenía previsto regresar a Brasil.

No es la primera vez que Lula expresa públicamente su afinidad con el proyecto político del presidente español. Durante la cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona, el mandatario brasileño había manifestado su entusiasmo por las políticas progresistas impulsadas en España y había situado a Sánchez entre los referentes internacionales de ese espacio político.

La operación también tenía una dimensión comunicacional. El PSOE creó un grupo de WhatsApp para coordinar acciones en redes sociales e incorporar ideas de la experiencia brasileña. Entre los participantes se encontraba André Janones, diputado brasileño que viajó a Madrid junto a Lula y que había desempeñado un papel relevante en la estrategia digital de movilización electoral del mandatario brasileño.

La referencia para los socialistas es el denominado Exército do Lula, el grupo impulsado por Janones, que llegó a reunir 10 millones de seguidores. Frente a esa estructura, la iniciativa digital del PSOE, denominada 'la fuerza de la gente', contaba entonces con 78.000 seguidores. Los socialistas confían en ampliar esa comunidad durante las dos semanas de campaña.

La diferencia entre ambas experiencias también responde a las particularidades de los sistemas electorales de Brasil y España. Lula consiguió revertir las expectativas en una segunda vuelta presidencial, en la que la competencia se concentraba en dos candidatos. Esa configuración permitió que el voto se organizara alrededor de una confrontación directa.

El escenario español presenta mayores dificultades. En un sistema parlamentario, el resultado del PSOE no depende únicamente de su capacidad para recuperar votantes, sino también del comportamiento de las demás formaciones que integran su espacio político.

¿Quién va ganando las elecciones en España, según las encuestas?

A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la mayoría de los sondeos sitúa al Partido Popular (PP) como la fuerza más votada y proyecta una mayoría parlamentaria junto a Vox. Sin embargo, las estimaciones no son unánimes. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y SW Demoscopia ofrecen un escenario más favorable al PSOE.

El seguimiento diario de 40dB para El País, publicado el 15 de noviembre, otorga al PP el 31,4% de los votos y 130 escaños, frente al 29,9% y 119 diputados del PSOE. Vox alcanzaría el 18,3% y 62 representantes. La suma de las dos formaciones de derecha llegaría a 192 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

La proyección de SocioMétrica para El Español dibuja un escenario todavía más favorable para ese bloque: 130 diputados para el PP, 110 para el PSOE y 67 para Vox. En conjunto, populares y ultraderecha alcanzarían 197 escaños. Sondaxe, en su estudio para La Voz de Galicia, también sitúa a la derecha en condiciones de gobernar, con 130 diputados del PP y 65 de Vox, frente a los 106 del PSOE.

El estudio de Sigma Dos para El Mundo es el más favorable a las fuerzas conservadoras: atribuye al PP y a Vox el 51% de los votos y hasta 199 escaños.

La principal discrepancia procede del CIS, cuyo estudio preelectoral, publicado el 12 de noviembre, proyecta entre 134 y 143 diputados para el PSOE, por encima de los 121 obtenidos en 2023. El PP quedaría entre 98 y 106 escaños, mientras Vox podría alcanzar los 65. Incluso en esa estimación, sin embargo, los dos partidos de derecha sumarían como máximo 171 representantes, cinco menos de los necesarios para la mayoría absoluta.

SW Demoscopia también coloca a los socialistas en primera posición. Su seguimiento del 13 de noviembre les atribuye el 31,6% de los votos y 134 diputados, frente al 28,5% y 114 escaños del PP. Vox obtendría 59 representantes. La suma de PP y Vox sería de 173 diputados, tres por debajo de la mayoría absoluta.