Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Mundo

Pedro Sánchez recibe el respaldo de Lula y refuerza la idea de una posible remontada en las elecciones de España

El presidente brasileño viajó a Madrid para trasladar su apoyo al líder socialista en plena campaña electoral, después de protagonizar una remontada en las urnas frente a Flávio Bolsonaro.

Ambos líderes discutieron sobre el futuro de las Naciones Unidas y la defensa de las instituciones democráticas. Foto: AFP.
Ambos líderes discutieron sobre el futuro de las Naciones Unidas y la defensa de las instituciones democráticas. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

La visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Madrid tuvo una dimensión que fue más allá de las relaciones diplomáticas entre España y Brasil. El presidente brasileño llegó al Palacio de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez en un momento decisivo de la campaña electoral española. Su presencia, después de conseguir una remontada electoral frente al conservador Flávio Bolsonaro, se convirtió en un gesto de respaldo político al mandatario socialista, que intenta revertir los resultados que anticipan las encuestas.

Según informó la Presidencia española, ambos dirigentes abordaron el futuro de las Naciones Unidas y coincidieron en la importancia de preservar la cohesión social y las instituciones democráticas frente a lo que consideran una amenaza para el orden político internacional.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Cabe indicar que la agenda original contemplaba un acto conjunto en el que ambos presidentes iban a intervenir públicamente. El Partido Socialista (PSOE), que había depositado importantes expectativas en ese encuentro, terminó cancelándolo el sábado debido a una afonía de Lula, que también había tenido que suspender algunos discursos por sus problemas de garganta.

LR Focus

Después de la reunión institucional en Moncloa, ambos dirigentes se desplazaron al Espacio Rastro, en el centro de Madrid, para grabar un vídeo conjunto que sus respectivos equipos tenían previsto difundir en las redes sociales.

Puedes ver

Zelenski revela que Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de ingresar en la OTAN

lr.pe

En busca de un segundo golpe electoral de la izquierda

El desplazamiento tenía un significado adicional por el recorrido internacional del presidente brasileño. Lula llegaba desde Filipinas, donde había participado en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y tenía previsto regresar a Brasil.

No es la primera vez que Lula expresa públicamente su afinidad con el proyecto político del presidente español. Durante la cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona, el mandatario brasileño había manifestado su entusiasmo por las políticas progresistas impulsadas en España y había situado a Sánchez entre los referentes internacionales de ese espacio político.

La operación también tenía una dimensión comunicacional. El PSOE creó un grupo de WhatsApp para coordinar acciones en redes sociales e incorporar ideas de la experiencia brasileña. Entre los participantes se encontraba André Janones, diputado brasileño que viajó a Madrid junto a Lula y que había desempeñado un papel relevante en la estrategia digital de movilización electoral del mandatario brasileño.

La referencia para los socialistas es el denominado Exército do Lula, el grupo impulsado por Janones, que llegó a reunir 10 millones de seguidores. Frente a esa estructura, la iniciativa digital del PSOE, denominada 'la fuerza de la gente', contaba entonces con 78.000 seguidores. Los socialistas confían en ampliar esa comunidad durante las dos semanas de campaña.

La diferencia entre ambas experiencias también responde a las particularidades de los sistemas electorales de Brasil y España. Lula consiguió revertir las expectativas en una segunda vuelta presidencial, en la que la competencia se concentraba en dos candidatos. Esa configuración permitió que el voto se organizara alrededor de una confrontación directa.

El escenario español presenta mayores dificultades. En un sistema parlamentario, el resultado del PSOE no depende únicamente de su capacidad para recuperar votantes, sino también del comportamiento de las demás formaciones que integran su espacio político.

¿Quién va ganando las elecciones en España, según las encuestas?

A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la mayoría de los sondeos sitúa al Partido Popular (PP) como la fuerza más votada y proyecta una mayoría parlamentaria junto a Vox. Sin embargo, las estimaciones no son unánimes. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y SW Demoscopia ofrecen un escenario más favorable al PSOE.

El seguimiento diario de 40dB para El País, publicado el 15 de noviembre, otorga al PP el 31,4% de los votos y 130 escaños, frente al 29,9% y 119 diputados del PSOE. Vox alcanzaría el 18,3% y 62 representantes. La suma de las dos formaciones de derecha llegaría a 192 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

La proyección de SocioMétrica para El Español dibuja un escenario todavía más favorable para ese bloque: 130 diputados para el PP, 110 para el PSOE y 67 para Vox. En conjunto, populares y ultraderecha alcanzarían 197 escaños. Sondaxe, en su estudio para La Voz de Galicia, también sitúa a la derecha en condiciones de gobernar, con 130 diputados del PP y 65 de Vox, frente a los 106 del PSOE.

El estudio de Sigma Dos para El Mundo es el más favorable a las fuerzas conservadoras: atribuye al PP y a Vox el 51% de los votos y hasta 199 escaños.

La principal discrepancia procede del CIS, cuyo estudio preelectoral, publicado el 12 de noviembre, proyecta entre 134 y 143 diputados para el PSOE, por encima de los 121 obtenidos en 2023. El PP quedaría entre 98 y 106 escaños, mientras Vox podría alcanzar los 65. Incluso en esa estimación, sin embargo, los dos partidos de derecha sumarían como máximo 171 representantes, cinco menos de los necesarios para la mayoría absoluta.

SW Demoscopia también coloca a los socialistas en primera posición. Su seguimiento del 13 de noviembre les atribuye el 31,6% de los votos y 134 diputados, frente al 28,5% y 114 escaños del PP. Vox obtendría 59 representantes. La suma de PP y Vox sería de 173 diputados, tres por debajo de la mayoría absoluta.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pedro Sánchez recibe el respaldo de Lula y refuerza la idea de una posible remontada en las elecciones de España

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

Ingenieros fabricaron asfalto con botellas de plástico recicladas y descubrieron que resiste casi cuatro veces más que el pavimento tradicional

Mundo

Ingenieros fabricaron asfalto con botellas de plástico recicladas y descubrieron que resiste casi cuatro veces más que el pavimento tradicional

El proverbio africano sobre la amistad que invita a valorar a las personas de confianza: "Un amigo es como una fuente de agua durante un viaje largo"

¿Qué quiso decir Albert Einstein con su reflexión sobre la vida y el equilibrio? La metáfora de la bicicleta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV