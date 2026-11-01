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El papa León XIV iniciará gira por Sudamérica con 12 vuelos y más de 50 actos tras ser operado de un tumor pulmonar

La gira del papa incluye paradas en Montevideo, Buenos Aires y Lima, donde abordará temas sociales y visitará áreas vulnerables, destacando la importancia de la convivencia en comunidades con desafíos.

El papa León XIV comenzará el 6 de noviembre una gira por Sudamérica, que abarca Uruguay, Argentina y Perú
El papa León XIV comenzará el 6 de noviembre una gira por Sudamérica, que abarca Uruguay, Argentina y PerúAFP
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El papa León XIV iniciará el 6 de noviembre una gira por Sudamérica que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, pocas semanas después de una operación para extirpar un tumor canceroso en un pulmón. Los médicos señalaron que no necesita más tratamiento y autorizaron el viaje, que se extenderá hasta el día 17 e incluirá 12 vuelos, dos traslados en helicóptero y más de 50 actividades.

El recorrido combinará celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y visitas a comunidades vulnerables. El pontífice, de 71 años, también se encontrará con los presidentes Yamandú Orsi, Javier Milei y Keiko Fujimori. Se espera que millones de fieles acudan a las actividades, en un recorrido que representa el regreso de Robert Francis Prevost a países donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa.

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El papa combinará 50 actos pastorales con líderes políticos

La primera escala será Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Allí se reunirá con Orsi y participará en celebraciones en Montevideo, Paysandú y Florida. Su agenda contempla además una visita al barrio Casavalle y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El viaje continuará en Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. En Buenos Aires, Milei recibirá al pontífice en un encuentro que reunirá a representantes del Gobierno y de distintas fuerzas políticas. Las autoridades calculan que siete millones de peregrinos podrían movilizarse para verlo. También están previstas misas multitudinarias y visitas a instituciones sociales.

La condición física del jefe de la Iglesia católica estará bajo atención durante el recorrido. Christopher White, experto de la Universidad de Georgetown, afirmó a la AFP que será "el viaje más observado del pontificado de León hasta la fecha". También advirtió que la gira ya representaba un desafío por su intensidad antes de la intervención médica.

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Casavalle, el barrio uruguayo que espera al pontífice

El 7 de noviembre, León XIV visitará Casavalle, en las afueras de Montevideo. La zona enfrenta problemas de pobreza, consumo de drogas y violencia vinculada a bandas del narcotráfico. Allí, las comunidades católica y evangélica mantienen espacios de convivencia y esperan que la llegada del papa dé visibilidad a sus necesidades.

"Vamos a ser vistos y escuchados gracias a la llegada del papa", dijo Janet De León, feligresa de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El sacerdote Pablo Coimbra sostuvo que la visita permitirá que personas que se sienten marginadas "se sientan importantes" y tomadas en cuenta.

Para facilitar los desplazamientos, la Iglesia uruguaya preparó un papamóvil pequeño, adaptado a partir de un carro de golf. El sacerdote Juan Andrés Verde explicó que la idea surgió tras conocerse la operación del pontífice y ante la posibilidad de que necesitara evitar algunos trayectos a pie.

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Argentina aguarda a siete millones de peregrinos

La segunda etapa tendrá como centro Buenos Aires, donde Milei encabezará la recepción oficial. La invitación se extendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores, legisladores y representantes institucionales. El programa también incluye actividades en Córdoba, el santuario de Luján y encuentros con jóvenes.

Perú, la patria adoptiva, cierra la gira papal

El recorrido terminará en Perú, país donde Prevost vivió durante casi dos décadas y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. En Lima se reunirá con Keiko Fujimori y celebrará una misa antes de viajar a Cusco y Pucallpa.

"Sé que espera con muchas ganas su regreso al Perú. Es algo que le importa mucho en lo personal", declaró a la AFP Elise Ann Allen, biógrafa del pontífice. La agenda incluye actividades en la región amazónica y encuentros con representantes de pueblos indígenas. La visita a Cusco, a 3.400 metros de altitud, durará menos de tres horas.

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